На Эльбрусе нашли тело второго альпиниста-иностранца

Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.0 комментариев
Минобороны объяснило ЧП во Владимирской области детонацией боеприпасов
В части сдетонировали боеприпасы, хранящиеся на складе, начался пожар, для его ликвидации привлекли штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС, указали в ведомстве, передает ТАСС.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причина ЧП – нарушение требований безопасности. По поручению министра обороны Андрея Белоусова создана комиссия по расследованию.
Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе Владимирской области. В одном из поселков проводилась эвакуация жителей, объявлен режим ЧС районного масштаба.
Генерал Попов в обращении к суду попросил вынести справедливое решение
Попов в последнем слове заявил, что мог совершать ошибки в жизни, а также заблуждаться, но указал, что не переступал закон, сообщили собеседники ТАСС.
Генерал добавил, что оставался верным присяге, народу и верховному главнокомандующему, и подчеркнул, что не виновен. Попов попросил суд вынести «справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу».
Окончательное решение по делу назначено на 24 апреля, на 12.00 мск.
Напомним, гособвинение просило признать Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначить ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The New York Times.
Причиной отказа называются слова Владимира Зеленского, заявившего о неприятии варианта признания Крыма российской территорией.
Это предложение, по данным американского издания, входило в число ключевых пунктов плана, который Вашингтон рассчитывал представить на предстоящей встрече.
По сведениям The New York Times, участие в переговорах в Лондоне остается подтвержденным только для спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога; неизвестно, поедет ли в британскую столицу спецпосланник Стивен Уиткофф.
Также на встрече ожидаются представители Британии, Франции и делегация киевских властей во главе с Андреем Ермаком, Павлом Палисой, Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым.
The Daily Telegraph указывает, что Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов. Среди них – немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой, отказ Киева от НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и освобожденными с 2022 года территориями, передача Запорожской АЭС под контроль США, соглашение по минеральным ресурсам и отмена американских санкций с перспективой энергетического сотрудничества России и США.
В преддверии встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Financial Times подчеркнул, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по украинскому вопросу идут непросто и потребуют времени, отметив отсутствие ожиданий быстрых результатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, при этом отметив юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий и признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества для побуждения президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России, передает RT со ссылкой на издание «Страна». По его словам, этот вопрос находится вне конституционного поля страны и не может даже обсуждаться. «Не о чем говорить – это вне нашей Конституции... Этого не будет», – заявил Зеленский.
Он также выразил готовность к переговорам с Москвой, но только после того, как будет прекращен огонь.
Это заявление было сделано Зеленским в преддверии встречи по Украине в Лондоне. В переговорах, которые состоятся в среду, примут участие представители киевского режима, а также США, Франции и Британии. По словам Зеленского, Киев «готов двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира».
Ранее The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО. Издание Washington Post сообщало, что американская сторона на лондонской встрече планирует вынести на обсуждение признание Крыма территорией России и заморозку линии фронта.
США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.
CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным в марте
Автор работы, художник Никас Сафронов, сообщил, что целью было подчеркнуть храбрость американского лидера в момент покушения во время выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, передает РИА «Новости».
В интервью телеканалу Сафронов заявил: «Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает».
Художник также уточнил, что не взял денег за работу, считая заказ шагом к сближению между Россией и США. Позже, по его словам, президент лично выразил ему благодарность и назвал портрет жестом, способствующим улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.
В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.
Встреча глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, намеченная на среду в Лондоне, была перенесена на фоне изменений в составе участников, передает ТАСС.
По информации телеканала, вместо встречи глав МИД состоятся переговоры между чиновниками пяти стран.
Также отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига все еще ожидается в Лондоне и, предположительно, встретится с британским коллегой Дэвидом Лэмми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.
Ранее Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил. Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского.
Исполнительный продюсер CBS ушел после критики и иска от Трампа
Исполнительный продюсер шоу 60 Minutes на телеканале CBS покинул проект на фоне критики со стороны Дональда Трампа, сообщает издание Hill. По информации издания, Билл Оуэнс написал коллективу письмо, в котором объяснил свое решение невозможностью объективно руководить программой после многомиллионного иска президента США и роста угроз в свой адрес.
В письме Оуэнс отметил, что за последние месяцы ему стало ясно – ему больше не дадут возможности принимать независимые решения относительно выпуска шоу. Он подчеркнул, что давление усилилось после выхода в эфир интервью с Владимиром Зеленским, вызвавшего резкую реакцию Дональда Трампа.
Напомним, ранее Трамп подверг программу 60 Minutes критике и потребовал лишить канал лицензии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS возмутило Дональда Трампа настолько, что он призвал полностью закрыть телеканал. Зеленский в беседе с CBS заявил об отсутствии поставок зенитных ракетных комплексов Patriot от США, обвинив западных лидеров а «отсутствие политической воли».
Дональд Трамп после интервью Зеленского потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии, пригрозив журналистам судебными исками, а также заявил о своем недовольстве работой Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.
Среди погибших оказались как минимум два иностранца, еще около 20 туристов получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на News18.
Местные власти назвали случившееся терактом. Эта атака стала самой масштабной за последние годы. По словам главы региона Омара Абдуллы, подобные нападения на мирных жителей ранее не были столь крупными. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с визитом в Саудовской Аравии, провел телефонный разговор с министром внутренних дел Амитом Шахом и поручил принять все необходимые меры, а также посетить место происшествия.
