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Российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
Артиллерия ВС России уничтожила гаубицу МСТА-Б ВСУ в Херсонской области
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Вооруженные силы России в ночь на понедельник уничтожили гаубицу МСТА-Б Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
Как сообщил источник ТАСС, артиллерийским огнем в районе населенного пункта Новокаиры уничтожена гаубица МСТА-Б с расчетом и боекомплектом, погибли пятеро военных ВСУ.
Ранее артиллерия ВС России уничтожила две украинские гаубицы под Херсоном.
Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ
Генерал Гурулев заявил, что Лапин займется обеспечением сухопутных войск ВС РФ в зоне СВО
Основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Гурулев отметил, что основная задача Лапина – это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, передает Ura.ru.
Накануне генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону СВО является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников.
Глумившегося над певчей Лавры в Киеве увезли в больницу
УПЦ сообщила о госпитализации без признаков жизни одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой
Одного из противников канонической Украинской православной церкви, глумившегося над певчей хора Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой, сразу после «танцев» госпитализировали, признаков жизни он не подавал, сообщила Украинская православная церковь со ссылкой на очевидцев.
«Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление», – говорится в сообщении УПЦ в Telegram.
Напомним, в интернете было опубликовано видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви возле Киево-Печерской лавры. Позднее стало известно, что это поэтесса и бард Екатерина Ершова.
В результате теракта в кафе Петербурга убит Владлен Татарский
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В Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, один человек погиб, сообщили в экстренных службах. По их данным, погиб военкор Владлен Татарский.
Собеседник ТАСС отметил, что еще шесть человек пострадали.
По данным экстренных служб, в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Сообщается, что в кафе сработало взрывное устройство. Как сообщили очевидцы 78.ru в здании бара разбиты стекла, возможно, есть пострадавшие.
Владлен Татарский – это псевдоним Максима Фомина. Татарский получил широкую известность с начала СВО. Он ежедневно записывал видеоролики под названием «Вечерний Владлен» с аналитическим разбором хода спецоперации и давал советы мобилизованным. Кроме этого, сделал репортаж из Кремля, где присутствовал в ходе выступления президента России Владимира Путина по случаю вхождения в состав России территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Напомним, журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Власти: ВСУ использовали кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
Администрация: Удар по Мелитополю ВСУ нанесли из РСЗО с применением кассетных боеприпасов
ВСУ нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов, сообщила администрация города.
Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье. Отмечается, что фиксировались попадания по депо и жилому дому. По предварительным данным, шесть человек пострадали.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале администрации, Мелитополь обстреляли из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов
Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что среди пострадавших от обстрела ВСУ – только мирные жители. По его словам, на местах обстрелов работают сотрудники СК и экстренные службы.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ выпустили в воскресенье утром по Мелитополюсемь снарядов, шесть были перехвачены системой ПВО, один попал в локомотивное депо.
На Западе назвали условие прекращения помощи Украине
AP: Запад может отказаться помогать Украине, если та не добьется военного успеха
Страны Запада могут отказаться от помощи Украине в случае, если Киев не добьется успеха с поставленным оружием, сообщили СМИ.
Как рассказал The Associated Press аналитик Барри Хэнтон, если украинские военные не покажут успехи на поле боя, то Запад может отказаться давать Украине дорогое оборудования. По мнению Хэнтона, Украине нужны не одно контрнаступление, чтобы решить конфликт в свою пользу.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед Вооруженными силами Украины цели по вытеснению войск РФ и возвращению всех утраченных территорий.
Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг предрек ВСУ множество проблем при попытке весеннего контрнаступления.
Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена»
Эрдоган объявил свои двери закрытыми для посла США в Анкаре Флейка
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре Джеффри Флейка, который провел встречу с единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемалем Кылычдароглу.
Советник кандидата по внешней политике Унал Чевикез сообщил, что встреча состоялась по инициативе Флейка. Эрдоган, обращаясь к послу, заявил: «Как тебе не стыдно, думай головой». По словам Эрдогана, «собеседником» посла в Турции должен быть президент страны.
«С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом?» – сказал Эрдоган, подчеркнув, что его «двери закрыты» для Флейка, тот «больше не сможет войти». «Почему? Пусть знает свое место», – заявил Эрдоган. Он добавил: «Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти в эту дверь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Star.
Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Газета Hurriyet сообщила, что исход всеобщих выборов в стране на фоне конфликта в оппозиции предрешен, Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов.
В Москве суд приостановил работу англо-американской школы
В Москве Тушинский суд на 90 дней приостановил работу АНО «Англо-Американская школа Москвы» за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии, сообщили в пресс-службе суда.
В пресс-службе уточнили, была проедена проверка, которая показала, что к одной из учебных программ были допущены «педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации». Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию, передает РИА «Новости».
Англо-американская школа Москвы была основана в 1949 году, с момента создания она ориентирована на обучение детей дипломатов.
Ветеран «Альфы» указал на сходство убийств Владлена Татарского и Дарьи Дугиной
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Судя по убийствам Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, действовала одна и та же группа. Причем, весьма разветвленная, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецслужб Сергей Гончаров. Ранее в Петербурге был убит военкор Владлен Татарский.
