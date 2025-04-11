Подлодка «Новороссийск» прошла плановый ремонт на северо-западе России

Подлодка «Новороссийск» ЧФ прошла плановый ремонт после службы в Средиземном море

Tекст: Мария Иванова

Подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота успешно завершила плановый ремонт после выполнения боевых задач в Средиземном море, сообщает ТАСС.

По данным источника в кораблестроительной отрасли, ремонтные работы были проведены на одном из заводов в северо-западной части России. Официального подтверждения этой информации агентство пока не получило.

В сентябре 2024 года подлодка «Новороссийск» вошла в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Эта субмарина является первой в серии из шести подлодок проекта 636.3, которые были построены на «Адмиралтейских верфях» Объединенной судостроительной корпорации специально для Черноморского флота.

Подводные лодки проекта 636.3 известны своей оснащенностью крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», что делает их значимым элементом российского военно-морского потенциала. Плановый ремонт позволяет поддерживать высокую боеготовность и техническую надежность этих стратегически важных кораблей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году экипажи дизель-электрических подводных лодок «Новороссийск» и «Дмитров» провели учебную дуэль в морских полигонах Балтийского моря, выполняя торпедные стрельбы из подводного положения.

Позднее испанские фрегаты Blas de Lezo и Canarias наблюдали за российской подлодкой «Новороссийск» и двумя вспомогательными судами в водах, значимых для Испании, с 4 по 11 сентября.