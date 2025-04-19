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    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    5 комментариев
    19 апреля 2025, 07:31 • Новости дня

    Синоптики предсказали резкое потепление в Москве на выходных

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие выходные в столичном регионе ожидается аномально теплая погода с дневными температурами выше обычных значений для апреля.

    Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в выходные дни температура в Московском регионе поднимется до плюс 22-26 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы.

    «Супержаркая погода, когда температура будет на 7-10 градусов выше нормы, прогнозируется в Московском регионе в течение выходных дней», – сказал Вильфанд.

    По его словам, такая погода характерна для середины июня –днем плюс 22–26 градусов, ночью – 11–13. Ветер будет юго-западным, при грозе возможны порывы до 13 м/с.

    По словам метеоролога, столь теплая погода задержится до вторника. В начале следующей недели прогнозируется аналогичный температурный режим, а затем начнется понижение давления и увеличение облачности.

    К середине недели температура ночью будет около 10 градусов, а днем – 17-20 градусов тепла, что также выше нормы на четыре-пять градусов. Кроме того, в регионе возможны небольшие дожди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 18 апреля был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превысило показатель 1921 года, а на следующей неделе москвичей ожидает значительное похолодание с дневными температурами 10-15 градусов, что станет возвращением к климатической норме.

    17 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Синоптики предупредили об аномальной жаре в Центральной России на Пасху
    Синоптики предупредили об аномальной жаре в Центральной России на Пасху
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют аномально жаркую погоду в Москве и ряде регионов Центральной России с 18 по 22 апреля, когда среднесуточная температура превысит норму на семь градусов.

    Синоптики в своем экстренном предупреждении сообщили об аномально жаркой погоде в Центральной России. В частности, с 18 по 22 апреля в Москве и областях, таких как Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская, Калужская, Тульская и Рязанская, ожидается среднесуточная температура, превышающая климатическую норму на семь градусов и более, передает ТАСС.

    В связи с этими прогнозами в Рязанской области введен предпоследний – оранжевый уровень погодной опасности, что символизирует возможные опасные метеоусловия и вероятность стихийных бедствий. Тем не менее в Москве и других регионах пока не объявлены повышенные уровни погодной опасности.

    Кроме того, прогнозируется первая весенняя гроза в Москве и Московской области вечером 18 апреля и ночью 19 апреля. В ночь на пятницу температура воздуха в Москве поднимется до 11 градусов, а днем достигнет 23 градусов, в то время как в Подмосковье ожидается до 25 градусов. Возможны кратковременные дожди.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в воскресенье на Пасху в Москве ожидается температура до 25 градусов тепла, что сделает этот день одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

    На ваш взгляд
    Где вы берете куличи на Пасху?





    Результаты

    Накануне на метеостанции ВДНХ в Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 16 апреля – плюс 21,2 градуса, что превысило показатель 1920 года. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве на выходных температура достигнет рекордных значений, приближаясь к 24 градусам тепла.

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    17 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Кадыров присоединился к переговорам Путина и эмира Катара в Москве
    Кадыров присоединился к переговорам Путина и эмира Катара в Москве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров участвует в переговорах президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле.

    В состав российской делегации также вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что на переговорах планируется обсуждение широкого круга вопросов, в том числе украинской и ближневосточной проблем.

    Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился во Внуково-2.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Катар является добрым и важным партнером для России.

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    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

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    16 апреля 2025, 22:33 • Новости дня
    МИД обвинил задержанных в Москве мигрантов в противопоставлении себя России

    Tекст: Антон Антонов

    Рейд в банном комплексе Москвы носил плановый характер с целью обеспечения безопасности, задержано 59 мигрантов, среди которых 25 находились в стране незаконно; рейд не был нацелен против граждан какой-либо страны, сообщил МИД России.

    В МИД пояснили, что проверка банного комплекса «Бодрость» в Москве была проведена российскими правоохранительными органами в рамках плановых мероприятий по поддержанию безопасности. В результате проверки, проведенной 10 апреля, было установлено, что почти половина задержанных иностранцев находились в России нелегально, передает РИА «Новости».

    По данным МВД России, 25 из 59 задержанных в ходе рейда мигрантов нарушили миграционное законодательство. Кроме того, некоторые из задержанных подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам. «В ходе операции иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, – пояснили в МИД. – По этой причине в отношении этих иностранцев были применены соответствующие меры».

