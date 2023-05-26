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Военкоры показали горящий после ракетного удара НПЗ под Харьковом
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После ракетного удара в Харьковской области произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают российские военкоры, публикуя видео с места событий.
В сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» уточняется, что пожар начался на Утковском НПЗ.
Местные власти, подконтрольные киевскому режиму, сообщают, что на предприятии начался пожар. При этом они не уточняют, что поражен объект топливной инфраструктуры, сообщают военкоры.
17 мая Минобороны сообщило о групповом ударе по судоремонтному заводу в Николаеве.
МИД назвал последствия отказа подключить Россельхозбанк к SWIFT
МИД в ответ на идею об альтернативе подключению Россельхозбанка к SWIFT предложил найти альтернативу зерновой сделке
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Без подключения Россельхозбанка к SWIFT зерновой сделке «придется подыскивать альтернативы», сообщил МИД России. МИД предложил вывозить зерно по «коридорам солидарности» через соседние с Украиной страны.
Как указал МИД, почти сразу после продления сделки Украина и Запад стали требовать расширения украинского экспорта, используя «при поддержке ооновцев» заявления о «продовольственной безопасности, борьбе с голодом и помощи нуждающимся странам». Киев при этом не скрывает важность коммерческой прибыли для «военной экономики», сообщается на сайте МИДа.
Кроме того, Украина требует «дополнительных выгод» и расширения сделки, одновременно заявляя, что разблокирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» якобы не предусмотрено уже существующими условиями. МИД подчеркнул, что «транзит аммиака, как и завоз новых порций зерновых хоть и не прописан буквально, но подразумевается логикой договоренности». «По зерну это было сделано и делается сегодня, по аммиаку все осталось без движения», – говорится в сообщении.
МИД задается вопросом, о чем Секретариат ООН договаривался с Украиной, если «украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет». «Где все поборники продовольственной безопасности, которые так ратуют за вывоз украинской кормовой кукурузы и фуража, но молчат, когда блокируют поставки российского аммиака, необходимого для производства продуктов питания для 45 млн человек, прежде всего в странах Африки?» – заявил МИД.
Запад продолжает вводить санкции против российского сельхозэкспорта и не собирается способствовать Секретариату ООН в урегулировании продовольственного кризиса. В частности, в ЕС заявили, что не собираются переподключать Россельхозбанк к SWIFT. Не решаются и другие «системные» проблемы, заявил МИД. При этом Запад «не гнушается враньем» о том, что санкции якобы не распространяются на российские удобрения и продовольствие.
«Нам не привыкать к подобному лицемерию и «двойным стандартам». Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к А. Гутеррешу, предложившему известный Стамбульский «пакет» договоренностей, не может не вызывать удивления», – заявил МИД.
Секретариат ООН продолжает призывать к расширению сделки «без какого-либо алармизма или критики по поводу полного отсутствия прогресса по Меморандуму Россия – ООН», заявило министерство.
МИД отметил, что по ситуации с Россельхозбанком в ООН заявили, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции. В таком случае, подчеркнули в МИДе, «коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна». Без подключения Россельхозбанка к SWIFT и «прогресса по выполнению других «системных» проблем», зерновой сделке «также придется подыскивать альтернативы».
«Например, разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками», – заявил МИД.
Напомним, отказ этих стран пропускать украинское зерно вызвал крупный скандал в ЕС. Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины со 2 мая по 5 июня в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены. Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в ответ обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.
Черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений. Москва подчеркивала, что следующие два месяца станут для зерновой сделки решающими.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT. В ООН допустили проведение операций с Россельхозбанком вне системы SWIFT.
В Сети появилось очередное видео с главкомом Залужным
Пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой свой комментарий якобы сегодня дал главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
На записи работник пресс-службы военного ведомства Украины Анатолий Штефан сообщил, что «готов раскрыть очень страшную тайну», далее камеру уводят в сторону, где и сидит Залужный. Он поприветствовал и поблагодарил украинцев, сообщает издание «Страна».
По словам Штефана, запись сделана 25 мая.
Напомним, накануне советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с Залужным, но в комментариях ей подписчики указали, что ранее это фото уже появлялось в Сети. Позже Шевцова пост удалила.
Взорвана использовавшаяся ВСУ дамба Карловского водохранилища
Взорвана использовавшаяся для снабжения ВСУ на Артемовском направлении дамба Карловского водохранилища
Дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались вооруженные силы Украины на Артемовском направлении, взорвана, сообщают украинские СМИ.
На кадрах в соцсетях видно, что осуществлять движение техники и переводить людей по дамбе теперь невозможно, вода большим объемом уходит из резервуара водохранилища, передает «Радио Sputnik».
