Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.4 комментария
В Финляндии отказались ужесточать ограничения на границе с Россией
Вице-канцлер юстиции Финляндии Пуумалайнен отказался ужесточать ограничения на границе с Россией
Предложение правительства Финляндии об ужесточении ограничений на российско-финской границе не получило поддержки вице-канцлера юстиции страны Микко Пуумалайнена.
Пуумалайнен отклонил ужесточение ограничений на границе Финляндии и России, так как это препятствовало бы подаче заявлений о предоставлении убежища, сообщил телерадиоканал Yle со ссылкой на источник в канцелярии канцлера юстиции, передает ТАСС.
Уточняется, что в предложении финского правительства отсутствовали гарантии подлинной и эффективной возможности обратиться за международной защитой, закрепленной в Конституции Финляндии, законодательстве Евросоюза, Европейской конвенции по правам человека и прочих документах по правам человека.
На прошлой неделе Финляндия решила закрыть четыре из девяти КПП на российско-финской границе в ответ на приток мигрантов и начала возводить ограждения на границе с Россией. Финские СМИ также писали о вероятном закрытии всех пропускных пунктов на российско-финляндской границе в ближайшие дни. Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о рассмотрении новых ограничений на российской границе.