    Министерство подчеркнуло, что проверка не была направлена против граждан какой-либо конкретной страны, а все действия правоохранительных органов соответствовали российскому законодательству.

    «Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству», – сказали в МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент произошел в московском банном комплексе «Бодрость», где сотрудники правоохранительных органов задержали граждан Киргизии. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России.

    МИД Киргизии вручил ноту российскому послу с просьбой объяснить задержания граждан республики в Москве. Минтруда Киргизии сообщило о выдворении четырех граждан Киргизии из России.

    МИД Киргизии сообщил, что с гражданами страны, «пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи». Им было предложено написать заявления, но они отказались. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22.

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    16 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Подозреваемую в убийстве отца школьницу передали родственникам в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Пятнадцатилетняя девушка, подозреваемая в убийстве своего отца в Москве, передана под надзор родственников, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Подозреваемая в убийстве отца пятнадцатилетняя девушка передана под присмотр родственников. В пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, подтвердились в ходе допросов и анализа показаний, передает ТАСС.

    По данному уголовному делу назначены ряд судебных экспертиз, включая посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. В ходе следствия продолжается выяснение всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Контроль за ходом и результатами расследования осуществляется центральным аппаратом СК России.

    Ранее судебные приставы сообщили, что у убитого мужчины был долг по кредитам в 32 тыс. рублей.

    Сообщалось, что девочка-подросток в Москве, по предварительным данным, убила своего отца после конфликта из-за желания мужчины оформить кредит на его вторую дочь.

    В ходе конфликта мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону 20-летней дочери, попав ей по ладони. По предварительным данным, отец злоупотреблял алкоголем и был склонен к насилию над дочерьми.

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    18 апреля 2025, 17:18 • Новости дня
    В Москве задержали школьника за поджог двери участкового пункта полиции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице учащийся одной из местных школ поджег дверь участкового пункта полиции по указанию мошенников, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В результате ЧП никто не пострадал, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве. Подросток задержан, проводится проверка.

    Между тем источник сообщил, что несовершеннолетний действовал по указанию мошенников, он поджег дверь участкового пункта полиции.

    Ранее в Москве аферисты с помощью телефонного звонка заставили 11-летнего мальчика сотрудничать с ними, чтобы выманить 3 млн рублей у его родителей.

    До этого в городе Ачинске Красноярского края 15-летняя девочка подверглась влиянию мошенников, они вынудили ее инсценировать свое похищение.

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    19 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Стало известно о резком похолодании в Москве на следующей неделе

    Синоптики сообщили о снижении температуры в Москве с 23 апреля

    Tекст: Денис Тельманов

    Москвичей на следующей неделе ожидает значительное похолодание, когда дневные температуры опустятся до 10-15 градусов выше нуля, что станет возвращением к климатической норме.

    Как пишет ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Московском регионе, которое прогнозируется со среды, 23 апреля. По его словам, в этот день ночная температура в столице составит от трех до восьми градусов выше нуля, а в дальнейшем опустится до одного-шести градусов в ночные часы до конца недели.

    «Со среды в погоде Московского региона произойдут изменения. 23 апреля ночные температуры в Москве составят плюс три-восемь градусов, затем плюс один-шесть градусов до конца недели. Дневная температура будет в диапазоне плюс 10-15 градусов. То есть сразу на 10 градусов упадет температура по сравнению с текущими значениями», – сообщил Вильфанд.

    Он пояснил, что ожидаемые значения температуры будут соответствовать климатической норме второй декады апреля и не должны вызывать опасений, несмотря на резкое изменение по сравнению с текущей погодой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий с грозой, дождем и порывистым ветром, который усилится до 14 метров в секунду; в Москве 18 апреля зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло показатель 1921 года; в Центральной России к концу апреля прогнозируется заметное похолодание до нуля и возможный слабый снег ночью.

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    17 апреля 2025, 12:24 • Новости дня
    В Москве сгорела трансформаторная подстанция

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утром в четверг в столице произошел пожар на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде, сообщили в столичной прокуратуре.

    Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Пожар уже ликвидировали, данных о пострадавших не поступало.

    Ситуация находится на контроле Чертановской межрайонной прокуратуры.

    Ранее в апреле в Москве сгорела крыша здания чайханы и супермаркета.

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    18 апреля 2025, 15:24 • Новости дня
    Экипаж электросудна спас тонущего в Москве-реке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу экипаж электросудна «Сетунь» в столице вытащил из воды тонущего мужчину, пострадавшего передали медикам скорой помощи, сообщил департамент транспорта города.

    Инцидент произошел около 10.30 мск в районе Нагатинского моста, команда заметила тонущего и заглушила двигатели, говорится в Telegram-канале департамента.

    Экипаж вызвал спасателей и оказал помощь человеку за бортом, его удалось спасти. На катере Московской городской поисково-спасательной службы мужчину доставили на причал и передали врачам скорой помощи.

    В январе 2023 года отряд кораблей Северного флота спас гражданина Франции с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане.

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    16 апреля 2025, 08:18 • Новости дня
    Синоптик сообщил о сильной магнитной буре на Земле до утра четверга

    Синоптик сообщил о продолжении магнитной бури до четверга из-за солнечных протуберанцев

    Tекст: Мария Иванова

    На Земле зафиксирована мощная магнитная буря, вызванная двумя солнечными протуберанцами, которая продлится до утра четверга и достигнет пика в ночь со среды на четверг.

    Мощная магнитная буря, охватившая Землю, продлится до утра четверга, сообщил ведущеий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, геомагнитные возмущения будут продолжаться в течение суток. Он уточнил, что пик бурь ожидается на утро среды, когда уровень достигнет G3, а затем ослабнет до уровня G1 к утру четверга.

    Причиной возникновения магнитной бури стали два крупных солнечных протуберанца, которые ударили по магнитосфере Земли. Тишковец отметил, что этот космический удар привел к сильным геомагнитным возмущениям. Он добавил, что буря будет иметь перерывы, но в целом затянется до утра четверга.

    В условиях такой сильной геомагнитной активности вероятность появления северных сияний значительно возрастает. По словам Тишковца, аврора может наблюдаться в ночь на четверг.

    Ранее эксперты спрогнозировали магнитные бури на Земле 16 апреля.

    На Солнце 1 апреля была зафиксирована вспышка M5.6 в рентгеновском диапазоне, продолжавшаяся 16 минут в группе пятен 4046, что свидетельствует о росте солнечной активности.


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    16 апреля 2025, 12:15 • Новости дня
    В Москве двое рабочих погибли при падении с высоты на строительном объекте

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице двое рабочих упали с высоты при проведении монтажных работ, один из них погиб на месте, другой – скончался в больнице, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Инцидент произошел на строительном объекте по улице 5-я Магистральная, мужчина 2003 года рождения погиб на месте, мужчина 1982 года рождения скончался в больнице, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

    Ранее в апреле при пожаре на производстве шпона в Костромской области погиб рабочий.

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    18 апреля 2025, 21:34 • Новости дня
    Москвичей предупредили о грозе и ветре этой ночью

    Москвичей предупредили о грозе и ветре до утра 19 апреля

    Tекст: Дарья Григоренко

    В столице в ближайшее время прогнозируется ухудшение погодных условий с грозой, дождем и порывистым ветром, который усилится до 14 метров в секунду, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

    В сообщении говорится, что на Москву в ближайшие часы надвигается гроза с дождем и усилением ветра до 14 метров в секунду. Ожидается, что неблагоприятные погодные явления сохранятся до утра субботы, 19 апреля, передает ТАСС.

    Жителей города призвали во время непогоды быть внимательными на улице, а также рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

    Ранее сообщалось, что в Москве 18 апреля зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло предыдущий результат 1921 года.

    17 апреля синоптики Гидрометцентра прогнозировали аномально жаркую погоду в Москве и ряде регионов Центральной России с 18 по 22 апреля, когда среднесуточная температура превысит норму на семь градусов.

    При этом в конце апреля в Центральной России спрогнозировали заметное похолодание до нуля и возможное появление слабого снега в ночное время.

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    18 апреля 2025, 08:08 • Новости дня
    Москвичей предупредили о возможном возвращении снега

    Синоптики предсказали холодный конец апреля в Центральной России

    Tекст: Мария Иванова

    В Центральной России к концу апреля прогнозируется заметное похолодание до нуля и возможное появление слабого снега в ночное время, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Финал апреля в Центральной России обещает быть холодным, сообщает РИА «Новости». По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, летнее тепло удержится до начала следующей недели, а затем температура снизится до нормы апреля и даже ниже. В дневное время температура составит +7...+12 °C, а ночью в отдельных местах может опуститься до нуля.

