StormWall: Хакеры в России снизили число DDoS-атак и определили приоритетные направления

Tекст: Алексей Дегтярев

С 1 по 30 апреля 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года сократились DDoS-атаки на финансы (-54%), онлайн-торговлю (-37%), сферу развлечений (-28%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор компании.

С 1 по 20 мая атаки на финансовые организации уменьшились на 81%, на 63% – на онлайн-торговлю, на 42% – на сферу развлечений.

При этом выросли атаки на интернет-провайдеров (на 126-134%), на облачных провайдеров (на 38-53%) и на государственные организации (на 42-61%).

По мнению компании, изменения связаны с тем, что хакеры решили определить для себя приоритетные цели – и теперь активно атакуют их.