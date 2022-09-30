Малькевич призвал воссоздать «Смерш» на освобожденных территориях

Те, кто исполнили целенаправленный теракт против замглавы администрации Херсонской области Алексея Катериничева – это профессиональные диверсанты. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Александр Малькевич. Ранее в своем Telegram-канале он сообщил о гибели Катериничева в результате обстрела ВСУ.

«Мы безусловно видим параллели между произошедшим этой ночью убийством Алексея Катериничева и убийством бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, которое произошло несколькими днями ранее. Очевидно, что это были целенаправленные обстрелы», – рассказал член Общественной палаты России Александр Малькевич.

«Вместе с тем объяснимо, почему не выявили, не поймали этих так называемых наводчиков. Это не наводчики времен Великой Отечественной войны, которые светили фонариками, подавали сигналы и оставляли какие-то метки», – подчеркнул он.

«Те, кто организовывал эти преступления – это опытные диверсанты, сотрудники СБУ. Это опытнейшие корректировщики огня. Они передают координаты, по которым потом идет прилет. С учетом того, какие возможности для этого дают современные технологии, поймать таких людей крайне не просто», – утверждает собеседник.

Малькевич также отметил, что солидарен с высказываемыми идеями о целесообразности воссоздания «Смерша», «чтобы проводить контрразведывательную работу и выдворять с наших территорий всех тех, кто настроен против России и не хочет жить с Россией на этих территориях». Ранее подобную идею высказывал тележурналист Владимир Соловьев.

«Кстати, в Запорожской области реализуется неплохой механизм выдворения тех, кто своими действиями мешает спокойной жизни региона. Людей, которые пытаются распространять фейки, угрозы и ущемлять права других жителей, просто высылают из области. Один такой пример был, когда женщина пыталась помешать проведению референдума, указом главы ее выдворили за пределы региона. И это довольная мягкая форма», – отметил собеседник.

«При этом по отношению к тем, кто совершает преступления против жизни и здоровья жителей этих территорий, должны быть применяться самые жесткие меры. Это потребует изменения вектора нашей политики. Потому что мы были настроены на мягкую интеграцию, показывая в чем отличие нас от украинских властей с их жесткими, репрессивными мерами. Но в отношении противника эти меры допустимы», – добавил он.

Ранее в своем Telegram-канале Александр Малькевич сообщил о гибели первого заместителя главы администрации Херсонской области по безопасности Алексея Катериничева в результате террористического удара ВСУ по центру Херсона.

По информации Малькевича, до назначения на должность замглавы администрации Херсонской области Катериничев в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ, после этого работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

«И еще. Повторю. Били конкретно по комнате, где он был и жил. Абсолютное повторение теракта украинских властей против Алексея Журавко», – подчеркнул автор.

В минувшее воскресенье утром украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины.

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