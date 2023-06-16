Польша отказалась выпускать охрану президента ЮАР из самолета в Варшаве

Дипломатический скандал разразился между ЮАР и Польшей из-за охраны президента Рамафосы

Дипломатический скандал разразился между ЮАР и Польшей из-за того, что чартерный рейс национальной авиакомпании ЮАР South African Airways с передовой группой службы безопасности президента Сирила Рамафосы на протяжении 10 часов не мог разгрузиться в аэропорту Варшавы, сообщает государственное южноафриканское телевидение SABC.

Из-за действий Варшавы президент ЮАР прибыл на Украину с небольшой группой охранников, а его личная охрана из числа офицеров спецслужб не могла сойти с трапа самолета в польском аэропорту, передает ТАСС.



Кроме того, власти Польши не выдали разрешения на прибытие в страну самолета, который должен был перевезти около 100 сотрудников службы безопасности с тяжелым вооружением. Варшава сослалась на отсутствие оригинала разрешений на оружие.

«Мы четыре часа пытались (пройти контроль в аэропорту Варшавы), нас раздевали догола во время обыска, так не поступают с обладателями дипломатических паспортов... Затем нас выставили вон. А теперь говорят, что у нас нет разрешений на оружие. Копии разрешений не принимают, им нужны оригиналы», – сообщил глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Валли Рууде.

По его словам, таким образом правительство Польши «подрывает безопасность Рамафосы».

В пятницу утром президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в составе миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса в Киев. По данным украинских СМИ, африканская делегация уже приехала в город Бучу Киевской области.

Тем временем воздушная тревога была объявлена в Киеве и области во время визита президента ЮАР. Позже тревога прозвучала в Хмельницкой, Черновицкой и Полтавской областях Украины.