Минздрав задумался о запрете продажи крепкого алкоголя с 20.00 до 11.00

Минздрав предложил не продавать крепкий алкоголь с 20.00 до 11.00, а также в выходные дни и праздники

Рассматриваются новые антиалкогольные меры: запрет продажи крепкого алкоголя с 20.00 до 11.00 и запрет продавать его лицам моложе 21 года – говорится в отчете Минздрава России об итогах работы в 2022 году.

Минздрав указал на то, что запланированные показатели по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения оказались превышены. Так, продажи алкоголя в литрах на душу населения достигли уровня в 6,44 при плановом показателе в 6,22. В связи с этим возникла необходимость обновить системные антиалкогольные и антитабачные меры, передает РИА «Новости».

В частности, предлагается повысить «минимальный возраст, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции (свыше 17,5 градусов)». Также возможен запрет рекламы крепкого алкоголя и демонстрации товарных знаков в новых фильмах, клипах, треках, видеоблогах и т.д.

Муниципалитетам предлагается дать возможность ограничивать продажу алкоголя в выходные дни и праздники. Кроме того, рассматривается «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20.00 до 11.00 по местному времени».

Напомним, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявлял, что полный запрет на продажу сигарет и алкоголя для россиян приведет к использованию иных способов табакокурения и увеличению числа смертей от поддельного спиртного.