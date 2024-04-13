Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.47 комментариев
Захарова заявила о незыблемости дипломатического статуса в России
Российская сторона уважает Венскую конвенцию, реагируя на заявления семьи советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова о неправомерных действиях полиции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Расследование, которое проводит МВД по поводу жалобы семьи дипломатического сотрудника Киргизии, дополнительно подчеркивает уважение России Венской конвенции и «незыблемость дипломатического статуса», указала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее МВД начало проверку после жалобы семьи Жолдошбекова на неправомерные действия полицейских в ходе профилактического обхода жилого сектора.