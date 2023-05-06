Американский истребитель разбился в Южной Корее

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6 мая, суббота | Последнее обновление — 08:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Бастрыкин дал оценку украинской атаке на Кремль
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
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В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Американский истребитель разбился в Южной Корее
CNN: Американский истребитель F-16 потерпел крушение вблизи крупной военной базы США в Южной Корее
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Истребитель ВС США F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета вблизи крупной американской военной базы в Южной Корее, сообщило южнокорейское командование ВВС Соединенных Штатов.
Инцидент, по данным телеканала CNN, произошел в сельской местности неподалеку от авиабазы Осан. Пилот жив, он катапультировался, после чего был доставлен в медучреждение, передает РИА «Новости».
По информации американского ТВ, среди гражданских лиц жертв нет.
Напомним также, в марте 2017 года американский истребитель F-16 сбросил два бака с тысячами литров топлива в озеро, расположенное близ южнокорейского города Кунсан.
Военный эксперт спрогнозировал развитие боевых действий в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко предположил варианты событий после заявленй ЧВК «Вагнер» об уходе из Артемовска 10 мая
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Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ. Такой прогноз в разговоре с газетой ВЗГЛЯД озвучил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая.
«Я сомневаюсь в том, что сейчас кто-то будет проводить передачу занятых районов. По сути, для этого придется сдать часть позиций, которые сразу же займут резервы украинских войск. А вводить в Артемовск части ВДВ, которые не знают всей ситуации в этом районе, чревато негативными последствиями и рисками. Так ротация не проводится», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Артемовск – наиболее важное направление фронта из всех ныне существующих. Его нужно полностью зачистить до контрнаступления ВСУ. Так удобнее держать оборону. Поэтому данное направление нужно насытить всем необходимым с точки зрения материально-технического обеспечения», – добавил эксперт.
«Допускаю, что Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер» и утолит «снарядный голод» штурмовых подразделений. Это же касается наращивания авиационной поддержки», – предположил собеседник.
«И если все сложится удачно, то в течение пяти дней – до 10 мая – штурмовые подразделения вполне способны овладеть Артемовском, зачистить оставшуюся часть города от сил противника и лишь затем передать его под контроль ВДВ, уйдя в тыл. После восстановления они могут быть переброшены на другой участок фронта», – прогнозирует Онуфриенко.
Ранее в пятницу основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая бойцы ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность военной техники и вооружения, которые поставляются в подразделения российских войск. Как сообщили в Минобороны, глава ведомства поставил задачу замминистра обороны Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.
Что касается непосредственно фронта, то 5 мая российские штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска. «Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах. Помимо этого, в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен мост, по которому ВСУ пытались подвозить боеприпасов и перебрасывать резервы в Артемовск», – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Пескова спросили о заявлении Пригожина про Артемовск
Песков не стал комментировать заявление Пригожина про Артемовск
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что видел в СМИ, но не станет комментировать заявление основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина про Артемовск.
Песков отметил, что это касается хода специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пригожин, чье обращение опубликовала его пресс-служба, сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая подразделения ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
На Украине ранее заявили, что интенсивность боев в Артемовске сейчас достигла пика с начала года.
Стало известно о задержании диверсантов на НПЗ «Ильский» на Кубани
На НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае после взрыва задержали диверсантов
На нефтеперерабатывающем заводе «Ильский» в Краснодарском крае после взрыва задержали диверсантов, которые пытались сбежать по трубам, пишут СМИ.
Перед взрывом сотрудники завода слышали «странный свист», сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Сообщается, что после этого в небо поднялся столб черного дыма.
В свою очередь источник Telegram-канала Mash сообщил, что НПЗ «Ильский» был атакован группой диверсантов. После происшествия они попытались скрыться.
Сообщается, что диверсанты подорвали пятую установку завода, используя самодельное взрывное устройство. В настоящее время они задержаны.
Ранее в пятницу сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар. Это второй случай за неделю.
ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения
«Русская весна»: ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения ВС России
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Украинские военные выставили на передовую новую военную технику НАТО, чтобы попытаться испугать российских военных.
По данным издания «Русская весна», ВСУ показывают колонны новых образцов техники НАТО и скопления пехоты, также отмечена резкая активизация украинских войск.
