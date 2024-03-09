До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.4 комментария
Эксперт дала совет, как продлить жизнь тюльпанам в вазе
Агроном Ганичкина дала совет, как продлить жизнь тюльпанам в вазе
Ваза должна быть наполнена прохладной свежей водой и закрывать половину высоты стеблей цветов, которые надо срезать под углом 45 градусов, букет нельзя ставить под прямые солнечные лучи, посоветовала агроном Октябрина Ганичкина.
Ганичкина предупредила, что тюльпаны очень любят воду, поэтому ее нужно менять каждый день и обрезать стебли на два сантиметра. Агроном порекомендовала не ставить букет под прямые солнечные лучи, вблизи источников тепла или сквозняков, пишет «Вечерняя Москва».
Кроме того, по ее словам, тюльпаны не стоит сочетать с нарциссами, иначе они быстро завянуть. Если же они немного поникли, нужно проколоть иглой или булавкой крошечное отверстие под головкой цветка, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Агроном посоветовала соблюдать все рекомендации и тогда букет простоит в доме не менее двух недель.
Ранее Ганичкина рассказала о лунном календаре и важных для роста рассады факторах.