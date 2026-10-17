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Тульское суворовское училище получило гран-при фестиваля «Кадетский взгляд»
Минобороны: Тульские суворовцы победили на кинофестивале «Кадетский взгляд»
Воспитанники Тульского суворовского военного училища завоевали главный приз X международного кинофестиваля «Кадетский взгляд» с игровым короткометражным фильмом «О.Т.Р.Я. Д».
Тульские суворовцы стали победителями юбилейного смотра, который собрал лучших молодых кинематографистов из довузовских образовательных учреждений государств СНГ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Фильм воспитанников Тульского суворовского военного училища завоевал главный приз X юбилейного международного кинофестиваля «Кадетский взгляд» и стал лучшим в номинации «Игровой короткометражный фильм»», – сообщили в министерстве.
В короткометражной ленте рассказывается о пяти суворовцах из разных городов страны, которые используют навыки в области боевых искусств, ориентирования на местности и тактической медицины для срыва планов диверсанта. Всего на суд жюри были представлены 66 киноработ.
Второе место на фестивале заняла команда Петербургского суворовского военного училища с картиной «Не качайте колыбель войны». Третье место досталось воспитанникам Петрозаводского президентского кадетского училища за фильм «Не забывайте нас».
В рамках фестиваля состоялось первое заседание Кадетского союза кинематографистов, участникам которого вручили удостоверения. X Международный кинофестиваль проходил на базе Оренбургского президентского кадетского училища, его основной темой стало единство народов России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны раскрыло детали операции «Медвежий угол». В четверг ведомство разработало единую военно-медицинскую информационную систему. Ранее школьник попросил президента помочь с поступлением в суворовское училище.