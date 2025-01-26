  • Новость часаТрамп заявил о возможном увеличении территории США
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

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    26 января 2025, 02:59 • Новости дня

    Палестинские заключенные прибыли в Каир после освобождения

    Палестинских заключенных из израильских тюрем встретили в Каире представители ХАМАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинские заключенные, освобожденные из израильских тюрем, были доставлены в Каир, где их встретили члены руководства ХАМАС и родственники.

    Как сообщает ТАСС, освобожденные палестинские заключенные, вывезенные из израильских тюрем, прибыли в столицу Египта. В аэропорту Каира их встретили члены руководства ХАМАС, включая председателя Совета шуры Мухаммеда Дервиша, а также лидеры других палестинских фракций и родственники заключенных.

    Ранее египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» опубликовал информацию о прибытии палестинских заключенных в Египет в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа, однако точное число вывезенных из Израиля не уточнялось. Примерно 70 человек планируется принять в Каире, но вопрос об их дальнейшей депортации в третьи страны остается открытым.

    Также сообщалось, что в Каир прибудет делегация «Исламского джихада», союзника ХАМАС, для встречи освобожденных заключенных. В числе возможных стран для их дальнейшего прибытия указывались Алжир, Тунис и Турция, которые выразили готовность принять освободившихся палестинцев. Вопрос о том, как долго бывшие заключенные будут находиться в Египте или других странах, остается неопределенным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Jazeera сообщил, что палестинское движение ХАМАС планирует 1 февраля освободить израильскую заложницу Арбель Йехуд, из-за удержания которой Израиль не пускает палестинцев на север сектора Газа.

    25 января 2025, 23:22 • Новости дня
    Трамп возобновил поставки Израилю авиабомб MK-84

    Трамп решил отправить Израилю 1 800 бомб MK-84 после снятия запрета Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение разрешить поставки Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов, сообщает Axios. Ранее такой запрет был введен администрацией Джо Байдена. Израильские должностные лица подтвердили, что Белый дом распорядился о снятии ограничений и готовится к отправке оружия.

    Портал Axios отмечает, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84 будут погружены на судно и доставлены в Израиль. Эти бомбы ранее хранились на складах в США. Байден опасался применения данных вооружений в секторе Газа из-за возможных жертв среди мирных жителей.

    Параллельно с этим, 15 января стало известно о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. Также стороны договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины. Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана.

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    24 января 2025, 09:29 • Новости дня
    ВЦИОМ: Почти 32% избирателей Абхазии намерены голосовать за Гунбу

    Tекст: Александра Юдина

    Более 30% избирателей в Абхазии планируют поддержать Бадру Гунбу на выборах президента, которые пройдут 15 февраля, следует из проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса.

    В Telegram-канале центра указано, что 32% участников планируют поддержать вице-президента Бадру Гунбу на предстоящих выборах главы Абхазии.

    Избиратели также выразили поддержку другим кандидатам: 15% намерены голосовать за Ардзинбу, 7% за Барцица, 5% за Аршбу, и 2% за Хурхумала. 4% избирателей собираются голосовать против всех.

    Выборы назначены на 15 февраля, и 77% респондентов знают точную дату их проведения. При этом 69% сообщили о своем намерении принять участие в голосовании, из которых 51% абсолютно уверены в своем участии, а 18% склоняются к этому.

    Кроме того, опрос выявил, что 91% опрошенных граждан Абхазии имеют скорее положительное отношение к России.

    Опрос был проведен 23 января и охватил 1634 граждан Абхазии в возрасте от 18 лет.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    24 января 2025, 20:18 • Новости дня
    Россия обсудила с ХАМАС освобождение Труфанова и Харкина

    Замминистра Богданов подтвердил переговоры с ХАМАС об освобождении Труфанова и Харкина

    Tекст: Евгения Караваева

    Москва выразила заинтересованность в освобождении россиянина Труфанова и уроженца Донбасса Харкина, находящихся в плену в секторе Газа, во время переговоров с ХАМАС.

