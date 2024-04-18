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    18 апреля 2024, 20:12 • Новости дня

    Политологи систематизировали партии в России от «Партии собеса» до «Партии прогресса»

    Эксперты представили новую классификацию политических партий в России

    Политологи систематизировали партии в России от «Партии собеса» до «Партии прогресса»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Большинство партий сегодня стремятся стать партией государства и смещаются в сторону «Единой России», при этом сохраняяя свою специализацию. Есть партия с уклоном в социальную политику, есть ориентированная в будущее, а есть партия, считающая, что все лучшее было в прошлом, заявил в ходе прошеднего в Москве круглого стола дал руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. А политолог Евгений Минченко расставил партии в соответствии с классификацией писателя Борхеса.

    «Прошедшие выборы президента – это главные выборы России, которые определяют все политические тенденции и направления развития нашей страны. И спустя месяц мы находимся на пороге новых электоральных событий, которые связаны с Единым днем голосования в сентябре», – сказал в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Политическая конфигурации в преддверии Единого дня голосования 2024» Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. Этой осенью в рамках ЕДГ пройдет 3,5 тыс. кампаний разного уровня.

    В свою очередь, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков навал осенние выборы прологом думской кампании и пятилетки с 2026 до 2031 годы. «Выборы этого года откроют начальный этап появления новых персоналий и интересных смыслов», – считает он.

    Что касается политических предпочтений в обществе, то в последние полтора года социологи фиксируют стабильное лидерство «Единой России», сообщил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

    «Сейчас 42% россиян декларируют готовность голосовать за партию власти. Стабильна ситуация и у КПРФ – 9%, и ЛДПР – 8%. «Справедливая Россия» имеет 3% и потеряла привлекательность в глазах избирателей, этот показатель сократился вдвое по сравнению с прошлым годом. Растут показатели «Новых людей», если в 2023 году они были в районе 4%, то сейчас – 8%. Безусловно, это следствие результата президентской кампании», – указал он.

    При этом сегодня в России можно вводить новую классификацию политических партий,

    считает Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ.

    Первая из них – «Партия собеса». По его словам, «это партия, которая заботится о людях; таковой еще до недавнего времени можно было считать «Справедливую Россию».

    Вторая – «Партия прогресса». Речь идет о политической силе, «объединяющей людей, которые готовы много думать о будущем; такой силой можно назвать партию «Новые люди».

    Третья – «Партия государственной повестки», к которой можно отнести «Единую Россию», поскольку «ее паровоз летит вперед».

    Четвертая – «Партия Золотого века». «Это КПРФ, то есть группа людей, которые считают, что все лучшее было в прошлом. Сейчас же количество людей, кто так считает, заметно сокращается, что было заметно и по результатам коммунистов после президентских выборов», – пояснил Кузнецов.

    Пятая партия – «Оставьте нас в покое». «Эта роль особенно была присуща партии ЛДПР времен Владимира Жириновского. Сейчас эта роль, конечно, отходит на другой план», – добавляет политолог.

    «Можно увидеть, что большинство партий сегодня стремятся стать партией государства.

    От того, кто сможет стать новой «Партией собеса», зависит успех той или иной партии. От того, смогут ли «Новые люди» сохранить планку «Партии прогресса», конечно, зависит и их успех. Но в целом, сейчас все пытаются толпиться именно на поле «Единой России», – полагает Кузнецов.

    Свою версию классификации российских партий предложил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что в свое время аргентинский писатель Хорхе Борхес разделил всю мировую литературу на четыре сюжета: «Это «оборона крепости», «возвращение домой», «поиск сокровищ» и «самоубийства Бога».

    «Единая Россия» – это «оборона крепости», которую она предлагает улучшать. Партия серьезно поработала над своим образом.

    Идею «возвращения домой» представляет КПРФ, коммунисты продают ностальгию по СССР тем, кто в нем не жил или толком не помнит советские времена», – указал он. «ЛДПР отыгрывает сюжет «самоубийство бога», в рамках которого Жириновский принес себя в жертву России. Но дальше на этой «ракете» партия не полетит. К тому же, я согласен с Кузнецовым: идеологически ЛДПР ушла от наследия Жириновского, став лайт-версией «Единой Россией», – добавил Минченко.

