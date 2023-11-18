У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?8 комментариев
Десятки тысяч людей вышли на протест в Мадриде против премьера и амнистии сепаратистов
Тысячи людей вышли на акцию протеста в испанской столице против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии и против главы правительства Педро Санчеса.
Демонстрация прошла под девизом: «Не от моего имени: ни амнистии, ни самоопределения, за свободу, единство и равенство!», передает ТАСС.
На митинг люди пришли с флагами Испании и Евросоюза.
Ранее Конгресс депутатов Испании утвердил кандидатуру 51-летнего лидера Испанской социалистической рабочей партии Санчеса на пост премьер-министра.