    Россия обсудила вопрос освобождения российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина с руководством ХАМАС, передает ТАСС.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов подтвердил заинтересованность Москвы в приоритетном освобождении удерживаемых в Газе.

    «С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемых в секторе Газа российского гражданина А. Труфанова и уроженца Донбасса М. Харкина. Была также подтверждена неизменная готовность способствовать усилиям по достижению палестинского национального согласия на политической платформе Организации освобождения Палестины в интересах справедливого решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе», – говорится в сообщении МИД.

    Богданов провел телефонные переговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком. Стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество в вопросах, касающихся палестинского национального согласия и справедливого решения палестинской проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа. Российский посол в Израиле сообщил, что Москва обладает сведениями о ранении Александра Труфанова при захвате в заложники, и его состояние здоровья вызывает беспокойство.

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    24 января 2025, 03:41 • Новости дня
    Израиль опроверг передачу оружия Украине

    Tекст: Максим Попов

    Тель-Авив остается верен своей политике отказа от поставок оружия Киеву, несмотря на заявления украинской стороны о парламентской инициативе, ранее предложенной Шарен Хаскель, которая была отозвана после ее назначения на пост замминистра иностранных дел, говорится в официальном заявлении МИД Израиля.

    Представитель израильского МИД подчеркнул, что сообщения украинской стороны о продвигаемой инициативе передачи Киеву оружия, захваченного израильской армией в секторе Газа, не имеют оснований. Политика Израиля по этому вопросу остается неизменной, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, инициатива о передаче оружия была предложена Шарен Хаскель еще до ее назначения на пост заместителя министра иностранных дел. Однако после вступления ее партии в правительство она отозвала свою подпись под данной инициативой. Ранее посольство Украины в Израиле заявляло, что посол Евгений Корнийчук выразил благодарность Хаскель за ее предложение.

    Представитель российского посольства в Тель-Авиве также подтвердил, что не видит смысла реагировать на заявления украинской стороны, которые он назвал «провокационными попытками выдать желаемое за действительное». Израильская государственная телерадиокомпания Kan уточнила, что Хаскель была депутатом парламента от оппозиции до начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2024 года.

    До этого посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение трех израильтянок, удерживавшихся 15 месяцев в секторе Газа.

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    23 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Израильские военные открыли предупредительный огонь в секторе Газа

    Израиль допустил предупредительный огонь в Газе для устранения беспорядков

    Tекст: Максим Попов

    Израильские войска несколько раз открывали предупредительный огонь в секторе Газа для устранения угроз, заявила армейская пресс-служба, подчеркивая, что эти действия соответствуют условиям перемирия.

    Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о нескольких инцидентах с открытием предупредительного огня в секторе Газа, передает ТАСС. Согласно заявлению, израильские войска предприняли меры в ответ на угрозы, которые, по их мнению, не нарушают соглашение о перемирии.

    Сообщается, что в течение дня израильские военные заметили подозрительных лиц в нескольких районах сектора Газа и открыли огонь, заставив их отступить. В южной части анклава было также зафиксировано подозрительное движение группы вооруженных людей, что привело к предупредительным выстрелам израильских солдат.

    Пресс-служба также отметила инцидент в районе города Рафах, где израильские войска обнаружили вооруженного мужчину, представлявшего угрозу. В ответ на это военные открыли огонь, чтобы устранить опасность.

    Напомним, 17 января представители Израиля, ХАМАС, США и Катара достигли соглашения о перемирии в секторе Газа, официально подписав документ. Накануне йеменские хуситы заявили о готовности возобновить удары по Израилю в случае нарушения перемирия в Газе.

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    25 января 2025, 00:01 • Новости дня
    Израиль потребовал от ООН закрыть офисы БАПОР в Иерусалиме

    Израиль уведомил ООН о требовании прекратить деятельность БАПОР до 30 января

    Tекст: Максим Попов

    До 30 января БАПОР должно покинуть Иерусалим и остановить свою деятельность в городе по закону, заявил постпред Израиля при ООН Дани Данон.

    Как передает ТАСС, постпред Израиля при ООН Дани Данон уведомил генерального секретаря всемирной организации о том, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно прекратить всю свою деятельность в Иерусалиме до 30 января.