Отмечается, что артиллерийские подразделения на многих участках фронта увеличили интенсивность огня, а отряды ВСУ ежедневно выходят на разведку боем на южном фронте, изучая оборону российских военных.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления ВСУ.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Лазарева пожаловалась на разлюбивших ее российских зрителей
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Актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.
«Как это? Как это вообще получилось? Как мы к этому пришли? Где я была? Почему мы…? Мы же с тобой людей хорошими делали. И они вдруг такие: «А мы вообще не такие, как вы». Как у вас на концертах сидели: «Ой, мы вас любим», – и идут к тебе с ножом в горло. Это что были за внутренние нравственные законы? Куда они сейчас делись?» – недоумевает Лазарева.
Вайкуле согласилась с Лазаревой, отметив, что молодые 20-летние люди родились свободными, а ее поколение было «рабами». Она добавила, что «лучших из лучших 100 лет вырезали», поэтому в результате «получилось то, что получилось».
Лазарева с этой позицией согласилась, отметив: «Это как собак из помета вынимают, злых, агрессивных, а тут наоборот».
Напомним, Лазарева переехала в Испанию, откуда жаловалась на отсутствие рабочих предложений.
Вайкуле в прошлом году вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна. Она заявляла также, что вместе с Аллой Пугачевой она своими трудами якобы приносила большой доход Советскому Союзу, позволяя «содержать» страну. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила подумать на тему, кто содержал самих артисток, покупал пластинки, строил заводы и запускал ракеты в космос.
Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» готовы заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
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Если уйдет «старший брат» Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, но на его место в Артемовске придет «младший брат» Кадыров и «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале Кадыров обратился к министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генерального штаба ВС России и создателю ЧВК «Вагнер». Он заявил, что чеченские подразделения бок о бок воевали с «вагнеровцами» на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса.
«Вместе выполняли священный долг перед родиной без разделения на национальности и веру. Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были мы все ... каждый российский патриот», – подчеркнул Кадыров.
Он отметил, что если уйдут Пригожин и «вагнеровцы», то на их место в Артемовске придут «младший брат» Кадыров и спецназ «Ахмат», который готов выдвинуться и «за несколько часов забрать город».
При этом глава Чечни считает, что оставшиеся два километра Артемовска нужно брать не ценой жизни воинов, а с помощью взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов.
Он также подчеркнул, что Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад «вагнеровцев» в освобождение городов Донбасса, но недопонимания и в обычной мирной жизни всегда присутствуют, не говоря уже о войне, где боеприпасов всегда не хватает.
Кадыров призвал Минобороны разобраться на месте в ситуации и найти единственный, «по-солдатски правильный» выход из ситуации. Также он считает, что «снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно», и призвал не делать такого.
Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов.
Военный эксперт спрогнозировал развитие боевых действий в Артемовске
В Германии назвали главный страх Зеленского после атаки на Кремль
Немецкий полковник в отставке Тиле заявил, что Зеленский боится потерять доверие Запада после атаки на Кремль
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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что после атаки БПЛА на Кремль Киев может лишиться доверия стран Запада, заявил немецкий полковник в отставке Ральф Тиле.
Тиле в интервью N-TV отметил, что Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы. По его словам, Вашингтон крайне обеспокоен действиями украинских солдат, так как они «заходят слишком далеко», передает РИА «Новости».
Он добавил, что операция против президента России является «уколом иголкой». Тиле выразил уверенность, что украинцы все еще не полностью вооружены и боеспособны, но при этом тактика украинских военных направлена на обострение ситуации.
Ранее сообщалось, что Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей.
В ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских БПЛА, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Эксперт: Финляндия не оправдала доверия России в области энергетики
Эксперт Юшков: Решение России в отношении Fortum стало ответом на недружественные действия Финляндии
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Компания, принадлежащая недружественному государству, не может обладать управленческими полномочиями в России. Финляндия сделала все возможное, чтобы ухудшить наши экономические отношения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее концерн Fortum уведомил РФ, что выступает «категорически против» передачи своего подразделения в России под временное управление Росимуществом.
