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Комитет Думы рекомендовал принять проект о добровольцах Росгвардии
Комитет Думы рекомендовал принять в I чтении проект о добровольцах Росгвардии
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь в составе добровольческие формирования. Законопроект внесен на рассмотрение палаты группой депутатов и сенаторов в сентябре в пакете с еще четырьмя инициативами.
Новые нормы направлены на возможность Росгвардии иметь у себя в составе добровольческие формирования и распространение на добровольцев льгот и соц гарантий, которые действуют для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих в выполнении задач ВС, передает ТАСС.
Так, в законе «Об обороне» предлагается прописать, что добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией по решению президента. Формирования смогут быть привлечены для выполнения отдельных задач в области обороны в период действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта и в случае введения режима КТО, а также при использовании войск нацгвардии за пределами России.
Ранее в Госдуму внесли пакет законопроектов о добровольцах Росгвардии.