  • Новость часаГруппировка ВС России «Центр» отбила девять атак ВСУ
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    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке
    Эксперт: Советы евреям не носить иудейские символы в Мюнхене – это очень страшный звоночек
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    ВСУ пожаловались на отсутствие снарядов к британским гаубицам
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Небензя: Украинское контрнаступление можно считать законченным
    Захарова и Эрдоган осудили Блинкена за национальную предвзятость к ситуации в Израиле
    Угрозы от Катара устроить дефицит газа распространял фейковый аккаунт
    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    11 комментариев
    14 октября 2023, 05:31

    ВС России нанесли авиаудары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Запад» ВС России нанесли удары по пяти командно-наблюдательным пунктам ВСУ.

    Они находились в районах Степовой Новоселовки и Петропавловки на купянском направлении, передает ТАСС со ссылкой на слова начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

    Противник на этом направлении потерял четыре минометных расчета, ЗРК Стрела-10», артиллерийское орудие Д-20 и беспилотник.

    Ранее сообщалось, что группировка ВС России «Центр» отбила девять атак ВСУ.

    13 октября 2023, 17:20
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что продается, в частности, оружие, но усомнился, что это делается на уровне руководства в Киеве.

    «Продают все, что угодно, все, что можно продать. Если оружие продается, продают оружие. Тем более что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока – это само собой разумеется, точно продают», – заявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В распоряжении России имеется информация о продажах оружия Украиной, в том числе на Ближний Восток, сообщил Путин. Однако российский лидер усомнился, что за этим стоит украинское руководство.

    «У нас, конечно, есть данные о продажах вооружения в том числе на Ближний Восток… У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины – понятно – но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно, там поток целый», – сказал он.

    Путин также усомнился, что Украина поставляет вооружение ХАМАС, но не исключил утечку оружия с ее территории. «Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен – очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать», – сказал президент.

    Ранее турецкие СМИ сообщили об использовании ХАМАС американского оружия с Украины.

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    13 октября 2023, 18:28
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины оказались загнаны в ловушку российскими войсками в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.

    Он считает, что силы РФ вскоре возьмут украинских военных в котел. При этом Киев вместо отхода на позиции посылает подкрепления, чем делает только хуже, так как русские их уничтожают, передает РИА «Новости».

    Риттер прогнозирует, что конфликт вскоре завершится полным крахом украинской армии, так как у ВСУ кончаются люди и вооружение, а контрнаступление просто остановлено.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ потеряли с начала июня в ходе так называемого контрнаступления 90 тыс. человек.

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    13 октября 2023, 15:29
    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»

    Politico: Колебания Шольца по поставкам Taurus выводят Киев из себя

    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Колебания канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus «вызывают возмущение в Киеве», пишут американские СМИ.

    Тем не менее у Берлина есть немало причин для такой осмотрительности, считает газета Politico. Автор статьи полагает, что Германия не торопится поставлять ВСУ это оружие из-за особенностей взрывателя и возможности нанести удар по Крымскому мосту, передает РИА «Новости».

    Как объясняет издание, Крымский мост является для киевского режима «чрезвычайно важным». В публикации напоминают, что Киев уже предпринимал попытки уничтожить его. «Именно по этой причине Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus», – говорится в публикации.

    Авторы статьи напоминают о словах Шольца, что он, как канцлер, обязан обеспечить, чтобы Германия «не стала участницей конфликта».

    Кроме того, в Германии опасаются, что Taurus может попасть в руки российских военных, и тогда Москва получит секретную информацию, пишет газета, называя это оружие «единственным реальным средством» Берлина «для нанесения ударов по объектам в глубине обороны».

    «Несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается, и не исключено, что он может сдаться», – заключается в статье.

    Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что у Киева якобы имеются «отработанные экспериментальные образцы» ракет с дальностью полета 750 км – 1000 км. Дальность полета Taurus составляет 500 км.

    Военный эксперт Константин Сивков заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Он предположил, что ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные.

    Коментарии (9)
    13 октября 2023, 12:56
    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км

    Военный эксперт Сивков: Украина выдает за собственную разработку полученные от Запада дальнобойные ракеты

    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Скорее всего, ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета до одной тыс. км.

    «Из слов Подоляка не понятно, о каких именно ракетах идет речь. Если Украина решила увеличить дальность имеющихся баллистических снарядов, то достичь этого можно через наращивание их массы. В принципе, реализовать это относительно нетрудно», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако если речь идет о крылатых ракетах, то создать их гораздо труднее. Тем не менее, на Украине оставались самолеты Ту-160, которые были способны запускать подобные ракеты. Теоретически, у ВСУ могли сохраниться некоторые советские образцы, из которых вполне реально соорудить нечто новое», – отмечает эксперт.

