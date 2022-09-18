Полуголый мужчина гонялся за детьми в школе Норильска

Полуобнаженный мужчина ворвался в одну из школ Норильска и стал преследовать детей, сообщают местные СМИ.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, в субботу, 17 сентября.

Сначала мужчина преследовал детей на улице, а потом проник в здание учебного заведения. Там, как утверждается, ученики попытались отбиться от него, сообщает Telegram-канал телеканала RT.

Отмечается, что позже неизвестного задержала полиция и передала медикам. Официальной информации об инциденте нет. О мотивах нападавшего и о пострадавших не сообщается.

По данным ФАН, из школы оперативно эвакуировали всех учащихся.

«Наблюдала всю эту историю в окно. Хочется отметить смелость мальчишек. Человек 40 от шести [лет] и выше. Вооружились палками, кто что нашел. Один даже трубу железную тащил метра полтора. Встали в оборону возле школы», – приводит издание слова свидетельницы.

Ранее в воскресенье полиция начала проверку после того, как мужчина в красноярском Железногорске накричал на пенсионерку и ударил восьмилетнего ребенка, который заступился за женщину.