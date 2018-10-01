Украинская автокефалия – это смерч

Один соседний президент хотел переизбраться и придумал «евроинтеграцию».

Евроинтеграция расширялась, темнела, чернела и в конце концов превратилась в огромный смерч, который снес и уничтожил много чего и много кого и даже до моей собственной жизни добрался.

Теперь другой соседний президент хочет переизбраться, и поэтому придумал «церковную автокефалию».

Это евроинтеграция номер два. Это смерч.

И дело тут не в подробностях церковного права, не в том, у кого в связи с событиями конца семнадцатого века больше прав на киевскую митрополию. В этих дебрях сами знаете кто ногу сломит, и каждый трактует эти разнообразные факты так, как ему выгодно.

Нет, дело исключительно в людях.

По ту сторону этой автокефалии образуются люди – малозаметные прихожане и рядовое духовенство, – которые откажутся сдаваться. Вот просто откажутся, да и все.

Так часто бывает в истории: один трусливый перебежал на правильную сторону, другой практичный перебежал на нее же, а кто-то упрямый остался на неправильной стороне. На своей.

И речь тут, конечно, не об учреждении самой юрисдикции – одной из. Их и так много. Речь только о том неизбежном моменте, когда будет решено «развить успех» и начать отбирать храмы. А потом и Лавры.

Именно тогда неказистое, серое, молчаливое множество тех, кто останется на неправильной, с точки зрения мирового начальства, стороне даст о себе знать.

Эти люди не смогут победить. Их будет явно и очевидно недостаточно. Но их наличие, их сопротивление произведет необходимый эффект.

Ясно же, что любая «автокефалия», как и любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании одно-единственное условие успеха: что медведь не проснется и слон с места не двинется. Что Россия ничем и никогда не ответит.

И это не просто условие, это самая настоящая вера в то, что пружину можно тянуть и тянуть в одну сторону бесконечно.

В этот раз, я подозреваю, так не получится.

Смерч – это слово из пяти букв. Но есть и другое слово из пяти букв.

Первая «в», последняя «а».

На ваш взгляд Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине? Разразится религиозная война

Будут акции протеста, но без столкновений

Украинские православные мирно примут происходящее

Никакой автокефалии не будет



Источник: Блог Дмитрия Ольшанского