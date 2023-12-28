На выставке «Россия» рассказали о достижениях Вологодской области

Врио главы Вологодской области рассказал о достижениях региона на выставке «Россия»

Вологодская область является сосредоточением серьезной, а зачастую и уникальной индустрии. Региональная промышленность специализируется на нескольких отраслях. Доминирующая – черная металлургия, далее следует химический комплекс, электроэнергетика, легкая промышленность, машиностроение, деревообработка и целлюлозно-бумажное производство.

«В Вологодской области производят каждый 5-й российский подшипник, каждую 6-ую тонну российского металлопроката. Регион является лидером в России по интенсивности заготовки древесины (1,7 куб. м/га) и занимает 3 место по объемам ее заготовки», – поделился Филимонов.

На Вологодчине работает один из ведущих мировых производителей удобрений. И именно здесь производят знаменитое вологодское масло и молочную продукцию бренда «Настоящий вологодский продукт», передает «Комсомольская правда. Вологда».

Как подчеркнул врио губернатора, расширению вологодской продуктовой линейки будут способствовать планы по введению земель в сельскохозяйственный оборот, поддержка фермерских хозяйств, специальные программы стимулирования вологодских производителей.

Филимонов добавил, что главная задача сейчас – создать условия для развития опережающих высокотехнологичных решений. Это планируется делать и в формате научно-образовательного процесса, привлекая частных инвесторов, включаясь в федеральные программы. Также регион намерен вкладываться в специализированные лаборатории, научные центры на базе вузов.

Новая стратегия развития Вологодской области проходит детальную проработку. Уже принято решение перейти к пятилетнему планированию. И первое, на что будет обращено внимание – это туристическое направление. Фокус направлен на поддержку бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и сохранение исторических памятников.

Принято решение о беспрецедентной реставрации Вологодского кремля к 880-летию областной столицы, которое будет отмечаться в 2027 году, о приведение в порядок набережной реки Вологды, обустройстве красивейших исторических зданий, в одном из которых планируют организовать Дворец бракосочетаний. Не менее важный объект – вологодский аэропорт. Намечено провести его реконструкцию с удлинением взлетно-посадочной полосы до 2500 метров. Это позволит принимать среднемагистральные воздушные суда и дать импульс развитию туризма.

Туристский образ региона построен на самобытности края как неотъемлемой части Русского Севера с уникальными памятниками архитектуры, духовными центрами, объектами наследия традиционной культуры и памятниками природы. «Вологодчина – это средоточие культурно-исторических ценностей. Здесь расположены 3,5 тысячи памятников истории и культуры. И, конечно же, сегодня она известна каждому жителю нашей страны от мала до велика как родина российского Деда Мороза. Не случайно Вологодчина входит в десятку регионов-лидеров России по количеству туристов в новогодние праздники», – добавил врио губернатора.

Проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» реализуется уже 25 лет. Сейчас это один из самых узнаваемых брендов региона. Только в прошлом году почти 500 тысяч туристов посетили родину Деда Мороза. «Мы намерены использовать лучшие практики успешных туристических регионов. Наша цель не просто разместить побольше гостей. Важно подарить запоминающуюся эмоцию – через архитектурный стиль отелей, через комфорт и насыщенную программу активностей для всех возрастов», – отметил Филимонов.