«Главная причина, по которой подобное решение было принято в отношении Fortum – наличие у финнов контрольного пакета акций данной компании, что позволяло принимать им управленческие решения. Фирма стала заметным игроком в энергетическом секторе России, который традиционно является наиболее важным для экономики страны», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Соответственно, когда мы позволяли иностранцам приобретать колоссальное влияние в стратегической для РФ отрасли, мы оказывали им неоспоримое уважение и доверие. Однако Финляндия столь трепетного отношения со стороны Москвы не заслужила. За прошлый год в Хельсинки приняли большое число крайне недружелюбных решений», – считает эксперт.
«В первую очередь стоит отметить разрыв Финляндией контракта с Росатомом, участившуюся заморозку наших активов и отказ от покупок газа в рублях. Помимо этого, действия страны в военно-политической сфере также вызвали непонимание у РФ. В частности, присоединение к НАТО можно расценивать как полноценную готовность к разрушению добрососедского партнерства», – подчеркивает Юшков.
«Разумеется, в такой ситуации будет логичным отобрать у Хельсинки возможность управления в компании, чья деятельность сопряжена со столь важным сектором отечественной экономики. Сейчас финны кричат о том, что подобное решение незаконно, однако именно Европа начала арестовывать активы РФ. То есть мы лишь отвечаем «добром на добро», – акцентирует собеседник.
«При этом важно подчеркнуть, что мы не забираем у финнов право собственности, но лишь временно передаем право на ее контроль отечественному ведомству. Однако если ЕС решится на откровенную кражу нашего имущества, то и России придется перейти к более решительным действиям», – резюмирует Юшков.
Ранее финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России, что выступает «категорически против» передачи своего подразделения под временное управление Росимуществом. При этом фирма считает действия РФ «грубым нарушением международных прав».
В концерне добавили, что собираются принять все предусмотренные международным законодательством меры для защиты прав собственности. В результате решения правительства России, Fortum фактически лишилась прав полноценного акционера.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все действия в отношения финской компании соответствуют российскому законодательству и необходимы для защиты интересов нашей страны.
Напомним, Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер – «Газпром энергохолдинг»). Компания инвестировала в российскую ветроэнергетику. На конец 2022 года, согласно отчетности компании, в российском подразделении работали более 2,7 тыс. человек.
Ранее в Кремле подчеркивали, что западные страны намерены создать нормативную базу для фактической конфискации российских активов, указ президента Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран.
Финский концерн Fortum уведомил Россию о возражении против внешнего управления
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Финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России, что выступает «категорически против» передачи своего российского подразделения под временное управление Росимуществом.
В заявлении компании говорится, что компания «категорически возражает против» президентского указа от 25 апреля 2023 года, которым вводится временное управление на ПАО «Фортум», передает ТАСС.
В Fortum считают действия России «грубым нарушением международных прав» и прав самой компании, являющейся иностранным инвестором.
В концерне добавили, что собираются принять все предусмотренные международным законодательством меры для защиты прав собственности.
Своими действиями Российская Федерация лишила Fortum прав акционера, передает РИА «Новости» мнение компании.
Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер – «Газпром энергохолдинг»). Компания инвестировала в российскую ветроэнергетику. На конец 2022 года, согласно отчетности компании, в российском подразделении работали более 2,7 тыс. человек.
В Кремле подчеркивали, что западные страны намерены создать нормативную базу для фактической конфискации российских активов, указ президента Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран.
CNN: Российские глушилки для HIMARS мешают контраступлению ВСУ
CNN: Российские системы электронного подавления снижают эффективность HIMARS
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Россия пытается нарушить работу американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ, сообщает CNN.
Издание пишет со ссылкой на несколько американских, британских и украинских источников, что ракеты HIMARS становятся все менее эффективными и не попадают в цель из-за российских средств РЭБ, передает Би-би-си (признана иноагентом).
CNN со ссылкой на чиновника Пентагона сообщает, что как только Украина и ее западные союзники находят какой-либо способ обойти российское глушение, Россия разрабатывает очередные контрмеры.
Отмечается, что для контрнаступления ВСУ необходима эффективная работа HIMARS,а для этого нужно найти способ борьбы с глушением.
По словам американского генерала в отставке Стивена Андерсона, «выгнать с нынешних позиций» ВС России, где они «окопались уже год», очень трудно.
Ранее военный эксперт обозначил восемь способов сорвать наступление ВСУ.
