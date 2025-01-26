Палестинские заключенные прибыли в Каир после освобождения

Палестинских заключенных из израильских тюрем встретили в Каире представители ХАМАС

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, освобожденные палестинские заключенные, вывезенные из израильских тюрем, прибыли в столицу Египта. В аэропорту Каира их встретили члены руководства ХАМАС, включая председателя Совета шуры Мухаммеда Дервиша, а также лидеры других палестинских фракций и родственники заключенных.



Ранее египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» опубликовал информацию о прибытии палестинских заключенных в Египет в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа, однако точное число вывезенных из Израиля не уточнялось. Примерно 70 человек планируется принять в Каире, но вопрос об их дальнейшей депортации в третьи страны остается открытым.

Также сообщалось, что в Каир прибудет делегация «Исламского джихада», союзника ХАМАС, для встречи освобожденных заключенных. В числе возможных стран для их дальнейшего прибытия указывались Алжир, Тунис и Турция, которые выразили готовность принять освободившихся палестинцев. Вопрос о том, как долго бывшие заключенные будут находиться в Египте или других странах, остается неопределенным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Jazeera сообщил, что палестинское движение ХАМАС планирует 1 февраля освободить израильскую заложницу Арбель Йехуд, из-за удержания которой Израиль не пускает палестинцев на север сектора Газа.