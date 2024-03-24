  • Новость часаКим Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
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    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину
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    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    42 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

    9 комментариев
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

    2 комментария
    24 марта 2024, 04:55 • Новости дня

    В Красноярском крае загорелся цех с пиломатериалами

    В Красноярском крае загорелся цех с пиломатериалами на площади 1 тыс. кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    В Богучанском районе Красноярского края произошло возгорание цеха с пиломатериалами, огонь охватил площадь 1000 квадратных метров.

    По информации ГУ МЧС России по региону, в населенном пункте Таежный загорелся сушильный цех, передает ТАСС.

    На месте происшествия работают 38 человек личного состава и 9 единиц техники.

    Отмечается, что существовала угроза перехода огня на соседние строения, но благодаря оперативным действиям пожарных это удалось предотвратить и отстоять здания.

    В 07:06 (03:06 мск) пожар был локализован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.



    22 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

    ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали

    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщила ФСБ.

    Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (61)
    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

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    22 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины

    Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам страны

    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

    В результате ударов повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Взрывы гремели по всей территории Украины. В Кропивницком и Кривом Роге идут аварийные отключения электроэнергии, передает «Российская газета».

    В данный момент уточняются масштабы разрушений.

    Напомним, в начале марта ВС России нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области.

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    22 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реакция офиса генерального секретаря ООН на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибло 40 человек, не соразмерна случившемуся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    21 марта 2024, 21:31 • Новости дня
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Завод «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производятся детали для ракет и осуществляется ремонт техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам местных жителей, удар был сдвоенный с последующей детонацией, на место направлено много скорых, в городе чувствуется отчетливый запах гари, рассказал Лебедев РИА «Новости».

    Несколько кварталов города оцеплено, медики говорят, что погибших и пострадавших «очень много», добавил он. Пострадавших транспортируют в район санатория «Дубки», где ВСУ создали военный городок с госпиталем, моргом и казармами.

    Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

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    22 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя: Россия достигла цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины
    @ EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выполнила задачу специальной военной операции по демилитаризации Украины, ВСУ уже давно не воюют своим оружием – им помогает НАТО, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что украинская армия практически демилитаризована.

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    23 марта 2024, 18:37 • Новости дня
    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Филиппо призвал расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости проведения полного расследования возможных связей Украины с терактом, произошедшим в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Филиппо написал, что необходимо требовать расследования связей теракта с Украиной, а также того, на что на самом деле идут многомиллиардные вливания в киевский режим в течение более двух лет, передает РИА «Новости».

    Так Филиппо отреагировал на заявление французского лидера Эммануэля Макрона, осудившего теракт в «Крокусе».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что след теракта в «Крокусе» ведет на Украину.

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    21 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью докладов, освещающих ужасы репрессий на Украине, западные организации пытаются оказать давление на офис Зеленского. Открытое нарушение прав человека местными силовиками может стать инструментом сбивания спеси с зазнавшихся чиновников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее в ООН заявили, что обвиненные в сотрудничестве с Россией подвергаются на Украине тяжелейшим пыткам.

    «С каждым днем отрицать преступления Украины становится все труднее. В Сеть утекают сотни данных о проводимых репрессиях. В западных СМИ даже появляются фотографии людей, осужденных за сотрудничество с Россией. То, как местные власти обращаются с ними – ужасает многих обывателей. Не комментировать это достаточно сложно», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Информация, поступающая из украинских тюрем, существенно расходится с образом и мифом «белой и пушистой» украинской демократии, который всему миру так старательно навязывали Вашингтон и Брюссель. Приходится отвечать на запросы времени: публиковать отчеты, доклады о происходящем. Кстати, цифры в них существенно занижаются», – подчеркнул собеседник.

    «Однако у этого процесса имеется и обратная сторона. Провоцируя обсуждения данной темы, западные страны как бы намекают офису Зеленского, что на него имеется компромат, позволяющий в нужный момент сбить спесь с его зазнавшихся управленцев. Нарушения украинских властей проходят по очень чувствительному для США и ЕС вопросу: права человека», – уточнил он.

    «Однако ожидать на этом фоне послаблений репрессионной политики не стоит. Одно дело дискутировать на международных площадках, а другое – реально оказывать давление на руководство Украины с целью прекратить бесчеловечные практики. Кроме того, вокруг пыток и репрессий фактически сконструировано современное украинское государство», – акцентировал эксперт.

    «Идеологическая неприязнь ко всему русскому, отсутствие плюрализма мнений, разгул и вседозволенность силовых структур – вот те столпы, на которых держится власть Зеленского. Репрессии в отношении тысяч людей, сотрудничавших с РФ, венчают эту конструкцию. Если такие формы управления государством устранить – посыплется весь карточный домик Зеленского», – считает собеседник.

