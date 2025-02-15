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В Сочи обыскали особняки экс-офицеров «Альфы» по делу об убийствах женщин
СК обыскал дома экс-полковников группы «Альфы» по делу об убийствах женщин в Сочи
Следственный комитет провел обыски в особняках бывших полковников ФСБ Игоря Ворошилина и Сергея Неразникова, подозреваемых в причастности к убийствам женщин в Сочи в начале 2000-х годов.
Сотрудники Следственного комитета России провели обыски в особняках экс-полковников группы «Альфа» ФСБ Игоря Ворошилина и Сергея Неразникова, передает Ura.Ru.
Их подозревают в причастности к убийствам женщин, совершенным в начале 2000-х годов в поселке Лазаревском, пригороде Сочи. Операция проводилась с поддержкой вооруженных сотрудников МВД, а по окончании обысков Ворошилин и Неразников были допрошены.
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