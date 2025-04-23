МЧС: Найдены двое из пяти пропавших на Эльбрусе иностранцев, один погиб

Tекст: Алексей Дегтярев

Альпинисты попросили помощи 22 апреля, уже найдены два человека, один из них погиб, указали в ведомстве, передает ТАСС.

По предварительным данным, еще двое из этой группы смогли спуститься самостоятельно, поиски еще одного человека продолжаются.

В 2023 году турист из Краснодара погиб в результате падения с высоты 5 тыс. метров во время восхождения на Эльбрус.