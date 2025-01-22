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    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    6 комментариев
    22 января 2025, 00:33 • Новости дня

    В Тель-Авиве теракт совершил выходец из Марокко

    Выходец из Марокко с видом на жительство в США совершил теракт в Тель-Авиве

    Tекст: Денис Тельманов

    Нападение с ножом в Тель-Авиве привело к госпитализации четверых раненых, подозреваемый имел вид на жительство в США и въехал в Израиль как турист.

    Как сообщает портал Ynet, в Тель-Авиве произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали четыре человека. Подозреваемым оказался 29-летний выходец из Марокко, прибывший в Израиль 18 января в качестве туриста и имевший вид на жительство в США.

    По информации полицейской пресс-службы, террорист совершил нападение на улице Нахалат-Биньямин, где были ранены три мирных жителя, и на улице Грузенберга, где пострадал еще один человек. «Террорист был нейтрализован силами безопасности», – сообщили в ведомстве.

    Медицинская служба Израиля «Маген Давид адом» подтвердила, что все четверо пострадавших были госпитализированы. Состояние раненых оценивается как стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение хуситов нанесло удар по министерству обороны Израиля в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой. Хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками израильские города Тель-Авив и Ашкелон, как заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

    21 января 2025, 22:20 • Новости дня
    СМИ: Сирия аннулировала контракт с Россией по порту Тартус

    Al Watan: Сирийские власти расторгли договор с Россией об управлении портом Тартус

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение 2019 года с российской компанией о порте Тартус.

    По сообщению газеты Al Watan, новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди отметил, что правительство переходного периода работает над реструктуризацией работы порта.

    Джуди заявил: «Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства».

    Контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» был заключен в 2019 году и рассчитан на 49 лет. Согласно ему, российская сторона должна была управлять портом и инвестировать более 500 млн долларов в его модернизацию. Однако с приходом новой власти контракт был расторгнут.

    Тартус является вторым по величине морским портом в Сирии и местом размещения пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ с 1971 года. Россия продолжает переговоры с новой сирийской администрацией о сохранении своих военных баз в стране на фоне изменений в политической обстановке, вызванных наступлением вооруженной оппозиции и уходом Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, крупнейшие порты Сирии Латакия и Тартус вновь работают в обычном режиме после временной приостановки, а сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах и ведут переговоры о статусе и численности контингента.

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    19 января 2025, 12:35 • Новости дня
    Министр Израиля подал в отставку из-за сделки с ХАМАС
    Министр Израиля подал в отставку из-за сделки с ХАМАС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал заявление об отставке в знак протеста против соглашения с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

    Вслед за министром партия «Еврейская сила», которую он представляет, также заявила о выходе из правящей коалиции Биньямина Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    В своем Telegram-канале Бен-Гвир написал: «Депутаты от «Еврейской силы» подали премьер-министру заявления об отставке. У нас слово есть слово. Мы не согласимся на беспорядочную сделку!» Это заявление он сделал после того, как стало известно о соглашении с ХАМАС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    20 января 2025, 08:59 • Новости дня
    ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры

    Освобожденные в секторе Газа израильские заложницы получили сувениры от ХАМАС

    ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Освобожденные из сектора Газа три израильские заложницы получили от ХАМАС пакеты с подарками, в которых были сувениры и фотографии региона, сообщает Ynet.

    Палестинское движение ХАМАС освободило трех израильских заложниц в рамках сделки с Израилем, передав им пакеты с подарками. В подарочных наборах, полученных заложницами, находились сувениры и фотографии сектора Газа, передает РИА «Новости».

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС было достигнуто при посредничестве Катара, Египта и США. Действие перемирия началось 19 января и должно продлиться 42 дня. Стороны выразили намерение к окончательному завершению конфликта, который унес за 15 месяцев жизни 46 тыс. палестинцев и примерно 1,5 тыс. израильтян.

