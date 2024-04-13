Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.45 комментариев
Лавров осудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном решительно осудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии, сообщили в российском ведомстве.
В МИД подчеркнули, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, категорически неприемлемы, как и политические убийства, передает ТАСС.
Стороны подтвердили настрой на сохранение высокого уровня координации по вопросам международной и региональной повесток дня.
Ранее сообщалось о подготовке Израиля к прямой атаке со стороны Ирана.