    Что касается сюжета «поиск сокровищ», то его представляют «Новые люди». «Они все время готовы искать и пробовать что-то новое», – объяснил аналитик.

    «В целом же, все партии так или иначе находятся в президентской повестке. И тот беспрецедентный результат, который получил Владимир Путин, был поглощением электората всех партий, – указал Минченко. –

    За Путина были и «Партия собеса», и «Партия прогресса», и даже те, кто «Отстаньте от меня». Потому что ситуация вокруг России экстраординарная».

    Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ напомнила, что в рамках ЕДГ пройдут также выборы глав 16 регионов: «Планируется, что 15 губернаторов пойдут на второй срок. Уже начался цикл встреч губернаторов с главой государства. Отличительная особенность этого сезона – практически все губернаторы получат поддержку президента и пойдут на переизбрание».

    Она напомнила, что большинство глав регионов окончили «Школу губернаторов» – программу развития кадрового резерва при ВШГУ РАНХиГС. «Это кузница кадров, которая имеет конкретное воплощение. И кампании второго срока будут проходить в логике фиксации достижений, сверки с наказами, которые давались губернаторам. Им важно не только синхронизироваться с этими смыслами, но и находиться в проактивной позиции в целом», – добавила политолог.

    17 апреля 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин остался недоволен словами губернатора Тюменской области Александра Моора, назвавшего не пожелавших эвакуироваться из-за паводка жителей «упертыми».

    «Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях, не надо», – высказал неодобрение Путин губернатору, передает ТАСС. Моор попытался извиниться, но президент прервал его.

    «Нет, послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома», – объяснил Путин, добавив, что надо вселить надежду и веру в людей, что будет все «надежно обеспечено».

    Ранее сообщалось, что главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками. Глава МЧС Александр Куренков предупредил, что прогнозируется неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области.

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    17 апреля 2024, 13:01 • Новости дня
    Песков: Инаугурация Путина пройдет с определенными нюансами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инаугурация российского президента Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Церемония «достаточно хорошо прописанная, стандартная», сказал Песков, передает ТАСС.

    Но в ней будут «определенные нюансы», о них сообщат дополнительно, отметил представитель Кремля.

    В 2018 году на предыдущей церемонии инаугурации президента приглашенных гостей размещали в залах Большого Кремлевского дворца и на Соборной площади. Туда приглашали и доверенных лиц, и представителей различных движений и организаций.

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    16 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    Лавров назвал успешным проведение выборов президента России за рубежом

    Лавров: Проведение выборов президента РФ на участках за рубежом прошло успешно

    Tекст: Ольга Никитина

    Коллективный Запад развязал гибридную войну против России, избирательный процесс проходил на этом фоне, причем в преддверии выборов эта война приобрела особо ожесточенный характер, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр на заседании возглавляемой им комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом отметил, что избирателей за рубежом запугивали, всеми силами стремясь сорвать выборы. Тем не менее МИД и российские загранучреждения успешно справились с поставленной задачей, передает РИА «Новости» слова главы российского внешнеполитического ведомства.

    Сотням тысяч россиян позволили реализовать свое конституционное право, подчеркнул Лавров.

    В Кремле ранее заявили, что голосовавшие за рубежом на президентских выборах россияне использовали свои голоса, и большинство отдало их за главу государства Владимира Путина.

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    16 апреля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин и Раиси обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

    Они обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер, говорится на сайте Кремля.

    Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации. В свою очередь Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер.

    С обеих сторон констатировано, что первопричиной нынешних событий на Ближнем Востоке является нерешенность палестино-израильского конфликта, подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа.

    Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Иран имел право нанести ответный удар по Израилю, так как израильская армия осуществила нападение на иранское консульство в Сирии.

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    16 апреля 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин намерен провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Разговор запланирован на середину дня, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он не пояснил, с кем пройдет беседа и что станет предметом обсуждения.