    Конфликт в секторе Газа также затронул Ливан и Йемен, вызвав обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

    Ранее Армия обороны Израиля подтвердила освобождение трех заложниц в секторе Газа, которых передали израильским военным для медицинского осмотра на территории Израиля.

    Тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.

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    21 января 2025, 16:31 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о начале операции «Железная стена» на Западном берегу

    Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

    Нетаньяху объявил о начале операции «Железная стена» на Западном берегу
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильское правительство инициировало контртеррористическую операцию «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан для повышения безопасности в регионе Иудеи и Самарии.

    Как передает РИА Новости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции под названием «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан. Операция направлена на повышение уровня безопасности в регионе Иудеи и Самарии.

    В ходе операции будут задействованы силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции. «Это масштабная и важная военная операция по искоренению терроризма в Дженине», – заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что данное мероприятие станет значительным шагом в направлении цели по укреплению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал сделку с ХАМАС капитуляцией Израиля. ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры. Также ХАМАС отказался от единоличного управления Газой.

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    21 января 2025, 22:07 • Новости дня
    Число жертв пожара в отеле Турции достигло 76 человек

    Глава МВД Турции сообщил о 76 погибших в результате пожара в отеле Карталкая

    Число жертв пожара в отеле Турции достигло 76 человек
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции увеличилось до 76 человек, задержаны девять подозреваемых.

    Число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции достигло 76 человек, передает ТАСС. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что ранее количество жертв составляло 66 человек. Он отметил, что личности 52 погибших установлены, тела 45 из них переданы родственникам.

    В рамках расследования инцидента были задержаны девять человек. Ерликая также заявил, что следствие продолжается и проверяются все возможные причины возникновения пожара. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства, которые привели к трагедии.

    Пожар в отеле на популярном горнолыжном курорте Карталкая вспыхнул внезапно, пожарные службы сразу же приступили к его тушению. Однако из-за быстрого распространения огня спасательные операции были затруднены. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и оценке ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая погибли 66 человек, об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. После пожара правоохранители задержали четырех человек, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Турция объявила однодневный национальный траур 22 января в память о жертвах пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на горнолыжном курорте в провинции Болу.

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    19 января 2025, 19:22 • Новости дня
    Троих заложниц передали силам ЦАХАЛ на территории сектора Газа

    Армия Израиля подтвердила передачу троих заложниц силам ЦАХАЛ в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля подтвердила освобождение трех заложниц в секторе Газа, которые были переданы израильским военным и направлены для медицинского осмотра на территорию Израиля.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о передаче трех заложниц израильским военным на территории сектора Газа, сообщает РИА «Новости». В пресс-службе армии заявили: «Трое освобожденных заложниц в настоящее время переданы силам ЦАХАЛ в секторе Газа».

    Освобожденные девушки направляются на территорию Израиля, где им предстоит пройти первичный медицинский осмотр. Детали операции по их освобождению в настоящее время не разглашаются. Однако армия Израиля подчеркивает, что здоровье и безопасность заложниц остаются в приоритете.

    По сведениям израильской стороны, освобождение заложниц стало возможным благодаря тщательно спланированной операции армии обороны Израиля. В настоящее время ведется работа по оценке их состояния и оказанию необходимой помощи.

    Ранее стало известно, что военное крыло ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», решило освободить трех заложниц в рамках сделки с израильской стороной. ХАМАС подтвердило передачу имен тех, кого они планируют освободить.

    Напомним, тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.

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    19 января 2025, 10:23 • Новости дня
    Нетаньяху приказал армии продолжать огонь до передачи списка заложников

    Нетаньяху приказал продолжать огонь в Газе до получения списка заложников от ХАМАС

    Нетаньяху приказал армии продолжать огонь до передачи списка заложников
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как сообщает ТАСС, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности, после которого принял решение не прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока радикальная организация ХАМАС не предоставит список заложников, подлежащих освобождению.

