Внешний долг к ВВП России году упал до исторического минимума

РИА «Новости»: Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума

Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам 2022 года опустился до минимального за всю историю уровня в 16,6%. При этом наиболее закредитованными государствами оказались Нидерланды и Британия.

В России уровень внешнего долга к ВВП в прошлом году упал на 10 процентных пунктов, что стало минимальным уровнем с 2002 года (более ранней статистики в открытом доступе нет), свидетельствуют расчеты РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных центральных банков и статистических ведомств.

Отмечается, что показатель ниже российских 16,6% зафиксирован только у Китая, где он за последний год сократился до 13,7% с 15,4%.

На третьем месте – Индия с внешним долгом в 19,1% ВВП.

В европейских экономиках внешний долг оказался самым «неподъемным». Так, в Нидерландах показатель составил 380,5% ВВП, в Британии – 287%, а Швейцарии – 280,5%. При этом эти страны также за последний сократили долг – на 14, 29 и 16 процентных пунктов соответственно.

Внешний долг Франции составил 249% от ВВП, она занимает четвертое место. Пятое – у Бельгии с показателем в 242%. В десятку также входят Испания (179%), Швеция (170%), Германия (159%), Норвегия (132%) и Италия (131%).

При этом семь государств в прошлом году нарастили долг: Норвегия, США и Южная Корея (+5%), Турция (+4,5%), Аргентина (+3%), Бразилия (+2%) и Польша (+1%).

В конце ЦБ опубликовал данные, согласно которым внешний долг России по данным на 1 января 2023 года составил 380,5 млрд долларов, за 2022 год показатель снизился на 101,8 млрд долларов.