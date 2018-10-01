Украинская автокефалия – это смерч

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3 октября, среда  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
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В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го

В сентябре 1993-го Борис Ельцин решил силой получить всю полноту властиФото: ТАСС
Исполняется четверть века октябрьскому перевороту – событиям, которые стали неизбежным продолжением развала СССР. Тогда в Москве пролилась кровь наших граждан – а отрешенный от должности президент Ельцин вошел в историю как человек, отдавший приказ стрелять из танков по распущенному им парламенту. Трагедия октября 1993-го никогда не должна повториться – и залогом этому, как ни странно, является Конституция, принятая после окончания двоевластия. Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Украинская автокефалия – это смерч

Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

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        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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        • При угрозе моей жизни

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          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?


          Дмитрий Ольшанский

          Украинская автокефалия – это смерч

          Дмитрий Ольшанский
          публицист
          		 3 октября 2018, 18:55

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          Один соседний президент хотел переизбраться и придумал «евроинтеграцию».

          Евроинтеграция расширялась, темнела, чернела и в конце концов превратилась в огромный смерч, который снес и уничтожил много чего и много кого и даже до моей собственной жизни добрался.

          Теперь другой соседний президент хочет переизбраться, и поэтому придумал «церковную автокефалию».

          Это евроинтеграция номер два. Это смерч.

          И дело тут не в подробностях церковного права, не в том, у кого в связи с событиями конца семнадцатого века больше прав на киевскую митрополию. В этих дебрях сами знаете кто ногу сломит, и каждый трактует эти разнообразные факты так, как ему выгодно.

          Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости

          Нет, дело исключительно в людях.

          По ту сторону этой автокефалии образуются люди – малозаметные прихожане и рядовое духовенство, – которые откажутся сдаваться. Вот просто откажутся, да и все.

          Так часто бывает в истории: один трусливый перебежал на правильную сторону, другой практичный перебежал на нее же, а кто-то упрямый остался на неправильной стороне. На своей.

          И речь тут, конечно, не об учреждении самой юрисдикции – одной из. Их и так много. Речь только о том неизбежном моменте, когда будет решено «развить успех» и начать отбирать храмы. А потом и Лавры.

          Именно тогда неказистое, серое, молчаливое множество тех, кто останется на неправильной, с точки зрения мирового начальства, стороне даст о себе знать.

          Эти люди не смогут победить. Их будет явно и очевидно недостаточно. Но их наличие, их сопротивление произведет необходимый эффект.

          Ясно же, что любая «автокефалия», как и любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании одно-единственное условие успеха: что медведь не проснется и слон с места не двинется. Что Россия ничем и никогда не ответит.

          И это не просто условие, это самая настоящая вера в то, что пружину можно тянуть и тянуть в одну сторону бесконечно.

          В этот раз, я подозреваю, так не получится.

          Смерч – это слово из пяти букв. Но есть и другое слово из пяти букв.

          Первая «в», последняя «а».

          На ваш взгляд

           
          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?




          Обсуждение: 40 комментариев

          Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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