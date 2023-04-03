Умер открывший Мадонну музыкальный менеджер Сеймур Стейн

Variety: Известный музыкальный менеджер Сеймур Стейн скончался в возрасте 80 лет

Известный музыкальный менеджер и член Зала славы рок-н-ролла Сеймур Стейн скончался в возрасте 80 лет, сообщили СМИ.

Как сообщает издание Variety со ссылкой дочь Стейна, Сеймур Стейн, чей музыкальный лейбл Sire Records положил начало карьере Мадонны, а также подписал контракты с такими легендарными коллективами, как Ramones и Talking Heads, скончался утром в воскресенье в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с раком, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что благодаря сотрудничеству с лейблом Sire вышла часть лучшей музыки таких коллективов и исполнителей, как Depeche Mode, The Smiths, Ice-T, а самым главным его открытием стала певица Мадонна, Стейн подписал контракт с будущей звездой мирового масштаба в 1983 году.

Ранее алгоритмы соцсетей в США не смогли распознать разницу между умершим футболистом Диего Марадоной и американской певицей Мадонной, а поэтому автоматически вывели в топ новость о смерти исполнительницы.