    Тишковец отметил, что в сумерках возможно появление «белых мух» – слабого символического снега, который не оставит следов на земле. Он также добавил, что такие погодные условия являются нормой для конца апреля в регионе, но могут удивить непривычных к ним жителей.

    Синоптик также предсказал, что в первую неделю мая в Москве ожидается температура +10...+15 °C днем, с вероятностью дождей. Ближе ко Дню Победы температура в Центральной России может повыситься до +13...+18 °C, что будет соответствовать средней климатической норме для этого времени года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики Гидрометцентра прогнозируют аномально жаркую погоду в Москве и ряде регионов Центральной России с 18 по 22 апреля.

    В воскресенье на Пасху в Москве ожидается температура до 25 градусов тепла, что сделает этот день одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, сообщал ранее Тишковец. А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве на выходных температура достигнет рекордных значений, приближаясь к 24 градусам тепла.

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    16 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Вильфанд: Температура в Москве на выходных приблизится к рекорду

    Tекст: Мария Иванова

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на выходных температура достигнет рекордных значений, приближаясь к 24 градусам тепла.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве на выходных может достичь рекордных значений, передает ТАСС. По прогнозам, столбики термометров поднимутся до 24 градусов тепла. Такой уровень температуры соответствует рекордным показателям, зафиксированным более ста лет назад.

    Вильфанд отметил, что рекорд температуры для 19 апреля составляет 23,6 градусов тепла, а для 20 апреля – 24 градуса. «Это совершенно июньская погода», – подчеркнул он. Это объясняется поступлением теплых воздушных масс из Средиземного моря в столичный регион.

    Также сообщается, что прогнозируемая погода станет одной из самых теплых за последние годы в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе температура воздуха в Москве будет экстремально теплой, приближаясь к рекордным значениям. Кроме того, он сообщил, что на юге России ожидается потепление до 20 градусов, но также возможны ночные заморозки в ряде регионов.

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    16 апреля 2025, 14:27 • Новости дня
    В Москве побит температурный рекорд 1920 года

    Температура в Москве достигла плюс 21,2 градуса, побив рекорд 1920 года

    Tекст: Мария Иванова

    На метеостанции ВДНХ в Москве зафиксирован новый температурный рекорд для 16 апреля – плюс 21,2 градуса, что превысило показатель 1920 года.

    Новый температурный рекорд был зафиксирован в Москве, сообщает ТАСС.

    На станции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 21,2 градуса, что превзошло предыдущий рекорд 1920 года, когда температура составила плюс 21 градус.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что рекорд был установлен 16 апреля, подчеркнув, что такие экстремальные значения температуры не несут опасности. По его словам, обычно термин «экстремальный» ассоциируется с чем-то негативным, однако в данном случае положительные температурные значения воспринимаются с удовольствием.

    «Этот экстремум не вреден», – добавил Вильфанд.

    Он также подчеркнул, что несмотря на значительное превышение показателей, данное явление не является чем-то необычным для данного времени года.

    Ранее Вильфанд сообщал, что на этой неделе температура воздуха в Москве будет экстремально теплой, приближаясь к рекордным значениям, а на выходных достигнет рекордных значений, приближаясь к 24 градусам тепла.

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    18 апреля 2025, 13:02 • Новости дня
    В России ужесточили наказание американцу за насилие над своими детьми

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Осужденному за насилие над детьми 65-летнему американскому гражданину Дэвиду Барнсу увеличили срок заключения в России, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Мосгорсуд увеличил срок лишения свободы для Барнса до 21 года и шести месяцев за сексуальное насилие над своими детьми, передает ТАСС.

    Ему также назначили принудительное лечение.

    Согласно материалам дела, насилие происходило с 2014 по 2018 год в Техасе, когда его сыновья, граждане Российской Федерации, гостили у него. В России Барнс был лишен родительских прав. В 2022 году он прибыл в Россию по туристической визе и был арестован. После этого он содержался под стражей до вынесения приговора.

    Изначально Барнса приговорили к 21 году колонии строгого режима.

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    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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