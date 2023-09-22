Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
В Госдуму внесли пакет законопроектов о добровольцах Росгвардии
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о внесении в Госдуму пакета законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.
Как написал Хинштейн в своем Telegram-канале, добровольческие части Росгвардии ничем не будут отличаться от таких же формирований Минобороны, при этом сами добровольцы не будут являться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии, а их правовые и социальные гарантии полностью станут соответствовать добровольцем Минобороны.
Депутат добавил, что никакие ЧВК и любые иные структуры не смогут влиться в состав этих формирований, а контракты будут заключаться только с гражданами.
Ранее Хинштейн сообщил о готовности проекта, позволяющего Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.