    В официальном заявлении постпредства еврейского государства говорится: «БАПОР необходимо прекратить всю свою деятельность в Иерусалиме и очистить все помещения в городе не позднее 30 января».

    Подчеркивается, что решение связано с приближающимся вступлением нового закона в силу. Данон в своем уведомлении также отметил, что рабочие места БАПОР должны быть освобождены к указанной дате.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 4 ноября Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с агентством БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС. До этого сотрудник Ближневосточного агентства ООН погиб в Газе от израильской ракеты, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможных разрушительных последствиях запрета Израилем деятельности этого агентства, оказывающего помощь палестинским беженцам.

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    25 января 2025, 03:08 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по Южному Ливану

    Израильские истребители атаковали позиции «Хезболлах» в Южном Ливане

    Tекст: Максим Попов

    Истребители израильских ВВС обстреляли предполагаемые позиции и склады «Хезболлах» в Южном Ливане, выпустив ракеты по районам близ Кфар-Шуба и Шебаа, сообщил портал Lebanon 24.

    Израильские ВВС нанесли ракетные удары по целям в Южном Ливане. Атаки были направлены на предполагаемые огневые позиции и склады шиитской милиции «Хезболлах» в районе Эс-Садана, на шоссе между населенными пунктами Кфар-Шуба и Шебаа. Данных о последствиях авиаударов нет, передает ТАСС.

    Известно, что до этого израильские беспилотники атаковали цели в поселке Яхмур-эш-Шкиф и обстреляли несколько домов в Марун-эр-Расе и Яруне. В течение суток спецподразделения ЦАХАЛ взорвали не менее восьми объектов «Хезболлах» в городах Кфар-Кила, Хоула и Эт-Тейбе. В районе Айтарун израильский механизированный патруль блокировал дорогу, ведущую в Барашит и Бинт-Джбейль.

    Тем временем ливанская армия и миротворцы из Временных сил ООН в Ливане после ухода израильских войск зашли на территорию населенных пунктов Джиббин и Шейхин. Командование ливанской армии предупредило население о необходимости воздержаться от возвращения до завершения разминирования жилых кварталов.

    Напомним, соглашение о перемирии, достигнутое 27 ноября 2024 года, предусматривало развертывание ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке ВСООНЛ и отвод «Хезболлах» за реку Литани. Израиль должен был вывести свои войска с юга Ливана в течение 60 дней. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что условия сделки не полностью выполнены ливанской стороной, поэтому вывод израильских сил продолжится после 27 января в согласовании с США.

    Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

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    23 января 2025, 10:10 • Новости дня
    В СВР Армении сочли низкой вероятность войны с Азербайджаном в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    Вероятность начала широкомасштабной войны Армении с Азербайджаном в 2025 году оценивается как низкая, следует из доклада Службы внешней разведки Армении о военно-политической ситуации на Южном Кавказе.

    В документе подчеркивается, что на момент публикации отчета анализ различных факторов и явлений не позволяет прогнозировать широкомасштабное нападение Азербайджана на Армению, передает ТАСС.

    «На основании анализа различных фактов, сведений и явлений на момент публикации настоящего отчета мы не высоко оцениваем вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению», – говорится в докладе СВР.

    Однако, несмотря на эти выводы, в разведведомстве отмечают, что угроза локальной напряженности и эскалации на границе останется актуальной.

    Это связано с отсутствием договорного мира и межгосударственных отношений, а также политикой Азербайджана, подразумевающей угрозу применения силы против Армении.

    Кроме того, в докладе СВР подчеркивается, что основания для разморозки участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности в 2025 году, вероятно, не исчезнут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживая достигнутые в 2020 и 2022 годах трехсторонние договоренности, а также отметил, что российская сторона активно взаимодействует с азербайджанскими и армянскими партнерами для достижения устойчивого мира.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в мирном договоре с Арменией согласованы 15 из 17 статей, остаются разногласия по поводу взаимных исков и размещения иностранных сил.

