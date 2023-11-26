В Крыму обвинили Запад в причастности к атакам на полуостров

Глава парламента Крыма Константинов обвинил Запад в причастности к атакам на полуостров

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Константинов, все эти действия не спонтанные, они являются частью «вполне конкретного плана». По его словам, разработка и реализация плана происходит в оперштабе, за которым следят военные и специалисты Запада. Он также подтвердил, что в штабе есть незначительный процент украинцев, но главной или определяющей роли они не играют, передает РИА «Новости».

Константинов добавил, что такая система не смогла бы работать без поставок оружия и военных технологий из западных стран. По его мнению, президент Украина Владимир Зеленский как невоенный человек в принятии таких решений непосредственно не участвует.

Он подчеркнул, что задача украинского лидера заключается в том, чтобы он следил за общей атмосферой русофобии на территории бывшей Украины. В это входит, пояснил Константинов, нанесение любого вреда людям. «В этом состоит их адская природа», отметил он.

Глава крымского парламента сообщил, что Зеленский оперативно этими ударами не руководит, но он несет за них всю полноту политической ответственности.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Запада.

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских дронов над Крымом.