«В России живут несколько миллионов украинцев, и я сомневаюсь, что все они желают нам добра. Судя по убийствам Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, действовала одна и та же группа. Причем, весьма разветвленная», – Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«Вообще, у Украины два фронта. Первый – военный, непосредственный, на котором мы противостоим им в ходе спецоперации. И второй – условно гражданский. Этот второй фронт расположен на нашей территории. И, честно говоря, на втором у них пока вполне получается воевать с нами», – отметил он.
«Впрочем, не исключено, что убийство Татарского подготовил какой-то одиночка, самостоятельно изготовивший самодельное взрывное устройство. Но в любом случае, инциденты с Дугиной и Владленом – это, помимо всего прочего, удар по нашему имиджу. Так что, нужно создавать антидиверсионное подразделение, аналог СМЕРШа, для предотвращения таких случаев», – добавил собеседник.
Ранее Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное по факту взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский.
Как сообщал источник РИА «Новости», взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка – подарок Татарскому. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали.
29-летняя журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.
В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастными к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.
На Украине решили «переименовать» Севастополь
Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6»
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь.
По его словам, Севастополь должен быть переименован в «объект № 6», после чего Верховная рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)», передает ТАСС.
Данилов предположил, что это якобы позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Он также заявил о необходимости сноса памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака».
Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.
По словам данилова, снос Крымского моста – очередной шаг, за ним идет введение программы «детоксикации» от пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны.
По его словам, транспортный переход в городе Керчь надо демонтировать с целью обеспечения полной «свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию».
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Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН
Боррель: Начало председательства России в Совбезе ООН подходит для Дня дурака
Председательство РФ в Совете Безопасности ООН началось 1 апреля – в День дурака. Евросоюз будет противостоять «злоупотреблениям со стороны России на посту председателя», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. По его словам, несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН, передает «Коммерсант».
Накануне МИД России поздравил президента Украины Владимира Зеленского с «профессиональным праздником», отметив, что Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры.
Появилась информация о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского
Источник: По подозрению в убийстве Владлена Татарского задержана жительница Петербурга
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По подозрению в убийстве общеопасным способом военкора Владлена Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга.
«Интерфакс» со ссылкой на источник называет имя подозреваемой – Дарья Трепова.
Как сообщает источник 78.ru, сотрудники полиции выехали на место ее проживания. Издание указывает, что девушку и ее супруга задерживали на акциях против специальной военной операции России на Украине. Кроме того, она «переводила деньги организации, признанной экстремистской». По предварительным данным, в 17.17 она зашла в кафе с коробкой.
Напомним, в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Кроме того, пострадали не менее 25 человек, состояние шести из них оценивается как тяжелое.
Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.
Маск назвал неинтересной пропаганду New York Times
Маск: Пропаганда New York Times неинтересна, ее ленту невозможно читать
Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что материалы газеты New York Times являются пропагандой, и назвал ее «неинтересной», по его мнению, ее ленту невозможно читать.
Ранее газета New York Times заявила, что не будет платить за значок верификации для своих аккаунтов в Twitter и не будет возмещать сотрудникам подписку на Twitter Blue.
По словам Маска, трагедия New York Times заключается в том, что их пропаганда неинтересна, а их лента – это твиттер-аналог поноса, передает РИА «Новости».
«Это нечитабельно. У них было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи», – заявил Маск.
Ранее стоимость Twitter после покупки компании Маском упала в два раза.
Напомним, Маск купил Twitter за 44 млрд долларов. Маск объяснил покупку тем, что для будущего цивилизации нужна цифровая площадка, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере.
Блинкен позвонил Лаврову обсудить арест журналиста Гершковича
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Главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича, сообщили в российском ведомстве.
На сайте МИД России отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.
«Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», – сообщили в пресс-службе МИД.
Отмечается, что Лавров подчеркнул, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.
В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Медведев назвал первое апреля «днем Борреля»
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель является «большим специалистом» по части дурачества, заявил замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал слова Борреля о том, что принятие Россией с 1 апреля председательства в Совбезе ООН «подходит для Дня дурака», передает ТАСС.
«Что ж, по части Дня дурака Боррель большой специалист. Это его день», – написал Медведев на английском языке в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Ранее Жозеп Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН, отметив, что оно началось 1 апреля – в День дурака. По его словам, Евросоюз будет противостоять «злоупотреблениям со стороны России на посту председателя».
МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского при взрыве в Петербурге
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МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского, 16 человек пострадали, сообщили в пресс-центре МВД России.
В пресс-центре рассказали, что в воскресенье в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25, произошел взрыв. «В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники», – приводит сообщение ТАСС.
В МВД добавили, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия.
В силовых структурах агентству сообщили, что сотрудники правоохранительных органов проверяют посетителей кафе «Стритфуд-бар № 1» на Университетской набережной к причастности к взрыву.
Ранее сообщалось, что в Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, один человек погиб, сообщили в экстренных службах. По их данным, погиб военкор Владлен Татарский. Количество пострадавших выросло до 15 человек.
29-летняя журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.
В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастными к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.
После совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. В спецслужбе уточнили, что для организации убийства Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк заочно арестована Басманным судом Москвы. Она обвиняется по статье «Убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти».