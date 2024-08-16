Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Российские войска нанесли за неделю 17 групповых высокоточных ударов по военным целям на Украине
ВС России нанесли за неделю 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БпЛА, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, поражены топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации нацформирований и наемников.
Сообщается, что подразделения группировки войск «Север» отражают попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на Курском направлении, нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии.
В то же время на Волчанском и Липцовском направлениях поражена живая сила и техника двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны.
За неделю потери противника на этом направлении составили до 2765 военнослужащих, 33 танка, 221 боевая бронированная машина. Также поражены семь пусковых установок РСЗО и 34 орудия полевой артиллерии. Уничтожены три самоходные огневые установки ЗРК Patriot производства США и «Бук-М1», а также четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны, отражено 12 контратак. Потери противника – до 3450 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин, в том числе девять бронетранспортеров М113 производства США и 34 автомобиля. Поражены 36 орудий полевой артиллерии, из них 15 – 155-мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Германии и Польши. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 полевых склада боеприпасов.