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    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    15 комментариев
    23 ноября 2023, 17:40

    Песков: Россия не представляет угрозу для ЕС, все ровно наоборот

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для европейских стран, на самом деле все ровно наоборот.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину, запись которого опубликована в его Telegram-канале, Песков заявил, что страны Евросоюза являются членами Североатлантического альянса, который все больше приближается к границам России.

    «Это представляет для нас угрозу, именно это заставляет нас делать то, что мы делаем», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Песков сравнил НАТО с автоматом Калашникова, который все равно будет оружием убийства.

    21 ноября 2023, 15:50
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские подразделения планомерно движутся вперед на всех участках в зоне спецоперации на Украине, произошел перелом в пользу армии России, заявил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Предстоящая зима будет выигрышной для Российской армии, а к весне ВС России добьются очень серьезных результатов, написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

    Командир добавил, что ресурсы украинской армии на исходе, Запад «утилизирует» оставшиеся на Украине вооруженные формирования. «И вообще, ничего сейчас не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», – написал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал о количестве снарядов у ВСУ.

    Коментарии (31)
    21 ноября 2023, 17:40
    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России

    Историк Гаспарян: Россия не является правопреемницей Российской империи, чтобы возвращать золотой запас Румынии

    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не является правопреемницей Российской империи, и с этим долгое время были согласны даже западные страны. Если Румыния хочет, она может попытаться обратиться напрямую к потомкам царской семьи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Армен Гаспарян. Ранее в нацбанке Румынии потребовали возвращения золотого запаса страны, эвакуированного в 1916-1917 годах в Россию и конфискованного впоследствии СССР.

    «В своем стремлении раздобыть легких денег Румыния забыла об одном важном нюансе: Россия не является правопреемницей Российской империи. Но Бухарест может попробовать взыскать деньги с династии Романовых, напрямую у царской семьи», – сыронизировал историк Армен Гаспарян.

    «Интересно, что и сами западные государства не считают современную Россию наследницей империи. Еще в XX веке они отказались выдавать нам деньги белых иммигрантов, поскольку не проводили прямую параллель между Советским Союзом и предыдущими государственными формированиями, находившимися на территории страны», – подчеркивает собеседник.

    «Однако им не привыкать менять свое отношение к тому или иному вопросу в зависимости от собственных потребностей. Скорее всего, Бухарест попросту осознал тенденцию по взысканию исторических долгов с соседних государств, которая была запущена Польшей. Сейчас многие восточноевропейские страны пытаются таким образом заработать», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, данные действия хорошо укладываются в парадигму попыток Вашингтона и Брюсселя найти способ выкрасть деньги из замороженных российских активов. Они подыщут якобы причину исторического долга России, а когда Москва откажется по нему платить, просто заберут то, что было арестовано», – полагает он.

    «Тем не менее доказать обоснованность данных взысканий будет непросто. Не думаю, что у Румынии получится разыграть столь сложную комбинацию. К слову, у России тоже есть очень много вещей, которые можно было бы припомнить восточноевропейским государствам, однако заниматься пустым историческим копанием мы не намерены», – резюмирует Гаспарян.

    Ранее стало известно, что нацбанк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР. По озвученным данным, запас содержал около 93,4 тонн золота.

    В него же входили драгоценности королевы Марии, ценности румынского сбербанка, предметы культа и архивы. Как заявил управляющий НБР Мугур Исэреску, проблема эвакуированного в Москву капитала до сих пор незнакома многим иностранным державам и даже лидерам Европы. Он заметил, что в настоящее время нет ни научных, ни художественных материалов, посвященных данной проблеме.

    Между тем проблема тянется уже довольно давно. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.

    Коментарии (6)
    22 ноября 2023, 10:15
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    План Евросоюза по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на закупку вооружений для Киева может провалиться из-за разногласий внутри Союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата.

    Некоторые члены блока, включая Германию, не смогли прийти к единому мнению по поводу условий выделения средств. Страны пытаются договориться о выделении 5 млрд евро в 2024 году и взять на себя обязательства по оказанию дальнейшей поддержки Киева, передает ТАСС.

