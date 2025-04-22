Песков объяснил важность различия гражданских и военных целей ударов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, вопрос об остановке ударов по гражданским целям требует четкого разделения, когда такие объекты могут рассматриваться как военные, передает ТАСС.

Песков напомнил, что Владимир Путин накануне на встрече с журналистами подробно остановился на этой теме.

Представитель Кремля уточнил, что, по словам президента, если в гражданском здании находятся, к примеру, боевики и проводят там совещание, то формально объект остается гражданским, однако в такой ситуации он становится военной целью.

Пресс-секретарь отметил, что в подобных вопросах существует ряд нюансов, которые требуют дополнительного обсуждения.