Итальянский генерал Бертолини назвал снабжение оружием Киева «ошибкой, продлевающей конфликт»

Украинский конфликт мог завершиться еще год назад, если бы Киеву не поставляли оружие, заявил генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» ВС Италии Марко Бертолини, отметив, что это могло спасти тысячи жизней с обеих сторон.

Бертолини в интервью газете Il Fatto Quotidiano заявил, что поставки оружия дорого обходятся итальянской экономике. Если рассматривать соотношение стоимости и преимуществ, по оценке генерала в отставке, линия правительства Джорджи Мелони в отношении конфликта неверна, передает ТАСС.

Если целью является скорейшее завершение конфликта на Украине, то линия, в рамках которой Украине поставляется оружие, неверна. В случае, если бы Киеву не поставляли оружия, «война закончилась бы год назад и не было бы несколько тысяч погибших», подчеркнул он.

Единственным выходом из кризиса, по словам Бертолини, являются переговоры. Причем каждая из сторон вынуждена будет в чем-то пойти на уступки, считает он.

Украина, по его словам, является лишь одной стороной гораздо более обширного конфликта, затрагивающего интересы таких территорий, как Армения, Азербайджан, Казахстан, Ливия, Сирия. Отказ от Крыма и выхода к Черноморскому региону для России, подчеркнул итальянский генерал, будет неприемлем, как для США невозможно отказаться от однополюсного мира во главе с Вашингтоном.

Совершенно очевидно, что наполнение оружием не служит задаче установления мира, подчеркнул он, добавив, что изобретение атомной бомбы также нельзя отменить.

В России неоднократно подчеркивали, что Запад готов воевать с Россией «до последнего украинца».