    Также другой источник сообщил, что различные проекты по поддержке Украины блокирует Венгрия, которая требует сначала обсудить общую стратегию предоставления помощи Украине.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, что Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ.

    Коментарии (47)
    21 ноября 2023, 11:12
    ЕС задумался о санкциях против российских дипломатов

    FT: ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе против дипломатов России

    ЕС задумался о санкциях против российских дипломатов
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Европейского союза обсуждают возможность введения ограничений для российских дипломатов на передвижения в границах содружества, сообщили британские СМИ.

    С соответствующей инициативой выступила Чехия в рамках 12-го пакета антироссийских санкций, пишет газета Financial Times, добавляя, что этот пакет ограничений странам ЕС еще предстоит одобрить.

    Чехия мотивировала свое предложение тем, что под видом российских дипломатов по странам ЕС якобы перемещаются разведчики. Прага требует, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, позволяющие путешествовать только внутри страны пребывания. При этом остальная часть Шенгенской зоны будет для них закрыта, передает ТАСС.

    Кроме того, Прага настаивает, чтобы у российских дипломатов в ЕС принимали только биометрические паспорта. В Чехии утверждают, что такие документы «сложнее подделать».

    Издание добавляет, что обсуждение находится на ранней стадии.

    Напомним, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает также меры против ядерного топлива для АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, кто выиграет от введения таких мер.

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    23 ноября 2023, 15:32
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и другие страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают неприемлемым терроризм в любых его проявлениях, заявил российский президент Владимир Путин.

    «Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», – сказал глава государства в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

    Путин отметил последовательное укрепление сотрудничества стран ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов в области борьбы с терроризмом и рассказал о проведении операции «Наемник».

    «В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», – сказал он.

    В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ.

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    23 ноября 2023, 09:38
    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе

    Президент Чехии Павел предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе

    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чехия и весь Североатлантический альянс воспринимает Россию как «угрозу номер один в Европе», к такой «угрозе» следует «реалистично готовиться», заявил президент республики Петр Павел.

    «Все армии серьезно относятся к ней (к якобы исходящей от России «угрозе» – прим. ВЗГЛЯД), все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание Blesk. Заявление прозвучало на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой. Он добавил, что у России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события.

    При этом российский лидер шутил, что «окно в Европу» можно «прикрыть, когда дует, чтобы не простудиться».

    Коментарии (27)
    21 ноября 2023, 12:14
    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Политолог Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену
    @ Andreas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Министр оборон ФРГ Борис Писториус, как и его американский коллега Ллойд Остин, приезжают на Украину, чтобы предотвратить хаос, который может вызвать грызню внутри руководства страны. Также они рассматривают варианты замены Владимира Зеленского, если тот выйдет из-под контроля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом.

    «Западные политики посещают Украину с двумя целями. Во-первых, им надо предотвратить внутреннюю грызню внутри местных элит. Хаос во власти, который может перекинуться на армию, европейцам и американцам сейчас не нужен. Во-вторых, они приезжают на «смотрины». Проверяют, действительно ли Залужный способен заменить Зеленского в случае необходимости», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Если Зеленский «потеряет берега» и начнет активно демонстрировать свои амбиции, то его уберут. Он должен идти в русле политики, указанной Западом. Залужный подходит в качестве кандидата на замену. Главком ВСУ удобен для американцев и европейцев, но не для Украины. Генерал – это ястреб, который продолжит боевые действия, что приведет страну к еще большей трагедии», – отмечает собеседник.

    «Зеленский был бы рад избавиться от Залужного, впрочем, как и от Буданова, но, видимо, пока не может этого сделать. Если бы такая возможность была, он бы ею уже воспользовался. За начальником ГУР стоит разведка, за главкомом ВСУ – армия. Однако если Зеленский реально почует опасность, то все-таки попробует устранить конкурентов», – резюмировал Скачко.

    Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев во вторник утром. Заранее о визите не сообщалось. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, у политика запланированы встречи с Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что военный, который решает пойти в политику, не должен «заниматься войной». По его словам, в таком случае представитель вооруженных сил будет вести себя на передовой «как политик, а не как военный», что является «большой ошибкой», передает The Sun.

    «При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, существует понятие иерархии», – отметил Зеленский. Он полагает, что украинские военные пошли в политику после Евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация уничтожена».

    Накануне министр обороны США Ллойд Остин также посетил Киев. В заявлении министерства говорится, что визит главы Пентагона призван «укрепить решительную поддержку США борьбы Украины за свободу». На встрече обсуждалось «обеспечение ВСУ боевыми возможностями, необходимыми им как для зимы», так и для будущего.

    На прошлой неделе Киев посетил новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Он заявил, что Лондон продолжит оказывать Украине моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку так долго, как это будет нужно.

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    21 ноября 2023, 12:40
    Политолог: Чехия становится локомотивом европейской русофобии

    Политолог Трухачев: Демонстративной русофобией Чехия пытается укрепить свои позиции в ЕС

    Политолог: Чехия становится локомотивом европейской русофобии
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью сильнейшей антироссийской риторики Чехия пытается усилить собственные позиции в ЕС. Данная тактика прекрасно работает в текущих реалиях, однако не все государства союза готовы поддержать напор Праги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в границах ЕС.

    «Вероятность того, что в ЕС поддержат инициативу Чехии, невелика. Скорее всего, европейские дипломаты побоятся зеркальных ограничений со стороны Москвы. Получить запрет на передвижение по территории РФ никто не хочет. Однако Брюссель может предложить Праге компромисс. Например, усилить меры контроля над сотрудниками российских посольств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Разумеется, данные меры не соответствуют каким-либо нормам ведения международной политики. Запад просто отменил все правила дипломатии. Вашингтон напористо пытается диктовать всему миру, что считать уместным, а что нет. И в этом плане Чехия выглядит вполне уместно», – отмечает он.

    «Это не последняя страна в ЕС, у нее тоже имеются свои геополитические амбиции. Долгое время Прага пыталась играть роль моста между Восточной и Западной Европой. Однако конъюнктура изменилась. Вкладывать политический капитал в русофобию стало в разы выгоднее», – считает политолог.

    «Поэтому Чехия и переформатировала свое поведение на международной арене. Теперь эта страна отчаянно борется за полное уничтожение связей с Москвой. И надо признать, что Прага за короткий промежуток времени сумела серьезно утвердиться в ЕС. Теперь она является почетным обладателем звания «локомотив русофобии», – подчеркивает собеседник.

    «К тому же с помощью столь резких заявлений Чехия пытается выторговать себе более выгодные условия по другим вопросам внутренней политики Евросоюза. Так, долгое время Прагу корили за нежелание принимать ближневосточных мигрантов. Сейчас же происходит своеобразный торг: страна как бы просит закрыть глаза на некоторые «грешки» в обмен на усиленную конфронтацию с Россией», – резюмирует Трухачев.

    Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в границах ЕС. Об этом сообщает издание Financial Times. Подчеркивается, что инициатива Праги была высказана в рамках обсуждения 12-го пакета санкций в отношении Москвы. При этом организации еще предстоит согласовать полный перечень новых запретов.

    Свое предложение Чехия мотивировала тем, что якобы по территории ЕС под видом дипломатов зачастую перемещаются российские разведчики. В связи с этим Прага настаивает на получении представителями РФ визы и вида на жительства только внутри одной страны пребывания. Таким образом, путь в остальную часть Шенгенской зоны российским дипломатам будет закрыт.

    Кроме того, подчеркивается, что сотрудникам МИД РФ в дальнейшем при поездке в ЕС необходимо использовать исключительно биометрические паспорта, поскольку их «сложнее подделать». В настоящий момент обсуждение данного решения находится на начальной стадии.