    В понедельник президент Путин проводил встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

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    16 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Памфилова вручила Путину удостоверение президента
    Памфилова вручила Путину удостоверение президента
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава ЦИК РФ Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России на новый срок полномочий в ходе встречи в Кремле.

    «Владимир Владимирович [Путин], позвольте вручить вам удостоверение [президента РФ]», – передает ее слова ТАСС.

    Путин также поблагодарил Памфилову за сложную и важную для стабильности страны работу.

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    16 апреля 2024, 13:21 • Новости дня
    Пескова спросили о возможности изменений в губернаторском корпусе

    Песков не ответил на вопрос о возможности изменений в губернаторском корпусе

    Tекст: Ольга Никитина

    В Кремле традиционно никогда не отвечают на вопросы о предстоящих кадровых решениях и не комментируют сообщения о том, что в ближайшее время якобы могут произойти изменения в губернаторском корпусе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что президент Владимир Путин «активно занимается региональной проблематикой, активно работает с губернаторским корпусом, работы очень много», передает ТАСС.

    О возможной ротации в губернаторском корпусе после инаугурации Владимира Путина ранее писала газета «Коммерсант».

    Накануне президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова участвовать в выборах на новый срок полномочий.

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    16 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Политолог: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Политолог Манойло: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Политолог: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня Волгоградская область укрепляет свой статус логистического узла и промышленного центра. Однако соседние субъекты также активно развиваются и конкурируют с ней, что подтверждает эффективность президентской кадровой программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

    «Благодаря федеральной помощи и профессионализму губернатора Волгоградская область активно развивается. Региональные власти укрепляют промышленность и привлекают инвестиции в реальный сектор экономики. Результаты можно увидеть, например, по показателям роста ВВП субъекта», – сказал Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ.

    «В области также активно ведется дорожное строительство, развивается инфраструктура. Сейчас осуществляется проект строительства трассы в обход Волгограда. Также при поддержке федерального центра в регионе реализуются социальные программы, в том числе по поддержке семей с детьми», – отмечает собеседник.

    «Мы видим, как субъект укрепляется в статусе транспортно-логистического узла и крупного аграрного и промышленного центра. Губернатор старается по максимуму использовать потенциал региона. Судя по итогам встречи, президент Путин доверяет главе Волгоградской области и доволен его работой», – подчеркивает он.

    «Однако следует отметить, что у Бочарова достаточно сильные конкуренты в соседних регионах. Эти главы не менее активно развивают свои субъекты, имеют должный опыт в исполнительной власти. Подобная здоровая конкуренция подтверждает эффективность кадровой политики президента. Таким образом удается выбрать лучших управленцев, способных решать сложные задачи. Так было в период пандемии, так происходит и сейчас, в условиях санкций и на фоне проведения спецоперации», – заключил Манойло.

    В понедельник президент Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о развитии региона, сообщает Кремль. «Социально-экономическая ситуация в области стабильная, устойчивая. Социальные обязательства выполняются в полном объеме. Особое внимание, поддержку мы оказываем семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, жителям старшего возраста», – сказал губернатор.

    «Конечно, безусловным приоритетом в нашей работе была, есть и будет поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня в области действует 35 региональных мер поддержки, они очень востребованы. В общем объеме за это время было направлено более 4 млрд рублей», – добавил Бочаров.

    Ситуация в экономике также устойчивая, отметил он. «Предприятия и организации реального сектора экономики сегодня не только сохранили свое положение. Они на самом деле наращивают объемы и номенклатуру производства, выходят на новые рынки и занимают уверенное положение. Валовой региональный продукт показывает положительную динамику на сегодняшний день. Бюджет области также устойчивый», – указал глава региона.

    Также в ходе беседы были упомянуты рост промышленного производства, уровень сельхозпроизводства, инвестиций, жилищное строительство, инфраструктурные проекты.

