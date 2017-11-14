Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД

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Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни

Государство предпринимает огромные усилия, чтобы детство как можно большего числа детей стало счастливееФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели, и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы. Подробности...
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Обстрел Хмеймима выявил пробелы во «втором кольце» обороны

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские базы Тартус и Хмеймим в Сирии надежно защищены от мощных ракетно-бомбовых ударов с моря и суши, однако они оказались уязвимы перед атаками диверсионных групп боевиков. Еще в Афганистане для защиты советских авиабаз создавались три уровня защиты. Атака террористов на базу Хмеймим обнажила пробел на втором уровне, который необходимо срочно ликвидировать. Подробности...
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Российской науке в прошедшем году было чем гордиться

Эксперимент с таксой нельзя назвать наиболее значимым, но наиболее скандальным он точно сталФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Для российских ученых 2017 год оказался урожайным на интеллектуальные прорывы. Тут и перспективные исследования в области лечения рака, и создание самого мощного в мире квантового компьютера, и причастность к главному открытию года. По большому счету россияне должны были быть в числе нобелевских лауреатов, но в дело, судя по всему, опять вмешалась политика. Подробности...
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США занервничали из-за потепления между Пхеньяном и Сеулом

Северная и Южная Корея впервые за три года наладили телефонное общениеФото: Kim Hong-Ji/Reuters
КНДР и Республика Корея впервые с 2015 года поговорили по телефону. Стороны готовятся встретиться через шесть дней для обсуждения участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Первые шаги по улучшению отношений двух стран заставляют США нервничать. Ким Чен Ын и Дональд Трамп стали мериться, у кого ядерная кнопка больше. Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД

Глеб Кузнецов, политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии
Читая мнения жителей государства – Малого Сатаны о дружественном Иране и замечательных аятоллах, не могу не вспомнить историю с обнародованием в 2016 году переписки аятоллы Хомейни с несколькими американскими президентами и ЦРУ. Подробности...
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          Глеб Кузнецов

          Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД

          Глеб Кузнецов
          политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии
          		 5 января 2018, 16:16

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          Читая разнообразные мнения жителей государства – Малого Сатаны о дружественном Иране, замечательных аятоллах, прекрасных духовных скрепах, объединяющих великий иранский народ и его власти, их свободной и честной внешней политике и усилиях американских шпионов (очевидно обреченных на поражение) по устройству там майдана, не могу не вспомнить историю с обнародованием в 2016 году переписки аятоллы Хомейни с несколькими американскими президентами и ЦРУ.

          Тогда открылось много смешного.

          Сидевший в эмиграции под Парижем Хомейни, как только у шаха начались проблемы, писал письма Картеру, где убеждал его в своей искренней проамериканской позиции. А до этого писал и Кеннеди, еще находясь в Иране.

          Письма были полны замечательного дружелюбия и полностью рациональны. Открытые рынки для американской продукции, гарантии инвестиций, внеблоковый статус и политика невмешательства в дела соседей, антисоветизм, борьба с антисемитизмом – все вот это.

          Письма эти вызвали череду встреч с американскими начальниками, где Хомейни и его окружение убеждали их в лояльности уже очно. И убедили.

          Фото: AP/TASS

          Просьб у Хомейни было три. Доставка в Иран, давление на правительство Бахтияра и принуждение его к отставке, давление на армию и принуждение генералов к как минимум нейтральной позиции по отношению к исламистам. А за это – изоляция марксистских группировок, спокойный транзит к «постмонархическому Ирану», умеренность и сдержанность.

          Расчет американцев был – это тоже есть в опубликованном досье – в том, что, выполнив «работу», Хомейни растворится среди богословов и мулл в Куме. Слабоват, по их мнению, он был. Трусоват. Идеален на роль «уравновешивающей» фигуры между амбициозными военными и потенциально социалистическими «демократами». Но не более того.

          Жизнь все расставила на свои места. Сначала штатских, потом американцев, потом марксистов, потом военных, а потом и революция на экспорт – всех автор верноподданнических проамериканских заверений Хомейни поставил туда, куда полагалось. Кстати, в убийстве в Париже уже в 90-е Бахтияра участвовал близкий родственник президента Ирана Равсанджани, что, в общем-то, дает картинку представлений лояльной аятоллам элиты о должном и приемлемом.

          По СССР, правда, Хомейни не сильно соврал – союзником не стал, проклиная Союз как Сатану Малого, в паре действующего с Сатаной Великим – США. И вот в этой связи не очень мне ясно, чему именно симпатизируют в режиме иранском уважаемые наши сограждане.

          Мы – с нашими женщинами, детьми, традициями, культурой, всем, чем обладаем – были, есть и остаемся для режима аятолл врагом, тем, что должно преодолеть, мерзостью в глазах их Господа.

          Можно ли с нами торговать? Запросто. Можно ли нами манипулировать? Должно!

          Пусть все малые, великие, средние и прочие дьяволы передерутся, а истинно верные будут беречь ресурсы и греть руки на кострах, в которые неверные превращают дома друг друга. И готовить себя к решительному удару, который принесет полную победу верным и искоренение врагов. Примерно так это видел Хомейни. А почему кто-то думает, что его соратники и наследники видят это радикально иначе?

          Вопрос политической поддержки в каких-то вопросах – ситуативной и тактической, поддержки рациональной и связанной с очень точным и конкретным пониманием сиюминутного баланса выгод и рисков – может ставиться и решаться безусловно положительно на государственном, том самом политическом уровне.

          В конце концов, судьба иранского народа не должна заботить никого, кроме иранского народа.

          Но симпатизировать Рахбару, считать правильным принятые там порядки, мечтать о «православном Иране» (есть и такая концепция идеального мироустройства для России), считать, что люди могут бунтовать против тамошних порядков только под влиянием «сил извне», а вовсе не потому, что порядок этот античеловеческий и всякому терпению есть предел – вот это вне пределов моего понимания.

          Ну и, конечно, надо очень хорошо отдавать себе отчет, что внутриамериканская оппозиция снятию санкций с Ирана связана не только (скажем так) с лоббистами СА или Израиля. Американцы просто не верят, базируясь на своем горьком опыте, что аятоллы могут быть сколько-нибудь надежными партнерами по сделкам. Проблема в том, что верить им, конечно, можно, но они все равно обманут.

          Мы, кстати, с этим тоже уже столкнулись, приложив огромное количество усилий для смягчения режима санкций против Ирана и наблюдая сейчас, как большая часть контрактов в интересующих Россию областях уходит в другие страны, формально значительно менее дружественные к Ирану.

          А так-то да. Аятоллы победят сегодня и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД и неравнодушные граждане. Душу в эту победу вкладывать не надо просто, болеть за них.

          Источник: Блог Глеба Кузнецова


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