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя «уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, которая активно использовалась для снабжения ВСУ», отметил в Telegram, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит».
Напомним, в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.
Писатель Ян Таксюр передан России Украиной в рамках обмена
Осужденного за «госизмену» на Украине писателя Яна Таксюра передали в Россию в рамках обмена
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Киевский журналист, литератор и активный сторонник Украинской православной церкви Ян Таксюр, который был осужден на Украине за «госизмену», прибыл в Россию в рамках обмена с Киевом, сообщил Союз православных журналистов.
Как сообщается на сайте СПЖ, Таксюра «вывезли в Россию по обмену» на следующий день после того, как ему вынесли приговор.
Таксюр встретился с сыном в ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на «Спас».
Украинский писатель заявил, что испытывает после приезда в Россию радость и чувство свободы: «Радость, радость, просто обычная человеческая земная радость! Свобода просто рядом!». «Господь слышит молитву… Если ты хоть немного любишь его и ты делаешь к нему шаг, он делает к тебе тысячу шагов навстречу. Это я свидетельствую не словами, а моей жизнью», – приводит его слова РИА «Новости».
Таксюр сообщил, что все его сокамерники в спецкорпусе «давление испытывали», но на него самого, видимо, «не было команды». «Возможно, боялись, что меня нужно будет кому-то предъявить, предположим. И калечить, и убивать не было команды», – сказал он. При этом некоторое время Таксюр находился в «криминальной камере», где атмосфера угнетала, хотя и там команды «прессовать» не было, отношение сокамерников было хорошим, сказал он. Таксюр заявил, что «тюрьма – испытание серьезное».
Он назвал гонения на церковь самым тяжелым шагом нынешней украинской власти, «на который не решался ни Порошенко, ни Ющенко». Таксюр назвал раскольническую Православную церковь Украины заказчиком дела против него.
Напомним, Шевченковский суд Киева 24 мая приговорил писателя к 12 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Таксюру 70 лет, у него серьезное онкологическое заболевание. Писатель не раз выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.
Медведев указал Западу на реальность нанесения превентивного ядерного удара
Медведев: Запад не осознает реальность нанесения превентивного ядерного удара
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Страны Запада не верят, что при определенных условиях конфликт между Россией и странами Североатлантического альянса выльется в нанесение превентивного ядерного удара, но такое может случиться, заявил во время визита во Вьетнам замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил о необратимых законах войны. Например, если Запад начнет поставки ядерного оружия Киеву, России придется нанести превентивный удар. По словам политика, на Западе не осознают этого и считают, что до этого не дойдет. Однако Медведев заверил, что «дойдет, при определенных условиях», передает ТАСС.
Замглавы Совбеза выразил мнение, что США, накачивая Киев оружием, действуют в своих интересах: сами не воюют, но зарабатывают деньги, параллельно пытаясь уничтожить «многовекового врага». В то же время, говоря о действиях Евросоюза в данной ситуации, Медведев выразил мнение, что «Европа сошла с ума».
Комментируя недавнее упоминание Киевом «корейского сценария», Медведев выразил мнение, что таким образом власти тестируют готовность жителей Украины к разделу. По мнению политика, такой сценарий для нынешнего киевского режима наиболее предпочтителен, поскольку это лучше, чем «раздел по Крещатику или западным областям».
По мнению Медведева, чтобы конфликт на Украине не растянулся на десятилетия, требуется «уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве».
Врач оценил шансы на превращение Залужного в «овоща» после трепанации
Врач Авербах: Главком ВСУ Залужный после ранения и трепанации может остаться в вегетативном состоянии
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Генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах оценил возможность восстановления здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного после полученного ранения головы и последующей трепанации черепа.
Авербах в комментарии Пятому каналу отметил, что после трепанации пациент может продолжать полноценную жизнь, сама процедура не является из ряда вон выходящей и не сулит никаких особенных побочных эффектов.
По словам специалиста, если пациент «пишет, говорит нормально, думает», адекватно отвечает на вопросы, то трепанация ему не помешает. В таком случае риски не больше, чем при любой другой операции – от наркоза, например, пояснил он.
При этом побочные эффекты могут возникнуть от основного заболевания, сказал Авербах. В пример он привел несколько вариантов: не удалось удалить всю гематому, поражение участка мозга, попадание осколка, который невозможно извлечь или его извлечение очень рискованно.
У Залужного, как сообщается, сахарный диабет второго типа, однако это заболевание, по оценке специалиста, на состояние главкома ВСУ и процесс восстановления не повлияет.
Совсем другое дело, если мозг был задет осколком, сказал врач. Тогда, по его словам, важно, какой отдел был поражен. В зависимости от этого могут наблюдаться различные последствия. Не исключена и потеря зрения, и двигательных функций. Но также возможно, что человек восстановится полностью.