    «К тому же Подоляк говорит об экспериментальных образцах. На то, чтобы превратить это в серийные модели, уйдет немало времени. Современные ракеты должны быть оснащены качественными системами наведения. Сомневаюсь, что Украина в состоянии самостоятельно произвести их. Скорее всего, этим заявлением офис Зеленского попросту пытается намекнуть западным странам на необходимость увеличения финансирования ВСУ», – считает Сивков.

    «Нельзя исключать и того, что Подоляк начал выстраивать фундамент под передачу Украине дальнобойных ракет. Логика проста: США или государства ЕС направят союзнику новейшие снаряды, способные преодолевать расстояние в тысячу км, а в новостях нам расскажут о запусках боеприпасов украинского производства», – уточняет собеседник.

    «Если у противника появятся столь мощные ракеты, то, разумеется, это будет представлять существенную угрозу для безопасности России. В частности, перед ВСУ откроются возможности нанесения мощных ударов далеко вглубь страны. Вместе с тем, я уверен, что наши системы ПВО готовы к отражению любой угрозы», – резюмирует Сивков.

    Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета 750 – одна тыс. км. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, ВСУ нуждается «не только в производстве дронов, но и в ракетном производстве». Он отметил, что страна могла бы добиться паритета в вооружении с Россией.

    Однако Подоляк подчеркнул, что это может быть достигнуто только при условии получения инвестиций из западных стран. Он также признал, что Украине не удастся сделать «за полгода, например, тысячу ракет или две». Тем не менее, по его мнению, власти государства «над этим работают».

    Напомним, Владимир Зеленский уже сообщал об успешном применении ВСУ оружия с дальностью 700 км. При этом он подчеркивал, что речь идет об образцах непосредственно украинского производства. Тогда военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что противник, скорее всего, имеет в виду новые БПЛА. Он также отметил, что страна не в состоянии создавать «самые ценные запчасти» беспилотников и занимается исключительно сборкой дронов.

    В настоящий момент некоторые западные страны сообщают о готовности передать ВСУ дальнобойные ракеты. Так, президент США Джо Байден говорил об отправке на Украину снарядов ATACMS, способных преодолевать расстояние в 300 км. В свою очередь, правительство Германии заявляло о намерении «в ближайшее время» сообщить о возможности поставить боеприпасы Taurus.

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    13 октября 2023, 14:28
    Украинский «Шахтер» подтвердил побег «пророссийского» футболиста Роспутько
    Украинский «Шахтер» подтвердил побег «пророссийского» футболиста Роспутько
    @ IMAGO/Jan Huebner/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Футболист молодежной команды Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет, сообщил украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол».

    В клубе заявили, что игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет, информации о том, куда он пропал, нет, передает ТАСС.

    В «Шахтере» отметили, что клуб обратился к Роспутько с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды, в противном случае с ним расторгнут контракт по его вине.

    Ранее RT со ссылкой на портал Sport.ua сообщил, что Роспутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР.

    По другой версии, причиной исчезновения стало нежелание игрока продлевать контракт с командой из-за плохих условий.

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    13 октября 2023, 13:37
    На Западе высоко оценили скорость российского танкостроения
    На Западе высоко оценили скорость российского танкостроения
    @ Марина Молдавская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные обозреватели проанализировали данные украинской стороны о якобы увеличении случаев поражения новейших танков Т-90М на фронте. Однако, как объяснили западные эксперты, для киевского режима это не повод для радости.

    Украинская сторона насчитала, что Россия по состоянию на середину сентября якобы лишилась на поле боя 40 единиц Т-90М. «Хотя, на первый взгляд, это может показаться недостатком для ВС РФ и преимуществом для ВСУ, ситуация далека от однозначной. Рост потерь Т-90 на самом деле соответствует росту числа этих танков, поставляемых на линию фронта. По сути, Россия теряет больше ОБТ Т-90, потому что ей есть что терять», – говорится в статье World Defence News, содержание которой приводит «Военное обозрение».

    Предположительные потери, как считают авторы публикации, являются ожидаемым риском при увеличении развертывания техники.

    «Для Украины ситуация более серьезная. Неспособность производить новые танки делает их зависимыми от иностранной помощи, которая является ограниченной», – пишет западное издание.

    Так, завод имени Малышева в Харькове, являясь главным танковым предприятием Украины, не производил новых танков уже три десятилетия. Вместо этого он занят восстановлением и модернизацией старых танков советской эпохи. Да и удары по нему наносились уже несколько раз.

