Русская жизнь, увы, глубоко неэстетична

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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Зачем США отправили дроны в атаку на Хмеймим

Минобороны РФ уверено, что американские военные вручную управляли беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу ХмеймимФото: Reuters, Алексей Песляк/ТАСС
Минобороны обвинило США в проведении самой массированной атаки беспилотниками на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Нападение произошло еще в январе. Часть беспилотников россиянам удалось перехватить, а другую – уничтожить. С какой целью США могли организовать эту атаку? Подробности...
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«Лидеры России» привлекли зарубежных соотечественников

Олега Жданеева вдохновляет пример лучших руководителей советского времени, создавших индустриальную базу страныФото: из личного архива
«Динамика развития человека в России превосходит мировую. Возможностей здесь сегодня больше». Так считает Олег Жданеев, один из участников прошлогоднего конкурса «Лидеры России». Прием заявок на второй, текущий конкурс уже закончился (зарегистрировалось более 227 тысяч человек). Пример Олега Жданеева крайне показателен для всех, кто хотел бы сделать успешную карьеру в России. Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Русская жизнь, увы, глубоко неэстетична

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
У русских сложные отношения с сексуальностью. Русский человек свою животность переживает как катастрофу – и либо целиком ее отрицает, либо столь же сполна ей отдается. Это типовой разброс между хлыстами и скопцами. Подробности...

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          Владас Повилайтис

          Русская жизнь, увы, глубоко неэстетична

          Владас Повилайтис
          доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          		 25 октября 2018, 19:50

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          С моралью у нас проблем нет, у нас проблемы с нравственностью. Но еще большая проблема в том, что между ними не видят разницы.

          Мораль – это про общие правила поведения. В конце концов, про внешний суд. И про то, как жить вместе с другими людьми под их любящим взглядом.

          Нравственность – совсем другая история. Это про то, как жить с собой, даже если никто не видит и не знает. Это про то, как выстраивать свою жизнь – и как поступать в каждом конкретном случае, когда ты стоишь перед проблемой применения общей, сколь угодно прекрасной нормы к конкретной ситуации. То есть, как писал Кант, это о проблеме применения общей нормы к частному, ведь нет правила для применения правил. Следовательно, всякое решение в данном случае оказывается частным.

          Это вопрос искусства, а не науки. Никто не заберет и не возьмет на себя бремя вынесения нравственного суждения, поскольку в любом случае, даже если такой доброволец отыщется, перед тобой останется проблема применения его суждения к себе. Проблема того, насколько чужие оптика и контекст могут быть разделены лично тобой.

          В этом смысле прекрасно можно жить и без нравственности – в прекрасном мире морали и абсолютных моральных суждений.

          Фото: Public domain

          Мораль – это про универсальный взгляд, где все люди одинаковы и ситуации просты. Это про десять заповедей, про таблицу умножения. Разве возможен спор вокруг того, что дважды два – не убий? И далее по списку.

          Это все легко и понятно на уровне абстрактных суждений. Но стоит перейти к конкретному вопросу – и начинают сыпаться исключения. Во имя высшей справедливости, во имя Родины, логики исторического процесса, всеобщего счастья, спасения ближнего – и так далее до бесконечности, ведь всегда можно сделать одних ближних более близкими, чем другие.

          И это о вроде бы простой заповеди «не убий», мы даже не дошли до «не укради» и «не возжелай». С этим вообще беда.

          В этом смысле главное для записных моралистов – в своих суждениях избегать контекста. Поскольку любой контекст запускает логику оправдания – через понимание, а понимание уже ведет по прямой дороге к прощению, благо мировая литература справилась даже с оправданием Люцифера.

          Здесь видна проблема конкретизации, поскольку всякая ситуация – частная, и стоит только вникнуть в подробности, всегда находятся извиняющие обстоятельства.

          Искусство интеллигенции – официального дистрибьютора морали на данной территории – заключается в знании, в какие обстоятельства надо вникать, а какие не имеют значения. «Своих» мы «отмазываем», указывая на контекст и принимая во внимание пластичность бытия, а врагам предъявляем по полной. Наша непреклонность объясняется нашей же изрядной гибкостью, которую мы проявили чуть ранее.

          Себя, кстати сказать, мы из этого перечня не исключаем, с любопытством наблюдая за бессознательными изгибами собственного позвоночника.

          Впрочем, именно любопытство дает нам надежду. Ведь оно связано с незаинтересованностью, взглядом на себя с точки зрения внешнего наблюдателя, превращением себя в объект созерцания – и тем самым выведением в область эстетики. А эстетика – то, что держит этику в границах нравственного.

          Россия, конечно, не то место, где стоит практиковать эстетическое в отношении к действительности, что бы ни говорил Чернышевский. В нашей стране эстетическое синоним необязательного, некой добавки, формы в смысле упаковки. То, во что облекают содержание – и внимание к чему свидетельствует о мелочности и/или поверхностности.

          В этом плане характерны русские отношения с сексуальностью, в частности сложность вместить ее в литературу. Русский человек свою животность переживает как гигантскую катастрофу – и либо целиком ее отрицает, либо столь же сполна ей отдается. Это типовой разброс между хлыстами и скопцами.

          Впрочем, хлысты – это больше про попытку как раз эстетизации. Обычно выбор в пользу животного синонимичен свинству, за что в русской литературе отвечало купечество в исполнении Островского и его продолжателей. Отпускание себя на волю в смысле полной бесформенности.

          «Я устал быть послом рок-н-рола в неритмичной стране». Ритм – это ведь та же форма, помещение себя в рамку (хотя бы заданную движением), умение перенести физиологическое в эстетическое.

          Неумение разделить эстетическое и физиологическое – проблема, знакомая по реакции горожанина в первом поколении Иосифа Сталина на «Леди Макбет Мценского уезда».

          Неприкрытая страсть музыки Шостаковича взрывает сознание кремлевского слушателя, не способного пережить эстетическую дистанцию и обращающего все либо в непосредственное действие, либо в триумф абстрактной – бесполой – морали. И, думается нам, противопоставление либо/либо – иллюзорно, это не выбор альтернатив, а единство, лишь отличающееся в социальном порядке выражения.

          Эстетика дает меру применения абстрактных принципов. Русская жизнь, увы, глубоко неэстетична – не в смысле отсутствия прекрасного, а в смысле неумения жить с собой и в искусстве почувствовать красоту ежедневного.

          Василий Розанов – едва ли не единственный русский человек, пытавшийся облечь эту красоту повседневного в слова и научиться чувствовать сам, не случайно был обвинен в порнографии. То есть едва ли не в полной противоположности тому, что он делал и чувствовал, ведь он не об обращении предмета влечения в объект, а о том, чтобы во всем увидеть живое.

          Здесь он в лоб сталкивается с архетипичным русским интеллигентом – уверявшим, что «эстетика – мать этики», утверждая: «Эстетика есть поправка, и именно моральная поправка, к морали. Без эстетической поправки с моралью легко попасть и в фарисеи, и в ханжи – и провалить таким образом до преисподней и мораль».

          (в соавторстве с Андреем Теслей)


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