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    25 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Пентагон не стал опровергать передачу разведданных Сирии

    Пентагон не подтвердил и не опроверг сообщения о передаче разведданных США Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства».

    Министерство обороны США не подтвердило информацию о возможной передаче разведывательных данных новому сирийскому правительству, сообщает ТАСС. Представитель Пентагона заявил, что ведомство не обсуждает разведоперации по соображениям безопасности. Газета The Washington Post пишет, что США якобы передавали данные о террористической угрозе от ИГ руководству Сирии, включая «Хайат Тахрир аш-Шам».

    Источник издания утверждает, что американская разведка помогла предотвратить атаки ИГ на религиозные объекты вблизи Дамаска в начале месяца. Газета отмечает, что передача данных не значит, что США полностью принимают «Хайат Тахрир аш-Шам», которая остается в списке террористических организаций в США.

    Сообщается, что США начали передавать разведданные напрямую в декабре 2024 года, пытаясь выстроить отношения с новым сирийским руководством. Это было обусловлено опасениями США о возможном восстановлении ИГ в регионе, когда правительство Сирии укрепляет свою власть. Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа возглавляет «Хайат Тахрир аш-Шам».

    Ситуация в Сирии стала напряженной после захвата оппозиционными силами городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс в декабре. Президент Башар Асад покинул страну, и новое временное правительство возглавил Мухаммед аль-Башир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США намерены сохранить небольшое военное присутствие в Сирии для предотвращения возрождения террористической группировки «Исламское государство*» сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома.

    Сирийские власти ввели запрет на импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также ограничили въезд граждан последних двух стран.

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американские военные не строят новую базу на севере Сирии и не планируют совместные патрули с курдскими силами.

    Турецкие СМИ сообщили, что США отправили новое военное оборудование и припасы боевикам запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» в Сирии.

    В Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих, что значительно превышает ранее объявленное количество в 900 человек, отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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    25 января 2025, 15:58 • Новости дня
    Израиль освободил 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Этот шаг был частью обмена на освобождение четырех израильских заложниц из сектора Газа, передает РИА «Новости».

    По данным радиостанции, 114 палестинских заключенных были отпущены из тюрьмы Офер и отправлены в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан. Другая группа из 70 заключенных была депортирована в Египет, а оставшиеся 16 человек отправились в сектор Газа.

    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что четверо израильских заложниц были переданы представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа.

    Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции под названием «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан.

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    25 января 2025, 15:31 • Новости дня
    ХАМАС передал Красному Кресту четырех заложниц

    Tекст: Дарья Григоренко

    Четверо израильских заложниц были переданы представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа, их направляют на встречу с израильской армией и спецслужбами для дальнейшей передачи, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В сообщении говорится, что заложницы в настоящее время направляются к силам ЦАХАЛ и Общей службе безопасности (ШАБАК) в районе сектора Газа. Процесс передачи заложниц был осуществлен палестинским движением ХАМАС и состоялся на площади Палестины в городе Газа.Телеканал Al Aqsa вел трансляцию этого события, передает РИА «Новости».

    Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции под названием «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал сделку с ХАМАС капитуляцией Израиля. ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры. Также ХАМАС отказался от единоличного управления Газой.

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    25 января 2025, 19:58 • Новости дня
    Движение ХАМАС обвинило Израиль в сбоях в выполнении соглашения по Газе

    Движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за сбои в выполнении соглашения в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС обвинило израильские власти в нарушении условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сославшись на запрет палестинцам возвращаться на север анклава.

    Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в создании препятствий для реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    В официальном заявлении движения говорится, что израильская сторона медлит с выполнением определенных пунктов договоренности. В частности, отмечается, что палестинцам, перемещенным из района Ар-Рашид, все еще запрещено возвращаться с юга на север анклава.

    «В этой связи ХАМАС возлагает на Израиль ответственность за любые сбои в выполнении соглашения и за их последствия», – говорится в документе.

    Также в заявлении подчеркивается необходимость скорейшего разрешения текущих вопросов для достижения устойчивого мира в регионе.

    Израиль ранее освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.

    ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских заложниц.