    «Для сравнения: Россия потенциально в состоянии произвести за шесть месяцев достаточно новых танков Т-90МС, чтобы превзойти все имеющиеся на Украине современные западные ОБТ», – делает вывод автор.

    Ранее китайские СМИ восхитились российским «летающим» танком.

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    13 октября 2023, 13:03
    Российские десантники сожгли два танка и БМП с пехотой ВСУ под Артемовском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет ПТРК «Фагот» ВДВ уничтожил два украинских танка и американскую БМП Bradley с пехотой ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Как рассказал боец расчета с позывным «Бурят», при выполнении задачи были уничтожены два танка противника и Bradley, также были потери в пехоте противника, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что расчет ПТРК также уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в лесной посадке под Артемовском.

    Ранее в плен под Артемовском сдались двое десантников 77-й бригады ВСУ.

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    13 октября 2023, 18:20
    Небензя: Украинское контрнаступление можно считать законченным
    Небензя: Украинское контрнаступление можно считать законченным
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска несколько дней как перешли к активным боевым действиям по всему фронту, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    На созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву Василий Небензя заявил, что так называемый контрнаступ Украины можно уже считать законченным. ВС России уже как несколько дней перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему украинское военное руководство вынуждено признавать фактический провал «контрнаступа», на который в Киеве возлагали столь много надежд.

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    13 октября 2023, 13:40
    В Мраморном море столкнулись сухогрузы из России и с Украины

    Сухогруз с зерном с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России

    Tекст: Ольга Никитина

    В Мраморном море в Турции произошло столкновение двух сухогрузов с зерном, сообщили в генеральном управлении береговой охраны страны.

    Как уточнил источник РИА «Новости», одним из судов был 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH, перевозивший пшеницу. Он шел из украинского порта Измаил в Валенсию. Вторым был сухогруз ASOMATOS длиной в 169 метров, который с зерном на борту шел из порта Кавказ в России в израильский Ашдод.

    Первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе – под флагом Панамы.

    По данным источника, в результате происшествия судна получили материальный ущерб, однако никто не пострадал. Также не зафиксировано экологического ущерба.

    Как сообщили в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков, ASOMATOS перевозил 25 тыс. тонн зерна. На судне находился 21 член экипажа, россиян среди них нет. Большинство – индонезийцы (14 человек), пятеро являются гражданами Египта, двое – Румынии, один грек.

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    13 октября 2023, 21:57
    Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование

    Зеленский попросил передать Украине системы ПВО в аренду на зиму

    Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина попросила у некоторых стран системы противовоздушной обороны (ПВО) хотя бы на зимний период, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и. о. премьера Нидерландов Марком Рютте.

    Как указал Зеленский, к некоторым странам Киев обращается для того, чтобы они передали на зимний период некоторые системы. «Таким образом, есть системы, которые придут и будут у нас, а есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы их взять на зимний период», – сказал он, передает ТАСС.

    По его словам, власти Украины активно работают над увеличением количества систем ПВО, в частности, в целях защиты энергетических объектов и коридора для вывоза зерна.

    «У нас есть мощный план того, что нам нужно. И он действительно разработан в деталях, и у наших партнеров это есть – у всех европейских партнеров, партнеров из США, из Азии и так далее. Это сложное задание, каждый месяц у нас добавляются системы. Я не могу вам сказать, где будут эти системы, и не могу вам сказать количество», – добавил Зеленский.

    Он отметил, что самым главным в пакете помощи от Нидерландов считает передачу дополнительных ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Накануне Зеленский попросил участников контактной группы по поставкам вооружений Киеву в формате Рамштайн передать Киеву системы ПВО большой дальности.

    Коментарии (19)
    13 октября 2023, 19:08
    ВСУ пожаловались на отсутствие снарядов к британским гаубицам

    Telegraph: У украинских военных не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам

    ВСУ пожаловались на отсутствие снарядов к британским гаубицам
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские военные пожаловались на отсутствие снарядов к гаубицам, которые отправила Киеву Британия, сообщили британские СМИ.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на артиллеристов ВСУ, прошедших обучение в странах НАТО, британские артиллерийские орудия, поставленные Украине, «замолкают на поле боя из-за недостатка боекомплекта», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что некоторым подразделениям пришлось перейти на орудия времен Второй мировой войны, поскольку снаряды имелись только к ним.

    Артиллерист с позывным Мирон 80-й десантно-штурмовой украинской бригады сообщил, что его подразделение, которое получило 36 гаубиц из Британии, за неделю выпустило всего пять снарядов из-за острой нехватки боекомплекта. Он также предположил, что с таким количеством оружия они могут «скоро перейти на лук и стрелы».

