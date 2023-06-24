Собянин опроверг сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы

Захарова: Враг только и ждет нашей междоусобицы

Спикер МИД Захарова призвала россиян объединиться, чтобы враг не дождался междоусобицы в России

В России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг России, заявила спикер МИД Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она подчеркнула, что в России не два и не три, а только один главнокомандующий (президент Владимир Путин), который призвал всех объединиться.

«У нас у всех есть свое отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда свое личное надо отложить на потом. Даже, если считаешь, что прав на 100%», – отметила Захарова.

По словам спикера МИД, если «сейчас народ не объединится – ничего уже не будет важно».

«Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется! Только единение. Единение под знаменами главнокомандующего», – написала она.

Захарова обратилась к мужчинам, призвав их не поддаваться, а защитить детей, женщин, своих родителей и могилы тех, кто себя не жалел во время военных действий.

«За вами будущие поколения…Объединитесь. Вы братья. Вы защищаете не интересы отдельных людей, а нас всех. Вы защищаете вашу огромную семью. И мы верим в вас, как верили и поддерживали всегда», – заключила она.

Ранее российские губернаторы выступили в поддержку президента и против военного мятежа.

Предприятия и организации Негосударственной сферы безопасности призвали ветеранов ВС России сплотиться вокруг президента России и помочь обеспечить безопасность и правопорядок.

Также в поддержку Путина выступили российские депутаты, ряд публицистов и члены общественной палаты России.

