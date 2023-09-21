Росгвардии хотят разрешить иметь в своем составе добровольцев

В России подготовили позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольцев законопроект

Tекст: Валерия Городецкая

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о готовности проекта, позволяющего Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, передает РИА «Новости». Его планируется внести в Госдуму для рассмотрения в пятницу.

Проект предлагает распространить на Росгвардию установленные для Минобороны полномочия и механизмы, так как Росгвардия активно участвует в специальной военной операции на Украине и выполняет задачи, схожие с функционалом Минобороны.

Хинштейн отметил, что, согласно законопроекту, добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией по решению президента. Он объяснил, что добровольцев можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО. В случае принятия проекта все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны будут распространяться и на добровольцев Росгвардии.

Хинштейн также опроверг слухи о том, что в состав Росгвардии планируется перевести бывшие подразделения ЧВК «Вагнер». Кроме того, он подчеркнул, что законопроекты подразумевают возможность заключения контрактов исключительно с гражданами.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что за прошедшие полгода 270 тыс. человек подписали контракт на службу в армии.