    В заявлении канцелярии израильского премьера уточняется, что прекращение огня, которое должно было начаться в 08:30 утра по местному времени, отложено до момента предоставления списка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

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    19 января 2025, 12:27 • Новости дня
    Прекращение огня в Газе вступило в силу

    Прекращение огня в секторе Газа началось после получения списка заложников

    Прекращение огня в Газе вступило в силу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:15 мск после того, как Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены 19 января, согласно сообщению канцелярии премьер-министра.

    Как передает ТАСС, в четверг в 12:15 мск было введено прекращение огня в секторе Газа, о чем сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Этот шаг был предпринят после того, как Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены в этот же день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху приказал армии Израиля продолжать огонь до передачи списка заложников, а ХАМАС опубликовало список израильских заложниц для освобождения 19 января.

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    19 января 2025, 12:03 • Новости дня
    ХАМАС опубликовало список израильских заложниц для освобождения 19 января

    ХАМАС объявило о планах освободить трех израильских заложниц из плена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС объявило о планах освободить 19 января трех израильских заложниц в рамках сделки об обмене пленными, включая 24-летнюю Роми Гонен.

    Палестинское движение ХАМАС объявило о намерении освободить трех израильских заложниц, сообщает ТАСС. Об этом заявил Абу Убайда, представитель «Бригад Иззэддина аль-Кассама», военного крыла ХАМАС. Освобождение заложниц планируется провести в воскресенье, 19 января.

    В рамках сделки об обмене пленными решено освободить Роми Гонен (24 года), Эмили Демари (28 лет) и Дорон Штайнбрехер (31 год).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников живы, и приказал армии продолжать огонь до передачи списка заложников, а ХАМАС обещало освободить трех израильских заложниц 19 января.

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    19 января 2025, 18:50 • Новости дня
    ХАМАС передал Красному Кресту трех заложниц

    ХАМАС освободил трех израильских заложниц и передал Красному Кресту

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный комитет Красного Креста подтвердил передачу трех израильских заложниц от ХАМАС. Заложницы направляются в сектор Газа к израильским военным. Освобождение связано с ранее достигнутой сделкой между Израилем и ХАМАС.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) трех заложниц, передает РИА «Новости». Заложницы направляются к израильским военным и агентствам безопасности в секторе Газа.

    «Красный Крест сообщил, что трое израильских заложниц были переданы им, они направляются к силам ЦАХАЛ и агентства безопасности Израиля в секторе Газа», – написано в сообщении армии.

    Ранее стало известно, что военное крыло ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», решило освободить трех заложниц в рамках сделки с израильской стороной. ХАМАС подтвердило передачу имен тех, кого они планируют освободить.

    Напомним, тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.

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    19 января 2025, 17:45 • Новости дня
    СМИ: Израиль получил список 90 имен палестинских заключенных

    Израиль получил список 90 палестинцев для освобождения по сделке с Газой

    Tекст: Ольга Иванова

    Тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе, сообщил израильский новостной портал Ynet.

    Израильское тюремное управление получило список из 90 палестинских заключенных, которых должны освободить в рамках первого этапа сделки по обмену с Газой, сообщает РИА «Новости». Это решение было принято в рамках соглашения, которое предполагает обмен заключенными на заложников.

    Израильские власти подтвердили получение списка, который является частью более широкой сделки с Газой. Заключенные, чьи имена указаны в списке, должны быть освобождены в ближайшее время. Сделка является важным шагом на пути к урегулированию напряженных отношений между Израилем и палестинскими организациями.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

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    19 января 2025, 14:39 • Новости дня
    N12: ХАМАС будет освобождать заложников по субботам

    Стало известно, что ХАМАС будет освобождать заложников по субботам

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС будет освобождать заложников по субботам, передавая списки имен в пятницу, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

    Как сообщает РИА «Новости», палестинское движение ХАМАС приняло решение об освобождении заложников по субботам. Списки пленных будут передаваться израильской стороне за день до запланированного обмена. Эта информация была обнародована 12-м каналом израильского телевидения, который ссылается на источники в Израиле.