    «К сожалению, помочь этим заключенным крайне непросто. Обменять столь большое количество граждан физически невозможно. В настоящий момент мы можем лишь продолжать реализацию целей СВО с целью их дальнейшего освобождения и периодически поднимать на международных площадках тему несправедливого отношения офиса Зеленского к собственным гражданам», – резюмировал Мирошник.

    Ранее в ООН опубликовали доклад о положении людей, обвиненных на Украине по делу о коллаборационизме. Документ подготовило управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает ТАСС. В частности, речь идет о гражданах, проживающих на территориях, занимаемых ранее ВС РФ.

    «По меньшей мере девять человек содержались под стражей без связи с внешним миром до того, как их задержание было официально оформлено, и эти случаи могут быть приравнены к произвольному задержанию», – указывается в докладе. По меньшей мере пять заключенных подвергались пыткам или жестокому обращению.

    Целью издевательств над людьми называется желание местных силовиков «добиться признания в сотрудничестве с российскими Вооруженными силами». Ссылаясь на данные, полученные в генеральной прокуратуре Украины, авторы доклада пишут, что на 31 декабря 2023 года было заведено 6762 уголовных дела.

    По 1010 из них уже были вынесены приговоры. Приводится и статистика по регионам: в Харьковской области осудили 216 человек, в Херсонской – 92, а в Николаевской – 35. Почти все процедуры рассмотрения «правонарушений» завершались в пользу стороны обвинения. Подчеркивается, что ответчикам удалось добиться победы лишь в трех случаях.

    «Людей привлекали к ответственности за работу в службах экстренной помощи, школах, службах водоснабжения, гуманитарной помощи и вывоза мусора. В большинстве этих случаев к физическим лицам применялись санкции с запретом занимать государственные должности на срок до десяти лет», – говорится в докладе.

    При этом УВКПЧ рекомендовало украинским властям привести законодательство страны «в соответствие с международным правом». По мнению структуры ООН, это необходимо для предотвращения «слишком широкого толкования» действующих норм. Также офису Зеленского необходимо сохранять гарантии надлежащих правовых процедур для всех лиц, осуществлявших поддержку ВС РФ.

    Тема репрессий граждан, проходящих по уголовной статье за «коллаборационизм», поднимается западными странами не в первый раз. В феврале издание The Guardian опубликовало статью, в которой подробно описывались издевательства над заключенными, попавшими в тюрьмы за якобы сотрудничество с властями РФ.

    Одному из осужденных сокамерники вытатуировали на лбу слово «орк». Кроме того, под стражей находятся мать с двухлетней дочкой. Женщина якобы передавала координаты целей для российской армии. Подчеркивается, что после третьего дня рождения девочку могут забрать из семьи.

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    21 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с поздравлениями с победой на выборах главы государства.

    Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, в письме венгерский премьер отметил, что ему приятно, что сотрудничество Москвы и Будапешта строится на взаимоуважении, это позволяет вести диалог по важным вопросам, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию, передает ТАСС.

    Орбан в письме российскому лидеру заявил, что «Венгрия находится на стороне мира», добавил Хаваши. Он также заверил Путина, что Будапешт готов к расширению российско-венгерского сотрудничества в областях, которые не ограничиваются международным правом.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    21 марта 2024, 13:10 • Новости дня
    Рар: Венгрия шантажирует ЕС по вопросу использования активов России для помощи Украине

    Немецкий политолог Рар: ЕС будет затягивать решение об использовании замороженных активов России

    Рар: Венгрия шантажирует ЕС по вопросу использования активов России для помощи Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование европейцами российских активов для поддержки Украины создаст опасный правовой прецедент, о чем говорят многие эксперты. Однако политики в ЕС способны на иррациональные решения, поэтому могут пойти на этот шаг, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Венгрия заблокировала в Евросоюзе использование активов России для военной помощи Украине.

    «Украина требует новые средства для боевых действий. Американцы «выходят из игры», а у европейцев уже нет такого количества оружия, которое могли бы отправить США. После отказа ФРГ поставлять Taurus ЕС сконцентрировался на том, чтобы предоставить ВСУ много боеприпасов для артиллерии. Но их приходится закупать в других странах мира, где их все еще производят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако такие товары стоят очень дорого. Поэтому европейцы хотят использовать замороженные российские деньги для закупки снарядов. Правда, не все средства, а лишь проценты, которые накопились за последние годы от вкладов в банках ЕС, это примерно 2 млрд евро», – подчеркивает собеседник.

    «Европейские политики считают, что таким образом можно помочь Украине и ослабить Россию. Венгрия – единственная страна, которая официально выступает против этого. Однако ряд других государств, в том числе Германия, понимают, что с правовой точки зрения использование иностранных активов без согласия их владельца может вызвать проблемы. Многие эксперты в ЕС также говорят, что подобный шаг опасен, потому что может создать прецедент для других конфискаций», – отмечает он.