В Сети раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян
Интернет-пользователи раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам якобы следует быть готовыми к «плохим новостям» в связи с его международными поездками.
Так, один из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) призвал Зеленского заключить мирный договор, пишет «Российская газета».
Как указал второй, президент Украины показал свое настоящее лицо.
Один из комментаторов считает, что Зеленский превратит в пепел и Европу.
Также в комментариях написали, что вскоре страны Североатлантического альянса станут выступать против Украины, чтобы заключить мир.
Зеленский ранее заявил, что уезжает с Украины в заграничные поездки, в частности в Финляндию, которую он посетил на этой неделе, не потому, что так хочет, а затем, чтобы «привезти для россиян некоторые плохие новости».
Напомним, Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей.
Сценарист фильма «Битва за Севастополь» погиб в Артемовске
Один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» с Юлией Пересильд в главной роли Леонид Корин погиб в Артемовске (украинское название – Бахмут).
Об этом сообщил его друг Павел Дроздов на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, в начале спецоперации на Украине Корин вступил в качестве добровольца в группу «Вагнер», передает «Царьград».
Ранее в пятницу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны.
Украинский генерал предупредил Зеленского о риске протестов
Украинский генерал Кривонос предупредил Зеленского о риске протестов из-за неуважения ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский и его офис проявляют неуважение к военнослужащим армии, что может стать причиной антиправительственных протестов, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой».
По словам спикера, всем надоело неуважение политиков, «власть подогнала правила игры под себя», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Генерал добавил, что солдаты устали от боевых действий и общих фраз от президента, они хотят услышать слова поддержки и получить мотивацию. Также генерал посетовал, что власти не могут обеспечить все потребности фронта.
Кривонос заявил, что главком украинских войск Валерий Залужный не говорит о разногласиях, но если ситуация ухудшится, то он может вмешаться.
Ранее в Германии назвали страх Владимира Зеленского, который появился после атаки на Кремль.
Балицкий допустил начало контрнаступления Украины в ближайшие часы
Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Наступление Украины может начаться в ближайшие часы или дни
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Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области может произойти в ближайшие дни или часы, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев-Live».
По его словам, контрнаступление украинских войск начнется в самое ближайшее время, «днями, возможно, даже часами», заметил он, подчеркнув, что на это указывает скопление сил у линии боевого соприкосновения. Как отметил Балицкий, по информации от источников в Запорожье, Днепропетровске и других городах, а также согласно информации с линии боевого соприкосновения, ВСУ массово подтягивают силы, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что Россия это видит: беспилотники уже проникают на глубину до 150 километров на территорию противника. Врио губернатора указал, что все зеленые насаждения, посадки в настоящее время забиты украинской техникой и личным составом. По ночам слышно, как противник перебрасывает технику, ВСУ полностью выселяют прифронтовую, серую зону, выселен целый город Степногорск, подчеркнул он.
Балицкий назвал ситуацию напряженной, отметив, что подготовка к наступлению украинских войск продолжается. «Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю», – добавил он.
Кроме того, по его словам, жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения решили вывезти на юг Запорожской области. Как уточнил Балицкий, людей вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха.
Ранее Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, пояснив, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы ВСУ населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.
Обстановка в регионе обостряется в преддверии украинского контрнаступления. Накануне стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Минобороны назвало размер зарплат контрактников в зоне СВО
Минобороны: Зарплаты военных по контракту в зоне СВО начинаются от 204 тысяч рублей в месяц
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Военнослужащие по контракту в зоне спецоперации получают денежное довольствие в зависимости от воинского звания и выслуги лет, сообщило Минобороны. Согласно приведенным данным, минимальная зарплата у служащего по контракту стрелка составляет от 204 тыс. рублей в месяц.
Единовременно военнослужащий получает 195 тыс. рублей при заключении контракта на год и более, командиры взвода получают от 242 тыс. рублей в месяц, минимальная зарплата командира отделения – 232 тыс. рублей.
При этом денежное довольствие у старшего сапера – от 216 тыс. рублей, гранатометчика или пулеметчика – от 211 тыс. рублей, повара или водителя также от 211 тыс. рублей, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Наименьшее денежное довольствие, из перечисленных Минобороны, у стрелка – от 204 тыс. рублей в месяц.
Ранее президент Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции.
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