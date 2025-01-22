В Тель-Авиве теракт совершил выходец из Марокко

Выходец из Марокко с видом на жительство в США совершил теракт в Тель-Авиве

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает портал Ynet, в Тель-Авиве произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали четыре человека. Подозреваемым оказался 29-летний выходец из Марокко, прибывший в Израиль 18 января в качестве туриста и имевший вид на жительство в США.



По информации полицейской пресс-службы, террорист совершил нападение на улице Нахалат-Биньямин, где были ранены три мирных жителя, и на улице Грузенберга, где пострадал еще один человек. «Террорист был нейтрализован силами безопасности», – сообщили в ведомстве.

Медицинская служба Израиля «Маген Давид адом» подтвердила, что все четверо пострадавших были госпитализированы. Состояние раненых оценивается как стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение хуситов нанесло удар по министерству обороны Израиля в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой. Хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками израильские города Тель-Авив и Ашкелон, как заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.