    «Например, они опасаются, что в случае кризиса в другом регионе мира китайцы захотят изъять европейские деньги или Россия не только заморозит, но и конфискует западные средства. Также есть мнение, что такое решение может вызвать недоверие к мировой финансовой системе и ее разрушению. Другие боятся судов против ЕС», – акцентирует эксперт.

    «Я думаю, что решение об использовании вышеупомянутых процентов будет затягиваться или вовсе отложено. С другой стороны, тема поддержки Украины вызывает у политиков ЕС много эмоций, поэтому они способны на иррациональные действия, даже в ущерб Европе», – пояснил собеседник.

    «Венгрия в свою очередь шантажирует Евросоюз. Она хочет, чтобы все денежные санкции, которые Брюссель ранее ввел против Будапешта, были немедленно отменены. Поэтому всегда можно ожидать, что в конечном итоге Орбан согласится с общей линией ЕС в обмен на средства из общей казны объединения», – резюмировал Рар.

    Ранее в СМИ появились сообщения, что Евросоюз не может договориться о закупке оружия для Украины за счет замороженных активов России на саммите 21-22 марта из-за позиции Венгрии. Как сообщает источник Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), большинство стран ЕС поддерживают эту идею, однако Будапешт выступает против, утверждая, что средства должны быть использованы «на что угодно, но не на вооружения».

    Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что выдвинул странам – членам сообщества предложение об использовании 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи Киеву. Оставшиеся 10% средств, по его мнению, должны быть направлены в бюджет ЕС.

    Предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины было утверждено Еврокомиссией (ЕК), сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что доходы от замороженных в Европе российских активов ЕС планирует отправить на оказание военной помощи украинской армии.

    Подобное решение может навредить экономике ЕС, его имиджу и реноме «надежных гарантов неприкосновенности собственности», и европейцы отдают себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что ущерб для объединения будет неизбежным.

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    22 марта 2024, 22:47 • Новости дня
    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин был проинформирован о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в первые минуты случившегося, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент продолжает получать информацию о ЧП и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, передает ТАСС.

    «Президентом даны все необходимые указания», – добавил представитель Кремля.

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    23 марта 2024, 16:17 • Новости дня
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не связан с произошедшим в пятницу терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что Украина «не имеет ни малейшего отношения к инциденту», передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», задержали по дороге к границе с Украиной.

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    23 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение взятия Красного

    Кимаковский: Взятие Красного усложнит снабжение ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что взятие села Красное под Артемовском усложнит логистику украинской армии на подступах к Часовому Яру, где располагается ее ключевой укрепрайон.

    Кимаковский отметил, что Красное имеет важное значение, так как из него хорошо простреливаются основные транспортные артерии к Часовому Яру, передает ТАСС.

    По его словам, огневой контроль над Красным позволит российским войскам значительно сократить возможности ВСУ по маневрированию сил.

    Ранее сообщалось, что в результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

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    22 марта 2024, 22:58 • Новости дня
    Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятеро пострадавших в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро в тяжелом состоянии», – написал Воробьев в своем Telegram-канале.

    На месте происшествия работают два пожарных вертолета, добавил глава региона. «Основная задача сейчас – потушить огонь. Он распространился по большой площади», – сообщил он.

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 08:27 • Новости дня
    Россия пригрозила Японии жесткими ответными мерами за отчуждение активов
    Россия пригрозила Японии жесткими ответными мерами за отчуждение активов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва будет вынуждена пойти на «не менее жесткие и адекватные» шаги, если Япония отчудит замороженные российские активы, заявил посол России в Японии Николай Ноздрев.

    По его словам, замороженные активы оцениваются в 33 млрддолларов, и их отчуждение станет грубейшим нарушением правовых норм. Он также предупредил, что подобные действия нанесут непоправимый ущерб авторитету финансовой системы Запада, передает РИА «Новости».

    Ноздрев отметил, что многие развивающиеся страны по примеру действия Запада меняют стратегию по размещению своих золотовалютных резервов.

    Дипломат не уточнил, какие именно меры может предпринять Москва, но пообещал, что ответ будет «очень оперативным».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией».

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    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

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    Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ

    Россия нанесла масштабную серию ударов по объектам энергетики Украины. По всей стране фиксируются проблемы с интернетом, в ряде городов нет света. Пострадал и Днепрогэс: угрозы прорыва плотины нет, но восстановительные работы, по словам местных властей, займут немало времени. Какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов? Подробности

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    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину

    Президент России Владимир Путин заявил о подготовке с украинской стороны «окна» на границе для побега террористов из «Крокуса». Четырех участников нападения задержали в Брянской области. На Западе заявляют, что за терактом стоит «Исламское государство», но в экспертной среде считают: Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины. Подробности

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    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участника атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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