Китаянка получила смертный приговор за продажу 17 детей

Суд в Гуйяне приговорил женщину к казни за похищение и продажу 17 детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Женщина из города Гуйян в провинции Гуйчжоу, на юго-западе Китая, была приговорена к смертной казни за похищение и продажу 17 детей, передает ТАСС. Народный суд средней ступени Гуйяна повторно вынес приговор, поскольку ранее он же приговорил Юй Хуаин к смертной казни за аналогичные преступления, касающиеся 11 детей.

Суд установил, что Юй Хуаин совместно с сообщником, который скончался, похищали и продавали детей ради материальной выгоды. Эти преступления происходили в период с 1993 по 1996 годы в провинциях Гуйчжоу и Чунцин. После обжалования первоначального приговора выяснились новые эпизоды преступной деятельности женщины, что стало причиной повторного судебного разбирательства.

Согласно решению суда, похищения коснулись 12 семей, из которых пять потеряли сразу по двое детей. Суд постановил лишить Юй Хуаин всех политических прав пожизненно, а также конфисковать все ее имущество. Возраст похищенных детей в сообщениях не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Китае приговорил акушерку к смертной казни с отсрочкой в два года за торговлю младенцами. Суд в Тяньцзине приговорил к смертной казни бывшего генерального директора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя за получение взяток. Народный суд города Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детсада, отравившей 25 воспитанников нитритом натрия.