    Телеканал отметил: «Дни освобождения заложников – по субботам, по пятницам мы будем получать списки с именами тех, кого должны освободить на следующий день». Решение об освобождении пленников по выходным дням, по мнению израильских экспертов, может быть связано с соблюдением религиозных традиций и особенностями логистики.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

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    19 января 2025, 11:55 • Новости дня
    При израильском обстреле в секторе Газа погибли восемь человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские войска нанесли удары по сектору Газа, что привело к гибели восьми человек и ранениям 25, сообщили СМИ.

    Как передает палестинский телеканал Al Aqsa, в воскресенье утром израильские войска обстреляли два района сектора Газа, в результате чего погибли восемь человек и пострадали 25. Пять погибших были обнаружены в городе Газа, а трое на севере анклава, пишет РИА «Новости».

    В заявлении гражданской обороны сектора Газа говорилось о том, что обстрелы произошли после объявления о вступлении в силу прекращения огня.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

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    19 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Грузовики с гумпомощью пересекли границу Египта с Газой

    Первые грузовики ВПП ООН пересекли границу Египта и Газы после перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые грузовики с гуманитарной помощью пересекли египетско-газскую границу, начав поставки в сектор Газа после перемирия, с целью доставки помощи как на север, так и на юг региона.

    Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о пересечении первыми грузовиками с гуманитарной помощью границы между Египтом и сектором Газа, пишет РИА «Новости». Это знаменует начало гуманитарных поставок после заключенного перемирия.

    В заявлении ВПП говорится, что организация намерена ежедневно отправлять в сектор Газа не менее 150 грузовиков, если позволят условия. ВПП планирует использовать каждый пункт пересечения границы, включая маршруты из Иордании, Израиля и Египта, для доставки грузов. Таким образом, из Иордании и Израиля грузы будут доставляться на север региона, а из Египта – на юг.

    «Первые грузовики ВПП начали пересечение границы из Египта в Газу. ВПП намерена ежедневно отправлять в Газу не менее 150 грузовиков, если позволят условия. ВПП планирует использовать каждый пункт пересечения границы из Иордании, Израиля и Египта для доставки грузов в Газу. Из Иордании и Израиля мы намерены доставить грузы людям на севере, а из Египта – людям на юге Газы», – говорится в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12.15 мск после того, как Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены 19 января.

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    20 января 2025, 23:58 • Новости дня
    ХАМАС подтвердил освобождение второй группы израильских заложников

    ХАМАС подтвердил освобождение второй группы израильских заложников в субботу

    Tекст: Максим Попов

    Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить вторую группу израильских заложников 25 января в рамках обмена на палестинских заключенных.

    Как отметили представители движения, 25 января, в рамках второй фазы обмена пленными будет осуществлено освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, передает ТАСС. В заявлении организации говорится, что обмен будет произведен в назначенные сроки, однако количество освобождаемых заложников пока не уточняется.

    Напомним, ранее израильские СМИ распространили информацию, что ХАМАС планирует передавать списки заложников, готовых к освобождению, посредникам по пятницам. Это будет происходить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, что позволит осуществлять обмен заложников по субботам. Одновременно с этим, Израиль получил список 90 палестинцев для освобождения по сделке с Газой.

    Также сообщалось, что Александр Труфанов, гражданин России и Израиля, оказался в числе 33 заложников, которых планируют освободить на первом этапе соглашения с ХАМАС.

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    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями

    Европейские политики, дипломаты и эксперты считают, что с приходом Трампа мир находится на пороге грандиозных изменений – причем таких, которые самой Европе не принесут ничего хорошего. Евросоюз ждет от нового президента США потрясений и даже «конкретных военных решений». О чем идет речь и почему в ЕС так испуганы? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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