В то же время специалист подчеркнул, что Залужный может остаться в вегетативном состоянии после операции. Во врачебной практике много подобных случаев.
Залужный с начала мая пропал из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту ВСУ под Херсоном. Сообщалось, что ему сделали трепанацию черепа.
В США назвали главную проблему Зеленского
Полковник Макгрегор: Без поддержки США госаппарат Зеленского рухнет как карточный домик,
Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться как карточный домик в случае ослабления поддержки США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Как отметил полковник, Вашингтон «полностью владеет Украиной», поддерживает украинскую экономику в рабочем состоянии, а также платит зарплату военным и чиновникам. По словам Макгрегора, как только поддержка ослабнет, госаппарат Зеленского рухнет как карточный домик, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что будет ошибкой, если США захотят вмешаться напрямую в украинский конфликт, поскольку Россия «будет счастлива раздавить американские и натовские войска».
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории.
СМИ сообщили о загадочной гибели в Киеве наемника из Швеции
В Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем, об этом сообщили шведские СМИ.
В боевых действиях на стороне Украины Нистрем участвовал год, недавно его нашли мертвым в Киеве, передает Telegram-канал «Политика страны».
На протяжении этого года он регулярно общался с семьей в Швеции и рассказывал о планах вернуться. Мать Даниэля рассказала изданию NSD, что ее сын не мог просто уйти, он с нетерпением ждал небольшого отпуска.
Однако мужчину нашли в одной из квартир в Киеве, точная причина его смерти неизвестна.
По данным Telegram-канала военного эксперта Бориса Рожина Нистрем воевал в составе нацбатальона «Карпатская Сечь».
Нистрем принимал участие в боях в Херсонской и в Донецкой области.
Американский эксперт объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Американский эксперт Дэвис объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Ситуация в украинском конфликте складывается все более положительно для России, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой, считает американский военный эксперт Дэниел Дэвис.
По словам эксперта, у Москвы все больше шансов одержать победу в конфликте на Украине, как бы это не расстраивало Запад. Дэвис в статье для 19FortyFive, в частности напомнил о победе России в Северодонецке, Лисичанске, Соледаре и Артемовске. При этом он уверен, что на Западе так привыкли недооценивать Россию, что не заметили роста профессионализма ее армии.
Дэвис выразил мнение, что Вашингтону не следует «удваивать ставку» и продолжать поддерживать заведомо проигрышный сценарий на Украине, передает РИА «Новости».
Эксперт также выразил мнение, что Киев сейчас решает: стоит ли начинать контрнаступление или поберечь силы для возможного летнего наступления России. Однако, по мнению Дэвиса, ни один из этих вариантов не приведет Украину к победе.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что цель Украины – вернуть все утраченные территории, но она не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.
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В Польше возмутились поведением украинских беженок
TOK FM: В польском Люблине возмущены проблемами с алкоголизмом в семьях украинских беженцев
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Соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия, сообщает радиостанция TOK FM.
По словам координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, в последнее время соцработники получают больше сообщений о проблемах в украинских семьях, которые связаны с насилием и злоупотреблением алкоголем, а также о том, что дети остаются без надзора или голодными, передает РИА «Новости».
Рабчевская отметила, что в украинском сообществе «немного больше толерантности» к алкоголю, в том числе и у женщин, которые могут прийти в бассейн с годовалым ребенком, «имея в организме три промилле алкоголя».
Также координатор добавила, что есть случаи передачи детей в приемные семьи и интернаты, поскольку некоторым украинкам невозможно помочь.
«С их стороны часто возникает сопротивление. Мы часто слышим: «А у нас, на Украине, так можно», – рассказала она.
По словам Рабчевской, женщины не понимают, что страшного в избиении детей, например, в одной пощечине нет ничего страшного.
Кроме того, соцработник рассказала, что некоторые украинки «не до конца понимают», что уход за ребенком в состоянии алкогольного опьянения вообще является преступлением, за которое они должны нести уголовную ответственность.
Ранее британки пожаловались на уводящих из семей супругов украинских беженок.
С начала спецоперации в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за январские выходные их стало больше на 52 122 человека.
Атаковавшие Белгородскую область террористы были приписаны к военной части ВСУ
Украинская националистка подтвердила подчинение ВСУ напавших на Белгородскую область террористов
Волонтер из Киева с ником «Катерина Дмитрівна» опубликовала «благодарность» от «Русского добровольческого корпуса» (РДК), где значится, что он приписан к военной части А3449.
В свою очередь эта часть закреплена за Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Позже фото были отредактированы, но в соцсетях остался первоначальный вариант.
Напомним, в ФСБ сообщали, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.
