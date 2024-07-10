Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.27 комментариев
В Туве после отравления в лагере госпитализировали 46 детей
Количество попавших в больницу Тувы после отравления в оздоровительном лагере «Чагытай» детей достигло 46, сообщил глава Минздрава республики Анатолий Югай.
В своем Telegram-канале он отметил, что в инфекционную больницу после возвращения из детского лагеря «Чагытай» попали 46 детей.
«Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение. Девочка, которая находится в реанимационном отделении, тоже чувствует себя значительно лучше», – заверил Югай.
Ранее в Братске Иркутской области 31 человек госпитализирован после отравления в кафе.