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    16 апреля 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин поблагодарил Памфилову за сложную и важную для стабильности страны работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин выразил благодарность главе Центризбиркома (ЦИК) Элле Памфиловой за работу на выборах главы государства в марте.

    «Спасибо вам большое и всем вашим коллегам – и в ЦИК, и на местах. Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», – сказал президент, передает ТАСС.

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    17 апреля 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин заявил о регулярных контактах с главой МЧС по ситуации с паводками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что практически ежедневно получает доклад от главы МЧС Александра Куренкова по ситуации с паводками.

    Тему паводков он обсудил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

    «Начнем с паводков. Первый доклад – Куренкова. Вы мне вчера докладывали, но мы с вами практически каждый день общаемся. Доложите, пожалуйста, как на сегодняшний день ситуация выглядит», – сказал глава государства.

    После этого он передал слово Куренкову.

    Ранее сообщалось, что главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками.

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    18 апреля 2024, 17:45 • Новости дня
    Путин назвал один из локомотивов экономики Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым попросил его дать оценку ситуации в регионе.

    «В целом ситуация в регионе понятна. Тем не менее, конечно, важны ваши оценки и ваши планы. Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела», – сказал Путин на встрече, сообщает РИА «Новости».

    Путин добавил, что «ситуация стабильная, развивается хорошо, экономика растет, строительство является одним из локомотивов этой экономики».

    Ранее сообщалось, что Путин собирается вновь побывать в Херсонесе Таврическом в Севастополе, который назвал сакральным и очень важным местом для России.

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    16 апреля 2024, 12:43 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина и Памфиловой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник у президента Владимира Путина запланирована встреча с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин проведет встречу с Памфиловой очно, в Кремле, сказал Песков, передает ТАСС.

    В марте Путин победил на президентских выборах, за него проголосовали 87,28% избирателей.

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    17 апреля 2024, 13:15 • Новости дня
    Песков: Дата встречи Путина и Эрдогана не определена

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пока нет согласованной даты встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, президенты часто говорят по телефону друг с другом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Дата встречи пока не согласована, это связано с тем, что в России проходили выборы президента, а сейчас готовится инаугурация, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что у турецкого лидера также «напряженная программа», поэтому графики непросто согласовать.

    «Но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне. Президенты компенсируют это достаточно частыми телефонными разговорами», – сказал представитель Кремля.

    В ходе этих бесед обсуждаются двусторонние отношения, совместные проекты. Обстановка вокруг стран «оставляет желать лучшего», потому это также становится поводом для обсуждений.

    Во вторник Эрдоган заявлял, что дата визита Путина в Турцию пока не определена.

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    18 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали замечание Путина тюменскому губернатору

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин всегда требует от губернаторов корректности, когда разговор идет о людях и их проблемах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он добавил, что корректных выражений о народе от представителей власти Путин требует всегда, даже в закрытых беседах, передает ТАСС.

    «В этом плане он очень требователен», – сказал Песков.

    Накануне президент в ходе совещания сделал замечание губернатору Тюменской области, который назвал «упертыми» людей, которые не хотят эвакуироваться из зоны подтопления.

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    18 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин пожелал Аксенову удачи на выборах главы Крыма
    Путин пожелал Аксенову удачи на выборах главы Крыма
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители Крыма поддержат кандидатуру Сергея Аксенова на выборах главы республики, которые состоятся в сентябре.

    В ходе встречи с главой государства по видео-конференц-связи Аксенов рассказал, что регулярно получает вопросы от коллег по поводу продолжения карьеры, передает ТАСС.

    «Я говорю, я – солдат президента, как Владимир Владимирович скажет, в данном случае куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи. Прошу вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей работы», – обратился к Путину глава Крыма.

    Президент отметил, что нынешнее руководство республики справляется с большинством задач и выразил уверенность, что крымчане поддержат переизбрание Аксенова на выборах главы Крыма. «Сергей Валерьевич, у вас все получается. Ну не все, но все основные задачи решаете. Я уверен, что крымчане вас поддержат. И я желаю вам удачи», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал Крым неотъемлемой частью России.

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