    Это не первый случай проведения Прагой русофобской политики. Так, в ноябре Чехия внесла в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». Данной организации принадлежит большое число объектов недвижимости, которые находятся в собственности Москвы. Таким образом, любые коммерческие операции, проведенные этим ведомством на территории европейской страны, считаются недействительными.

    Фактически Чехия заморозила все имущество, принадлежащее предприятию. Речь идет о недвижимости, расположенной преимущественно в Праге и Карловых Варах. Однако принятое государством решение не будет распространяться на объекты, собственником которых является посольство РФ. Часть имущества «Госзагрансобственность» уже опломбировано властями государства.

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    23 ноября 2023, 12:42
    Политолог: Победа правых в Нидерландах показала идеологический раскол в ЕС

    Политолог Корнилов: Россия может рассчитывать на некоторое потепление в диалоге с Нидерландами

    Политолог: Победа правых в Нидерландах показала идеологический раскол в ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Партии свободы» предстоит сформировать правящую коалицию. Сделать это будет непросто, поскольку не все политические силы страны готовы разделить ее взгляды. Однако Амстердам получил шанс на потепление в диалоге с Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что на парламентских выборах в Нидерландах лидирует крайне правая «Партия свободы».

    «В Нидерландах сложилась очень непростая ситуация. Несмотря на то что «Партия свободы» заняла лидирующие позиции по итогам парламентских выборов, количества полученных мест в правительстве все еще недостаточно для единоличного управления страной. Придется договариваться, искать союзников, с которыми можно будет сформировать коалицию», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Однако текущая электоральная кампания оказалась настолько жесткой, что большинство политических сил еще до подведения итогов голосования заявили о нежелании сотрудничать с «Партией свободы». Фактически страна замерла в ожидании серьезного кризиса власти», – отмечает собеседник.

    «Процесс формирования правительства может растянуться на недели, а может, и месяцы. Это, разумеется, ставит под угрозу сохранение власти за Гертом Вилдерсом, который, будучи главой победившей партии, должен занять и кресло премьер-министра», – подчеркивает эксперт.

    «На мой взгляд, его шансы удержаться не превышают 60%. Однако, если ему удастся выдержать напор либеральных оппонентов, то Россия может рассчитывать на некоторое потепление в диалоге с Нидерландами. Вилдерс всегда негативно высказывался о попытках ЕС очернить образ Москвы», – уточняет он.

    «Кроме того, его позиция по ситуации вокруг Украины также сильно отличается от общепринятой в западных странах точки зрения. Он достаточно часто критиковал колоссальные объемы помощи, посылаемые Европой ВСУ. России можно работать с этим политиком и по крайней мере надеяться на нейтральный подход при обсуждении проблем», – считает политолог.

    «Интересно, что в Брюсселе и Вашингтоне победу «Партии свободы» восприняли с невероятной болью. Газеты пестрят яркими заголовками вроде «На выборах в Нидерландах выиграл Владимир Путин». Это о многом говорит. Масштаб проблемы не может быть не заметен для бюрократов ЕС. Остается надеяться лишь на то, что Вилдерсу удастся сохранить власть», – резюмирует Корнилов.

    Ранее стало известно, что на парламентских выборах в Нидерландах лидирует крайне правая «Партия свободы». Согласно данным экзитпола, проведенного центром исследования общественного мнения Ipsos, организация может рассчитывать на 35 из 150 мест в правительстве страны. Это на 18 кресел больше, чем было до этого.

    Второе место с большим отставанием занимает альянс из двух политических сил: «Партии труда» и «Зеленых левых». Коалицию возглавляет бывший первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс. Разгромным оказалось выступление в рамках текущей электоральной кампании для «Народной партии за свободу и демократию».

    Эта партия не проигрывала выборы с 2010 года. Сейчас она занимает лишь третье место. Некогда правящая партия в настоящий момент может рассчитывать лишь на 23 места в парламенте. Это ее худший результат за последние 17 лет.

