Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.9 комментариев
В Тель-Авиве теракт совершил выходец из Марокко
Выходец из Марокко с видом на жительство в США совершил теракт в Тель-Авиве
Нападение с ножом в Тель-Авиве привело к госпитализации четверых раненых, подозреваемый имел вид на жительство в США и въехал в Израиль как турист.
Как сообщает портал Ynet, в Тель-Авиве произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали четыре человека. Подозреваемым оказался 29-летний выходец из Марокко, прибывший в Израиль 18 января в качестве туриста и имевший вид на жительство в США.
По информации полицейской пресс-службы, террорист совершил нападение на улице Нахалат-Биньямин, где были ранены три мирных жителя, и на улице Грузенберга, где пострадал еще один человек. «Террорист был нейтрализован силами безопасности», – сообщили в ведомстве.
Медицинская служба Израиля «Маген Давид адом» подтвердила, что все четверо пострадавших были госпитализированы. Состояние раненых оценивается как стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение хуситов нанесло удар по министерству обороны Израиля в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой. Хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками израильские города Тель-Авив и Ашкелон, как заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.