В ДНР объяснили подрыв дамбы Карловского водохранилища
Депутат Бердичевский: Подрыв дамбы Карловского водохранилища затруднит контрнаступление ВСУ
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Подрыв дамбы Карловского водохранилища отразится на логистике противника. Более того, дожди размоют часть проселочных дорог, что также затруднит передвижение ВСУ. В преддверии ожидаемого контрнаступления все это играет нам на руку, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана.
«По дамбе Карловского водохранилища снабжалась группировка противника, находящаяся на северо-западе ДНР. В преддверии контрнаступления ВСУ важно поражать объекты, помогающие им закрепиться на местах. Фактически мы оставили противника без возможности пополнять запасы воды», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Конечно, имеются еще несколько проселочных дорог, по которым украинские военные могут обеспечить доставку. Тем не менее в скором времени в регионе должны начаться дожди, что сделает подобные транспортные артерии труднодоступными», – подчеркивает эксперт.
«Кроме того, подрыв дамбы уже сейчас приводит к подтоплениям позиций ВСУ. Это само по себе создает сложности для передвижения противника. Также из близлежащих сел начали эвакуироваться люди, что также играет на руку ВС РФ. Мы крайне щепетильно относимся к сохранению жизней гражданских, поэтому их отсутствие в этих населенных пунктах облегчит продвижение российских войск вперед», – резюмирует Бердичевский.
Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в социальных сетях, видно, что движение техники и перевод людей по объекту в настоящий момент невозможны.
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, отметил в своем Telegram-канале, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит». При этом еще в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали объект инфраструктуры.
Тогда начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркивал, что в случае подрыва в зоне затопления «окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек».
По его словам, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.
В Британии назвали условие возвращения России замороженных активов
Guardian узнала об отказе Лондона возвращать России замороженные активы без ее согласия выплатить Киеву «компенсацию»
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Великобритания не вернет России замороженные государственные активы, пока Россия не даст согласие на выплату «компенсации» Украине, заявили британские чиновники.
Власти Великобритании и ЕС рассматривают возможность конфискации активов, но решение не принято. В парламенте высказываются предложения полной конфискации активов, которые оценивались в 32 млрд долларов. Киев поддерживает это предложение. Предполагается, что в таком случае деньги передадут Украине напрямую, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Однако, как пишет Guardian, на Западе набирает популярность «менее рискованное с юридической точки зрения» решение – активы планируют держать замороженными, пока Россия не согласится на компенсацию Украине. Лондон не хочет брать на себя обязательства по конфискации средств ЦБ России, так как боится, что подобный прецедент парализует международную финансовую систему и приведет к ответным шагам против Великобритании.
Профессор колледжа Святой Анны Оксфордского университета Антониос Цанакопулос в комитете по иностранным делам Палаты общин британского парламента заявлял, что конфискация российских государственных активов, в отличие от их заморозки, стала бы нарушением международного права.
Напомним, СМИ сообщали, что чиновники из стран ЕС и Еврокомиссии рассмотрели «варианты» перевода Киеву прибыли от замороженных российских активо. И.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что отъем Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», средства придется возвращать с процентами.
Появилось снятое беспилотником с высоты птичьего полета видео Артемовска
Военкор снял освобожденный Артемовск на видео при помощи дрона
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Военный корреспондент снял освобожденный Артемовск (Бахмут) с высоты птичьего полета при помощи беспилотника.
Видео опубликовано в Telegram-канале РИА «Новости», на кадрах заметно множество разбитых при боях жилых домов и зданий. Дрон заснял с высоты парк аттракционов с колесом обозрения, также на видео попал уцелевший храм, но со следами попадания снарядов.
На видео сняты почти пустынные улицы, кое-где сохранились высотные здания, но в основном в городе очень много разрушений.
Сохранился и обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне со звездой в постаменте для Вечного огня, на одной из множества разбитых пятиэтажек реет российский флаг.
Ранее стало известно, что Артемовск будет внесен в зону ответственности администрации Шахтерска, так же будет и с городами Часов Яр и Северск после их освобождения.
Напомним, основатель формирования группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском.
Военный эксперт Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что теперь нужно «прочесать» каждый метр города, чтобы его разминировать.
Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева
Киевский горсовет посмертно лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города
Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева, соответствующее решение приняли депутаты Киевского горсовета.
Брежнев удостоился этого звания первым в истории. Произошло это после открытия генсеком в Киеве мемориала «Родина-мать», передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».
В проекте постановления о лишении Брежнева звания отмечалось, что его присвоение сопровождалось вручением наградных атрибутов, которые невозможно в настоящее время вернуть в Киевский городской совет.
При этом ранее президента Украины Владимира Зеленского попросили вернуть звания «героев Украины» сотрудничавшим с нацистской Германией лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.