    На победу «Партии свободы» уже успели отреагировать другие влиятельные политики правого толка. «Ветер перемен уже здесь!» – цитируют премьер-министра Венгрии Виктора Орбана РИА «Новости» в своем Telegram-канале. В схожем ключе высказалась и лидер «Национального объединения» в нижней палате парламента Франции Марин Ле Пен. По ее мнению, в ЕС до сих «жива надежда» на изменения.

    Накануне газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как именно выборы в Нидерландах повлияют на отношения Амстердама и Москвы.

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    22 ноября 2023, 21:57
    Захарова раскритиковала отказ Германии от выплат ленинградским блокадникам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Германии в выплатах участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда нееврейского происхождения является неприемлемым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, немецкие власти отказались удовлетворить обращение ленинградских блокадников с просьбой распространить гуманитарно-компенсационные выплаты на всех блокадников вне зависимости от их национальной принадлежности, передает ТАСС.

    «Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными отговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны», – сказала дипломат на брифинге.

    «Позиция, занятая властями ФРГ, в отношении блокадников не еврейской национальности представляется откровенно вопиющей на фоне параллельно осуществляемых германским государством на протяжении десятилетий социальных выплат гражданам Германии, проходившим в период Второй мировой войны службу в войсках СС, а также гражданам других государств, которые сотрудничали с нацистским Третьим рейхом, включая участников коллаборационистских вооруженных формирований, причастных к блокаде Ленинграда», – подчеркнула она.

    В завершение Захарова призвала власти ФРГ «услышать обращения оставшихся в живых немногочисленных блокадников и достойно отреагировать на них».

    В январе 2021 года Россия уже призывала Германию выплатить компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей. В ОП назвали оскорбительным решение ФРГ о выплате компенсации не всем блокадникам. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал это решение вопиющей несправедливостью.

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    22 ноября 2023, 02:28
    Небензя назвал опыт Украины предостережением для других стран

    Небензя назвал трагический опыт Украины предостережением для стран, где Запад купил агентов влияния

    Небензя назвал опыт Украины предостережением для других стран
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Трагический опыт Украины должен стать предостережением для всех стран, где Запад за последние десятилетия расставил свои сети, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине Небензя заявил, что этот опыт должны учитывать все государства, в которых у Запада для реализации «узкокорыстных геополитических» интересов есть «прикормленные НПО» и «купленные агенты влияния», передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что страны Запада, «запустив этот дремлющий до поры до времени механизм», готовы пойти на любые «преступления и жертвы», они «с легкостью закроют глаза на любые самые отвратительные нарушения прав человека», руководствуясь двойными стандартами.

    После евромайдана Украина потеряла свои достоинство и независимость, это должно быть «зловещим напоминанием о том, чего может стоить отказ от собственных интересов и полное подчинение Западу», сказал Небензя.

    Он напомнил, что в ходе евромайдана произошла «преступная провокация радикальной оппозиции с расстрелом протестующих», в результате которой погибли более 100 человек. Было и «политическое мошенничество» – оппозиция «дезавуировала подписанные при гарантии Германии, Франции и Польши соглашения о переходном периоде и отстранила Януковича от власти в нарушение конституции страны».

    Комментируя визит главы Евросовета Шарля Мишеля в Киев в годовщину евромайдана, Небензя сказал, что Мишелю «стоило приехать для того, чтобы извиниться перед украинцами за все те обещания, которые ЕС дал, но не смог и не может выполнить».

    Он подчеркнул, что Киев взял на вооружение террористические методы и кичится этим. Учитывая, что нынешние власти Украины и их «западные кукловоды» отвергают возможность «сценария, при котором Украина перестанет быть антироссийской», России «придется выполнять цели СВО военным путем», заявил дипломат.

    8 декабря Россия проведет заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» по Украине.

    21 ноября 2013 года в Киеве начались протесты, которые вошли в историю как евромайдан. Нынешняя власть в Киеве отмечает эту дату как «День достоинства и свободы», но в результате Майдана страна постепенно потеряла всякий суверенитет, впав в полную зависимость от Запада, а последовавший конфликт с Россией лишил ее перспектив для развития.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    23 ноября 2023, 14:24
    Силы России уничтожили штурмовую группу ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ в районе Приютного на Южно-Донецком направлении.

