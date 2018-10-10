76 лет назад в Ейске убивали детей

76 лет назад, 9 и 10 октября 1942 года, в Ейске убивали детей. Убивали планомерно, с немецкой основательностью.

В начале войны в Ейск эвакуировали детский дом из Симферополя, 270 человек. Воспитатели и дети-инвалиды с ДЦП и последствиями туберкулеза. 5 августа 1942 года город был захвачен немцами. 9 октября во двор детского дома приехали палачи. Подразделения СС. Загнали машины-душегубки.

Из акта комиссии по расследованию:

«В эти машины стали грузить детей, причем тех, кто сопротивлялся или пытался бежать, бросали в машины силой. Когда сотрудники детского дома спрашивали: «Куда везете детей?», им отвечали: «В Краснодар», другие говорили: «В баню», третьи: «Грузить семечки».

Так как вечером 9 октября фашисты не сумели вывезти всех детей, то утром 10 октября к корпусу по улице Щербиновской подъехала еще одна машина, в которую посадили еще 33 ребенка, а к корпусу по улице Буденного подъехали две грузовые машины и забрали остальных мальчиков и девочек, а также 32 тяжелобольных лежачих ребенка».

Потом, когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки – они брали с собой дорогие им вещи, чтобы не было страшно. Но им было невыносимо страшно. Я пытаюсь себе представить, как это было. Перепуганные, кричащие дети, в полной темноте душного кузова, который заполняется выхлопными газами.

Из акта комиссии:

«При раскопке могилы нами обнаружено 214 детских трупов, мальчиков и девочек, в возрасте от 4 до 7 лет (примерно лежащих беспорядочно друг на друге), большинство из них сцеплено руками попарно. У некоторых в руках были палки и костыли».

Сцеплены руками попарно. Знаете, что это? Это дети умирали, держась за руки, обнявшись, чтобы последние секунды жизни чувствовать, что в этой бесконечной удушающей темноте ты не один. Что чья-то рука держит твою, и значит, ужас немного отступает. Совсем чуть-чуть. 214 малышей и подростков.

Вот когда европейские политики что-то говорят про общечеловеческие ценности, про слезинки ребенка, про ужасы войны, которые их возмущают, я думаю: врете вы все, плевать вам на это. Вы все в ту войну или работали на Германию, или стояли все в одном строю «войны против большевизма». Ваши предки подавали немцам еду в ресторанах, спали с ними, вступали в национальные легионы СС, и вы все пришли на нашу землю. И сеяли зло и ненависть, и никогда, ни разу не покаялись за это. И не вам теперь нас учить, как нужно жить, а как не нужно.

Потому что вы не поменялись.

Сербию бомбили, чтобы защитить сербов. Сирию и Ирак залили кровью, чтобы принести свободу сирийцам и иракцам. Афганистан бомбите который год ради счастья афганцев.

214 детей из Ейского детского дома...

Я не знаю, зачем их убивали. Не понимаю. Не в состоянии понять, что было в голове у палачей. Знаю только то, что если мы забудем этих мальчиков и девочек, то станем ничем не лучше убийц.

Источник: Блог Андрея Медведева