    Израиль ранее отказался предоставить жителям сектора Газа возможность возвращения в северную часть анклава из-за удержания заложницы.

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    25 января 2025, 14:55 • Новости дня
    ХАМАС пообещал освободить израильскую заложницу через неделю

    ХАМАС сообщил о скором освобождении израильской заложницы, из-за которой сорвались договоренности

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС планирует 1 февраля освободить израильскую заложницу Арбель Йехуд, из-за удержания которой Израиль не пускает палестинцев на север сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera.

    ХАМАС освободит израильскую заложницу Арбель Йехуд 1 февраля, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в организации.

    «Мы уведомили посредников, что Арбель Йехуд жива и будет освобождена в следующую субботу», – сообщил источник.

    Израиль ранее отказался предоставить жителям сектора Газа возможность возвращения в северную часть анклава из-за удержания Йехуд, передает РИА «Новости».

    Между тем, в секторе Газа еще удерживаются 90 израильских заложников. Бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Израиль сделает все возможное для их возвращения.

    «Мы не забудем о 90 заложниках, включая женщин, детей и пожилых людей, которые до сих пор удерживаются в жестоких условиях в плену ХАМАС», – подчеркнул Хагари.

    Ранее сообщалось, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.

    ХАМАС заявило о готовности освободить вторую группу израильских заложников 25 января в рамках обмена на палестинских заключенных.

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    26 января 2025, 01:02 • Новости дня
    Трамп заявил о просьбе к Саудовской Аравии инвестировать 1 трлн долларов

    Трамп предложил Саудовской Аравии увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил намерение попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в экономику США до одного трлн долларов, выступая в Лас-Вегасе он отметил, что Эр-Рияд уже объявил о вложении шестисот млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп заявил о своей намерении попросить Саудовскую Аравию увеличить объем инвестиций в американскую экономику до одного трлн долларов, передает ТАСС. Трамп выступил с этой инициативой в Лас-Вегасе, подчеркнув, что Эр-Рияд уже объявил о планах инвестировать шестьсот млрд долларов, но, по его мнению, сумма может быть доведена до одного трлн.

    Он отметил, что предложит наследному принцу и премьер-министру Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «округлить сумму [инвестиций] до примерно одного трлн долларов». Дональд Трамп выразил уверенность, что Саудовская Аравия согласится с его предложением, поскольку Вашингтон «очень хорошо относится» к этой стране.

    Трамп также сообщил журналистам в Белом доме о своей готовности посетить Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом в случае достижения договоренности о таких крупных инвестициях. Это предложение может усилить экономические связи между двумя странами и открыть новые возможности для американского рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что снижение цен на нефть сможет завершить конфликт на Украине; пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что снижение цен на нефть и завершение конфликта на Украине никак не связаны между собой; бизнесмен Олег Дерипаска выразил сомнение в эффективности обращения Трампа к ОПЕК, называя его предсказуемым, и подчеркнул, что недоверие к заявлениям Трампа связано с планами США привлечь значительные инвестиции из Саудовской Аравии.

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    25 января 2025, 22:46 • Новости дня
    Стало известно о планах Нетаньяху встретиться с Трампом в феврале в Вашингтоне

    Нетаньяху запланировал визит к Трампу в Вашингтон до завершения сделки по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне, что может произойти до завершения первого этапа сделки по Газе.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первой половине февраля, передает N12. По данным телеканала, встреча может состояться еще до завершения первого этапа сделки по освобождению заложников из сектора Газа.

    Ранее, 15 января, глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что благодаря посредническим усилиям Дохи, Каира и Вашингтона, Израиль и движение ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников. Также предусмотрено введение режима прекращения огня в секторе.

    Первый этап соглашения продлится 42 дня. В его рамках ХАМАС обязался освободить 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах израильского государства. Встреча между Нетаньяху и Трампом может сыграть важную роль в дальнейшей реализации этого соглашения и укреплении двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в защиту Илона Маска, которого обвиняют в нацистском приветствии на инаугурации Трампа, назвав миллиардера большим другом Израиля. Биньямин Нетаньяху также обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.

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