    Подразделения группировки войск «Восток» сорвали атаку украинской армии в районе Приютного, уничтожив штурмовую группу 127-й бригады теробороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки поразили сосредоточение живой силы и техники 72-й мехбригады украинских войск в районе Новомихайловки в ДНР. ВСУ потеряли две бронемашины, два автомобиля и до 60 бойцов.

    Ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении.

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    21 ноября 2023, 03:00
    Орбан призвал граждан Венгрии не «танцевать под дудку Брюсселя»

    Орбан осудил ЕС за попытку заставить Венгрию «танцевать под дудку Брюсселя»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС хочет дать Украине больше денег и оружия, но граждане Венгрии не должны «танцевать под дудку Брюсселя», заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что бюрократы в Брюсселе «снова хотят сказать» венграм, «как жить». «Они хотят дать Украине больше денег и больше оружия, они хотят, чтобы у нас не было сокращений расходов на ЖКХ, если у них их нет, и они хотят, чтобы мы, венгры, впустили к себе мигрантов», – приводит его слова ТАСС.

    Однако жители Венгрии, как подчеркнул премьер, не желают «танцевать под дудку Брюсселя». В связи с этим Орбан попросил сограждан «высказать свое мнение и заполнить анкету национальной консультации», посвященной темам, по которым Будапешт спорит с Брюсселем, передает РИА «Новости».

    Орбан сам опубликовал заполненную анкету, в которой выступил за сохранение льготных коммунальных платежей, пролонгирование замороженной процентной ставки на 2024 год, сохранение налога на сверхприбыль для крупных компаний, а также против размещения мигрантов в стране в соответствии с новыми правилами ЕС.

    Из 11 вопросов, включенных в анкету, четыре затрагивают Украины: о вступлении этой страны в ЕС, поставках ей вооружений, оказании финансовой помощи, а также об импорте украинского зерна. Также есть вопросы об отношении к ЛГБТ-пропаганде и финансированию политических партий из-за рубежа.

    Напомним, Орбан заявил, что без радикальных перемен Евросоюз распадется, нынешняя политика Брюсселя «забивает гвозди в крышку гроба» ЕС. Он подчеркнул, что Будапешт выступает против «промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжений мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии».

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    21 ноября 2023, 04:56
    Словакия пригрозила продлить запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины

    Глава Минсельхоза Словакии Такач сообщил о готовности страны продлить запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Если Еврокомиссия не защитит рынки стран Евросоюза от дешевых поставок сельхозпродукции с Украины, Словакия готова продлить запрет на ввоз украинского зерна, заявил глава Минсельхоза Словакии Рихард Такач.

    По итогам заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству Такач сообщил, что его страна «продлит запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины», если ЕК «не изыщет иной способ решения проблемы». Такач заверил, что Словакия выступает за перевозку зерна с Украины через ЕС в третьи страны по специальным транзитным коридорам, передает ТАСС.

    Напомним, Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти ряда стран, включая Словакию, продлили запрет в одностороннем порядке.

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    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    22 ноября 2023, 05:54
    Европарламент согласился открыть офис на Украине

    В ответ на просьбу Зеленского Европарламент согласился открыть офис на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Европарламент одобрил решение открыть офис на Украине, чтобы усилить поддержку Верховной рады, сообщили СМИ.

    Зеленский в марте попросил главу Европарламента Роберту Метсолу открыть представительство на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    В соответствующем документе сообщается, что офис ЕП позволит его комитетам получать информацию «о текущих вопросах и процессах» как на Украине, так и в «странах Восточного партнерства», передает ТАСС.

    Напомним, во вторник с необъявленным визитом в Киев в десятую годовщину Евромайдана прибыл глава Евросовета Шарль Мишель.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




    Результаты
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