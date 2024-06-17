Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.0 комментариев
Белоусов поблагодарил за работу освобожденных от должностей заместителей
Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил освобожденных от должностей заместителей за многолетнюю ответственную работу, сообщили в Минобороны.
Как указали в ведомстве, Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей указом президента РФ первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой. Отмечается, что министр обороны поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указы о кадровых перестановках в Минобороны.