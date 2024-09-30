Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.13 комментариев
В Москве задержали 38 человек после конфликта в ресторане
Полиция Москвы задержала 38 человек после бытового конфликта в ресторане на Ставропольском проезде
В результате бытового конфликта между посетителями ресторана на юго-востоке Москвы полиция задержала 38 человек, но пострадавших не оказалось.
Сотрудники полиции задержали 38 человек после конфликта в ресторане на Ставропольском проезде в Москве, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на улице между посетителями заведения, пострадавших нет.
По информации ведомства, в отношении задержанных составлено 17 административных материалов. 15 из них касаются нарушения иностранными гражданами или лицами без гражданства правил въезда в Россию. Им грозит штраф и возможное административное выдворение из страны.
Еще два материала касаются мелкого хулиганства, за что предусмотрено административное наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток. По факту происшествия проводится проверка, и итоговое решение будет принято в соответствии с действующим законодательством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тутаеве Ярославской области сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией задержали более 20 человек, прибывших из Рыбинска для участия в конфликте.