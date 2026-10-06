Ученые сообщили о приближении к Земле двух крупных облаков плазмы

В ИКИ РАН предупредили о движении к Земле двух облаков солнечной плазмы

Tекст: Мария Иванова

Два облака солнечной плазмы движутся к планете после вспышек предпоследнего класса мощности М, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Всплеск солнечной активности, который начался вечером накануне, быстро усиливается. За последние три часа на Солнце произошли вспышки уровня M1.9 и M1.4, занявшие второе и третье места по силе среди событий осени 2026 года. Наиболее мощной остается вспышка M3.0 от 2 сентября.

Космические телескопы зафиксировали выброс как минимум двух крупных облаков плазмы. В течение ближайших одного-двух часов ученые планируют уточнить направление их движения и оценить возможные риски для Земли.

Несмотря на достижение самого сильного уровня активности за месяц, текущий уровень взрывов считается умеренным. Для достижения высшего класса мощности X сила вспышек должна возрасти примерно в пять раз, что может произойти уже сегодня, если выбросы энергии продолжатся в нынешнем темпе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

В понедельник на звезде была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности. В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря на Земле.