    В сентябре Kyiv Independent по итогам общения с военными ВСУ на Харьковском направлении сообщило, что военнослужащие ВСУ жалуются на неэффективную подготовку и непонимание инструкторами НАТО специфики военных действий на Украине.

    Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями.

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    13 октября 2023, 21:24
    Украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском

    Пленный ВСУ рассказал о нехватке солдат для контрнаступления под Артемовском

    Украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сдавшийся в плен украинский боец 77-й бригады Артур Бойчук рассказал о нехватке солдат на участке фронта под Артемовском.

    По словам украинского пленного, в рядах ВСУ на Артемовском направлении не хватает солдат для контрнаступления, передает РИА «Новости».

    «Нас осталось, может, человек 20 из роты в 60… Как мы сюда приехали 22 июля (этого года), было много людей, даже спать негде было. А сейчас пусто», – рассказал агентству боец.

    Сослуживец Бойчука Александр Геращенко, также сдавшийся в плен, добавил, что новые бойцы на Артемовский участок фронта не прибывают, несмотря на большие потери. «По факту мы штурмовики, а что штурмовать – людей нет. Мы просто в обороне. Людей не хватает», – сказал он.

    Ранее двое десантников 77-й бригады ВСУ сдались в плен под Артемовском.

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    13 октября 2023, 15:50
    ВС России поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ

    Минобороны: ВС России за неделю поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил (ВС) России поразили за неделю украинский штурмовик Су-25, зенитный ракетный комплекс С-300, пусковую установку системы «Точка-У» и две радиолокационные станции СТ-68У, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что штурмовик Су-25 воздушных сил Украины был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области.

    Кроме того, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» поражена в районе населенного пункта Пересечное Харьковской области, зенитный ракетный комплекс С-300 в районе города Николаев, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области, говорится в сообщении.

    Российскими силами уничтожены склады авиационных средств поражения в населенном пункте Дубиевка Черкасской области и Прилуки Черниговской области, а также хранилища авиационного топлива на аэродромах: «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород» в Полтавской области.

    Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Помимо этого, средствами ПВО за неделю перехвачено 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун». Кроме того, уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7 тыс. 790 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 тыс. 546 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 тыс. 753 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 тыс. 143 единицы специальной военной автомобильной техники», – сообщило Минобороны.

    Ранее в Сети появились кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

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    13 октября 2023, 10:07
    На Западе объяснили появление Зеленского на встрече, которая ему «не по рангу»

    El Mundo: Зеленский испугался, что США переключатся на помощь Израилю

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Владимира Зеленского лично посетить заседание министров обороны стран – членов НАТО, в котором должны принимать участие те, кто ниже его по рангу, объясняется страхом президента Украины, что США переключат свое внимание на Израиль, пишут западные СМИ.

    «Странность заключается в том, что он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу», – передает канал «360» сообщение испанского издания El Mundo.

    Киев в последнее время охвачен беспокойством, что в центре внимания всего мира, в том числе США, окажется не Украина, а Израиль и надвигающаяся война на Ближнем Востоке, пишет газета.

    Газета Politico назвала ранее приезд Зеленского на встречу глав Минобороны стран НАТО «отчаянным шагом».

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    13 октября 2023, 15:21
    Медведев задал Западу вопрос о требовании Израиля к жителям Газы

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что «западные партнеры» стыдливо молчат по поводу требования Израиля об эвакуации около 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в срок 24 часа.

    «Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?» – поинтересовался он в своем Telegram-канале.

    Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал требование Израиля к жителям Газы «абсолютно нереалистичным».

    Движение ХАМАС в свою очередь призывало жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля.

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    Для удара по Байдену Кеннеди придется предать отца

    Роберт Кеннеди – младший, пообещавший завершить конфликт на Украине за 100 дней и «на лучших условиях», заявил об участии в президентских выборах США в качестве независимого кандидата. По сути, это объявление войны его однопартийцу – президенту Джо Байдену, а итоги этой войны грозят стать для Байдена плачевными. Подробности

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    Зачем Россия и Киргизия объединили системы ПВО

    Киргизия ратифицировала соглашение о региональной системе ПВО с Россией. Рядом с авиабазой Кант будет выделен участок для размещения войск и техники. В Бишкеке говорят, что тем самым подтвердили приверженность к укреплению стратегических отношений с Москвой. В чем еще заключаются особенности этого соглашения и какие преимущества оно дает России? Подробности

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    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите

    Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

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