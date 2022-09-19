Адвокат назвал возможный срок для написавшего сотни ложных сообщений о терактах школьника

18-летнему школьнику, который год назад отправил по электронной почте более 200 ложных сообщений о минировании различных зданий, скорее всего, не удастся избежать лишения свободы, поскольку эпизодов слишком много, а ущерб от них превышает один миллион рублей, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов.

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего школьника, который в 2021 году послал 218 ложных сообщений о терактах в различные учреждения 33 городов России, передает Газета.ру. Юноша использовал фейковые аккаунты родителей одноклассников, которые его обижали, а также скрывал свой IP-адрес с помощью специальной программы, из-за чего его некоторое время не удавалось вычислить. На момент совершения преступления ему было 17 лет.

«Действия сообщавшего неоднократно об актах терроризма будут квалифицировать по статье 207 ч. 3 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры) по количеству эпизодов. Согласно данной статье, за каждый эпизод ему светит наказание от 3 до 5 лет лишения свободы либо штраф от 500 до 700 тысяч рублей», – говорит Калинов.

Кроме того, он отмечает, что поскольку ущерб от незаконных действий школьника составил 2 млн 668 тыс. рублей, юноше вряд ли удастся получить условный срок, так как крупным ущербом по данной статье является ущерб более одного миллиона рублей.

«Ему на момент преступления было 17 лет, а значит его несовершеннолетие будет являться смягчающим обстоятельством наряду с другими возможными смягчающими обстоятельствами (положительные характеристики, первое преступление). Какое-либо другое смягчающее обстоятельство суд, скорее всего, принимать не будет. Таким образом, на мой взгляд, окончательное наказание ему будет варьироваться в виде реального лишения свободы порядка пяти лет, учитывая количество эпизодов и общественный резонанс», – считает адвокат.

Однако если молодой человек или его родители смогут компенсировать ущерб в размере более 2 млн рублей, то эксперт не исключает, что ему все-таки может быть назначен условный срок. Также к административной ответственности могут быть привлечены родители школьника за невыполнение своих родительских обязанностей. В таком случае им грозит штраф до 500 тыс. рублей.

В конце июля в Москве с Останкинской телебашни эвакуировали более 200 человек после того, как в экстренные службы поступил анонимный звонок, сообщающий об угрозе взрыва в здании.