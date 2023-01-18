Опубликованы архивные документы к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

Минобороны опубликовало архивные документы к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

Минобороны России к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда в рамках проекта «Яркая «Искра» Победы!» опубликовало серию архивных документов из фондов Центрального архива ведомства о стратегической операции «Искра».

В военном ведомстве напомнили, что ровно 80 лет назад – 18 января 1943 года на юге от Ладожского озера состоялась первая встреча подразделений Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции «Искра», которая была спланирована с целью прорыва блокады Ленинграда.

«Ее успешное завершение стало переломным моментом в битве за Ленинград: советские войска прорвали блокаду, устранили угрозу соединения немецких и финских войск. Инициатива полностью перешла в руки советского командования», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

В проекте, в частности, опубликован приказ Ставки Верховного Главнокомандования командующим войсками Ленинградского и Волховского фронтов от 8 декабря 1942 года. В нем ставилась стратегическая задача по прорыву блокады Ленинграда: «Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группировку противника в районе Липке, Гэйтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург таким образом, чтобы разбить осаду гор. Ленинграда, к исходу января 1943 года операцию закончить».

В рамках проекта опубликован приказ военного совета Ленинградского фронта от 11 января 1943 года, в котором ставилась задача войскам 67-й армии: «Перейти в решительное наступление, разгромить противостоящую группировку противника и выйти на соединение с войсками Волховского фронта, идущими с боями к нам навстречу, и тем самым разбить осаду города Ленинграда».

Здесь же приводится выдержка из доклада политуправления Ленинградского фронта от 20 февраля 1943 года. В документе, в частности, отмечается, что началу решительных боевых действий предшествовала тщательная подготовка операции. В войсках проводились мероприятия боевой подготовки: «Потребовалось научить личный состав быстро преодолевать водную преграду, смело идти за огневым валом артиллерии, плотно прижимаясь к разрывам своих снарядов».

В выдержке из политдонесения о боевых действиях 67-й армии Ленинградского фронта за период с 11 по 18 января говорится, что ночью 12 января 1943 года советская авиация нанесла массированные удары по позициям немецкой артиллерии. «В 9.30 началось артиллерийское наступление, которое продолжалось в течение двух часов. Затем вслед за огневым валом пошла в наступление пехота. К исходу первого дня операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке корабельной артиллерии Балтийского флота продвинулись навстречу друг другу на шесть километров».

За проявленные при прорыве блокады героизм, смелость и мужество орденами и медалями были награждены около 19 тыс. воинов Ленинградского и Волховского фронтов, а также Балтийского флота. Из них были удостоены звания Героя Советского Союза 25 человек.

В опубликованном докладе политуправления Ленинградского фронта от 20 февраля 1943 года сообщается, что с 12 по 18 января Красная армия в ходе наступательной операции «Искра» уничтожила свыше 13 тыс. немецко-фашистских захватчиков, тем самым разгромив несколько дивизий и полков противника. Более 1 тыс. гитлеровцев были захвачены в плен.

В проекте также приводятся показания опрошенных пленных. В частности, командир 1-го батальона 401-го полка 170-й гренадерской дивизии капитан Штейнер признал: «Сталинский орган» (так немцы называют «Катюшу») имеет чрезвычайно большой моральный эффект. После налета солдаты становятся меланхоличными. Эффект «сталинского органа» равняется эффекту воздействия шестиствольного миномета».

В свою очередь плененный обер-гренадер 14-й роты 401-го полка 170-й дивизии Лопайера сказал: «Я до сих пор не могу забыть впечатления от губительного огня русских пушек. Как вспомню весь этот адский грохот, так снова и снова бросает меня в дрожь».

Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова написала в своем Telegram-канале, что еще со школьных времен в памяти остались кадры фотохроники тех дней. «Истощенных лиц. Выдаваемых по нормам кусочков хлеба. Разрушенных зданий. И, конечно, другое – полуторки, идущие по Дороге Жизни, работающие заводы, симфония Шостаковича, встреча первого поезда после прорыва блокады… Как символ мужества, самоотверженности, любви к Родине», – отметила она.

«Помним. Гордимся. Делимся с молодежью. Вот небольшая подборка фильмов о тех событиях. Пересмотрите сами и покажите детям:

«Жила-была девочка», реж. В. Эйсымонт, Снимали прямо в блокадном Ленинграде

«Ленинградская симфония», реж. З. Аграненко, 1958 г. История исполнения в осажденном городе симфонии Шостаковича

«Балтийское небо», реж. В. Венгеров. О героической битве за балтийское небо

«Зимнее утро», реж. Н. Лебедев. История девочки, которая остается сиротой в осажденном городе. И опекает мальчика младше себя.

«Блокада», реж. М. Ершов. О мужестве ленинградцев, которые защищали город в первые месяцы войны», – посоветовала депутат.