По данным очевидцев, нападавшие были в военной форме и скрылись после атаки. Индийские силовики ведут поиски стрелявших.
Постановление об аресте сотрудницы Русского дома вынес Первомайский районный суд Бишкека, передает РИА «Новости». Решение принято 19 апреля, согласно ходатайству следователя Главного следственного управления ГКНБ Киргизии.
Арестованная подозревается в якобы соучастии по ст. 416 Уголовного кодекса Киргизии, предусматривающей ответственность за вербовку, финансирование, материальное обеспечение или обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств.
По информации суда, фигурантке может грозить до десяти лет лишения свободы. В местных СМИ уточняется, что речь якобы идет о Наталье Секериной, связанной с Русским домом – представительством Россотрудничества в республике. Источник подтвердил, что задержанная работала на Русский дом наемным сотрудником на местах.
Источник агентства также заявил, что действия, в которых подозревают Секерину, не связаны с ее работой в представительстве Россотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в горах Киргизии пропали трое туристов из России, ранее тело погибшего альпиниста из России привезли из Киргизии на родину, а в августе прошлого года в Киргизии задержали россиянина по подозрению в финансировании террористов.
Пекин выступил против «политических манипуляций» Украины вокруг сотрудничества России и Китая
Китайские власти выразили решительный протест против заявлений Киева о якобы участии граждан Китая на стороне России в конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул на брифинге: «Китай решительно против необоснованных обвинений и политических манипуляций».
Го Цзякунь пояснил, что Пекин уже обозначил свою позицию по этому вопросу и отвергает любые подозрения в адрес Китая относительно оборонного сотрудничества с Москвой.
В Пекине подчеркивают, что не поддерживают ни одну из сторон и призывают к диалогу и мирному урегулированию конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев вызвал посла Китая Ма Шенкуня в министерство иностранных дел после заявлений о возможном участии граждан КНР и китайских компаний на стороне России в спецоперации на Украине.
Как передает РИА «Новости», полностью импортозамещенный самолет SJ-100, разработанный ПАО «Яковлев» из состава ОАК госкорпорации «Ростех», совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. В «Ростехе» сообщили, что третий опытный образец лайнера присоединился к программе летных испытаний.
В ходе испытаний подтвердили стабильную работу всех отечественных систем, включая замену порядка 40 импортных агрегатов на российские аналоги, среди которых ключевым компонентом стали двигатели ПД-8. Самолет показал хорошую управляемость и устойчивость в полете. Продолжительность испытательного рейса составила около 40 минут, лайнер набирал высоту до 3000 метров и развивал скорость до 500 километров в час.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России объявили сроки начала поставок импортозамещенных самолетов SJ-100, первый полностью российский SJ-100 с отечественными системами недавно совершил успешный полет на высоту 12,2 тыс. метров, а ранее «Суперджет» с новыми российскими двигателями ПД-8 также совершил первый полет.
Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе
Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».
Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.
Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в дальнейших переговорах по Украине в Лондоне после того, как Украина отвергла ключевое условие Дональда Трампа в переговорном процессе, которое заключалось в признании Крыма российской территорией и отказе от членства в НАТО, пишет The New York Times (NYT).
Переговорщики из США, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня, а США на встрече будет представлять специальный посланник генерал Кит Келлог, однако участие посланника президента США в России Стива Уиткоффа остается под вопросом, сообщается в статье.
Глава киевского режима Владимир Зеленский днем ранее заявил журналистам, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма», при этом Киев готов к переговорам после прекращения огня и с исключением любых условий легализации контроля Москвы над Крымом.
В Париже Рубио уже предупреждал, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».
«Мы не собираемся длить эти усилия неделями и месяцами подряд», – сказал тогда Рубио журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.
Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.
Артисты комедийного жанра Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены гражданства России по инициативе Федеральной службы безопасности, передает РИА «Новости».
В ведомстве пояснили, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии (статья 367 часть 1 УК Белоруссии). Опасаясь экстрадиции, Комиссаренко покинул Россию, выехал на Украину и публично заявлял о «незаконном уголовном преследовании».
Что касается Дмитрия Романова, он также покинул страну. По информации ФСБ, после этого комик работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины, а также участвовал в сортировке гуманитарной помощи для украинских вооруженных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минске начался заочный суд над стендап-комиком Вячеславом Комиссаренко, которого обвиняют в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, клевете и разжигании социальной вражды.
В Белоруссии стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке скрыться от правосудия и перед передачей российским коллегам белорусские силовики вручили ему мясорубку, при этом сам Останин в России подозревается в оскорблении участника спецоперации на Украине.
Директор школы №2120 в Москве был уволен после инцидента с избиением ученика, передает ТАСС. В департаменте образования и науки Москвы объяснили, что решение об увольнении руководителя приняли по итогам встречи с родителями учащихся.
В сообщении департамента отмечается, что 23 апреля пройдет встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой планируется выработать стратегию по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в учебном заведении.
По словам члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, двое учеников 8-го класса жестоко избили своего сверстника и сломали ему челюсть, после чего пострадавший был доставлен в реанимацию. В департаменте образования пояснили, что после случившегося была создана специальная комиссия для внутренней проверки, а также оказывается содействие в расследовании правоохранительным органам. Участников избиения уже исключили из школы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из московских школ около сорока подростков-мигрантов избили трех учеников, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по данному факту, также в башкирском Благовещенске двое школьников были избиты сверстниками из-за переписки в мессенджере, после чего родители пострадавших детей обратились в полицию.