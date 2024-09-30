В Москве задержали 38 человек после конфликта в ресторане

Полиция Москвы задержала 38 человек после бытового конфликта в ресторане на Ставропольском проезде

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники полиции задержали 38 человек после конфликта в ресторане на Ставропольском проезде в Москве, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на улице между посетителями заведения, пострадавших нет.

По информации ведомства, в отношении задержанных составлено 17 административных материалов. 15 из них касаются нарушения иностранными гражданами или лицами без гражданства правил въезда в Россию. Им грозит штраф и возможное административное выдворение из страны.

Еще два материала касаются мелкого хулиганства, за что предусмотрено административное наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток. По факту происшествия проводится проверка, и итоговое решение будет принято в соответствии с действующим законодательством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тутаеве Ярославской области сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией задержали более 20 человек, прибывших из Рыбинска для участия в конфликте.