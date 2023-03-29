Внешний долг России снизился на 101,8 млрд долларов

Внешний долг России по данным на 1 января 2023 года составил 380,5 млрд долларов, за 2022 год показатель снизился на 101,8 млрд долларов, сообщили в ЦБ России.

Из сообщения регулятора следует, что внешний долг России снизился преимущественно благодаря погашению кредитов. Речь идет о работе в рамках отношений прямого инвестирования и сокращении долга по ценным бумагам, передает ТАСС.

Чистая международная инвестиционная позиция России по итогам 2022 года увеличилась с 485 млрд долларов до 770,4 млрд долларов.

Также сообщается, что профицит счета текущих операций платежного баланса России в 2022 году сложился в размере 233 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в России планируется ввести в работу цифровой рубль. Банк России выразил готовность тестировать реальные платежи с цифровым рублем после принятия нормативной базы.