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У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая
Военкор Коц: У российских военных в Херсонской области заметили мотовездеходы из Китая
Мотовездеходы Desertcross 1000-3 от китайской компании AODES замечены в районе села Крынки Херсонской области, сообщил военкор Александр Коц.
В своем Telegram-канале военкор отметил, что у мотовездеходов Desertcross 1000-3 грузоподъемность составляет 550 кг. По его словам, их снаряженная масса – 1050 кг, полная масса – 1600 кг, а масса буксируемого прицепа – 300 кг. Он добавил, что в них расположено три места, а мощность составляет 87 л.с., и мотовездеход имеет бензиновый тип двигателя.
Коц уточнил, что максимальная скорость мотовездеходов – 80 км/ч, запас хода – 250 км, а глубина преодолеваемого брода – 0,4 м. Он подчеркнул, что мотовездеход оборудован двумя грузовыми платформами – спереди и сзади.
«Для эвакуации и подвоза БК – самое то», – приводит мнение военных военкор.
Ранее в конструкторском бюро (КБ) «Восток» сообщили, что бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель».