Синоптики предсказали резкое потепление в Москве на выходных

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в выходные дни температура в Московском регионе поднимется до плюс 22-26 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы.

«Супержаркая погода, когда температура будет на 7-10 градусов выше нормы, прогнозируется в Московском регионе в течение выходных дней», – сказал Вильфанд.

По его словам, такая погода характерна для середины июня –днем плюс 22–26 градусов, ночью – 11–13. Ветер будет юго-западным, при грозе возможны порывы до 13 м/с.

По словам метеоролога, столь теплая погода задержится до вторника. В начале следующей недели прогнозируется аналогичный температурный режим, а затем начнется понижение давления и увеличение облачности.

К середине недели температура ночью будет около 10 градусов, а днем – 17-20 градусов тепла, что также выше нормы на четыре-пять градусов. Кроме того, в регионе возможны небольшие дожди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 18 апреля был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превысило показатель 1921 года, а на следующей неделе москвичей ожидает значительное похолодание с дневными температурами 10-15 градусов, что станет возвращением к климатической норме.