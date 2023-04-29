ФК «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в домашнем матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги

Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в домашнем матче 25-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Ростова» гол забил Александр Селяева (80-я минута), у хозяев отличился Александр Соболев (90+4), передает ТАСС.

В первом тайме игрок ростовчан Кирилл Щетинин столкнулся с партнером по команде Виктором Мелехиным. Полузащитник с подозрением на сотрясение мозга был заменен на 17-й минуте на Даниила Уткина, передает РИА «Новости».

Возглавляющий «Ростов» и сборную России Валерий Карпин играл за «Спартак», а также работал главным тренером и генеральным директором столичного клуба. Как отмечает статистический ресурс Opta, Карпин в качестве главного тренера провел десять матчей против «Спартака», из них его команда победила шесть раз, проиграла два раза, еще дважды была зафиксирована ничья.

«Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на счету подопечных Валерия Карпина 50 очков в 25 матчах. «Спартак» идет третьим, в активе команды 49 очков.

В следующем туре «Спартак» 7 мая на выезде встретится с «Зенитом», «Ростов» днем ранее примет воронежский «Факел».

Ранее клубы РПЛ проголосовали за начало нового сезона чемпионата России по футболу 23 июля.